Шайо - Богословский диалог между православными церквами
В сборник вошли результаты неофициального и официального богословского диалога, а также ознакомительные статьи об истории, литургике, иконографии и современной миссионерской деятельности Восточных православных церквей. Он содержит также подборку литургических и некоторых других религиозных текстов, в которых выражена христологическая вера Восточных православных церквей.
Результаты богословского диалога, ознакомительные статьи об истории, литургике, иконографии и современной миссионерской деятельности Восточных православных церквей.
Книга призвана продемонстрировать, что «обе семьи [православных церквей] всегда верно придерживались одной и той же подлинной православной христологической веры и непрерывного продолжения апостольской традиции» (Второе общее заявление, Шамбези, 1990).
Богословский диалог между Православной Церковью и Восточными Православными Церквами - Хрестоматия
Составитель Кристин Шайо. Перевод с английского.
Москва, ББИ, 2001 г. - 171 с.
Кристин Шайо - Богословский диалог между Православной Церковью и Восточными Православными Церквами - Содержание
- ВВЕДЕНИЕ
- ЧАСТЬ I ВОСТОЧНЫЕ ПРАВОСЛАВНЫЕ ЦЕРКВИ
- ЧАСТЬ II ШАГИ НА ПУТИ К ЕДИНСТВУ
- ЧАСТЬ III НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ
- ЧАСТЬ IV ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ
- ЧАСТЬ V ВОСТОЧНАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ХРИСТОЛОГИЯ
- ЧАСТЬ VI ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- ЧАСТЬ VII ПРИЛОЖЕНИЯ
Кристин Шайо - Богословский диалог между Православной Церковью и Восточными Православными Церквами - Предисловие
Большие надежды и столь же серьезные проблемы связываются в современном православном и, шире, христианском мире с вопросом о сотрудничестве и общении между двумя христианскими семьями: Православной церковью и Восточными православными церквами.
Участники официального богословского диалога между Православной церковью и Восточными православными церквами, уполномоченные своими местными церквами, неоднократно советовали шире публиковать и распространять информацию осодержательной стороне официального диалога и об истории этих церквей.
В нашей книге представлена подборка документов и материалов, необходимых для компетентного обсуждения проблем, связанных с этим богословским диалогом. Она предназначена всем тем, кто заинтересован в таком диалоге, и прежде всего членам Православной церкви, стремящимся больше узнать о своих сестрах и братьях из Восточных православных церквей и понять, какие шаги необходимо предпринять для восстановления полного общения между двумя семьями церквей.
Поэтому наряду с текстами договоренностей, достигнутых в ходе неофициального и официального диалогов, я включила в нее небольшой очерк по истории, духовной жизни, иконографии, а также современной миссионерской деятельности Восточных православных церквей, сопроводив его краткой библиографией. Кроме того, здесь приводятся фрагменты литургических и других текстов Восточных православных церквей, касающиеся христологических проблем.
Большое спасибо!