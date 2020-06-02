В сборник вошли результаты неофициального и официального богословского диалога, а также ознакомительные статьи об истории, литургике, иконографии и современной миссионерской деятельности Восточных православных церквей. Он содержит также подборку литургических и некоторых других религиозных текстов, в которых выражена христологическая вера Восточных православных церквей.

Результаты богословского диалога, ознакомительные статьи об истории, литургике, иконографии и современной миссионерской деятельности Восточных православных церквей.

Книга призвана продемонстрировать, что «обе семьи [православных церквей] всегда верно придерживались одной и той же подлинной православной христологической веры и непрерывного продолжения апостольской традиции» (Второе общее заявление, Шамбези, 1990).

Составитель Кристин Шайо. Перевод с английского.

Москва, ББИ, 2001 г. - 171 с.

Кристин Шайо - Богословский диалог между Православной Церковью и Восточными Православными Церквами - Предисловие

Большие надежды и столь же серьезные проблемы связываются в современном православном и, шире, христианском мире с вопросом о сотрудничестве и общении между двумя христианскими семьями: Православной церковью и Восточными православными церквами.



Участники официального богословского диалога между Православной церковью и Восточными православными церквами, уполномоченные своими местными церквами, неоднократно советовали шире публиковать и распространять информацию осодержательной стороне официального диалога и об истории этих церквей.



В нашей книге представлена подборка документов и материалов, необходимых для компетентного обсуждения проблем, связанных с этим богословским диалогом. Она предназначена всем тем, кто заинтересован в таком диалоге, и прежде всего членам Православной церкви, стремящимся больше узнать о своих сестрах и братьях из Восточных православных церквей и понять, какие шаги необходимо предпринять для восстановления полного общения между двумя семьями церквей.