Бурмистров - Брахман и история

Книга С. Л. Бурмистрова «Брахман и история» представляет собой глубокое историко-философское исследование, посвященное трансформации классической индийской мысли в Новое и Новейшее время. Автор ставит перед собой задачу проанализировать, как традиционное учение веданты, ориентированное на вечные и неизменные реалии, адаптировалось к западным концепциям историзма, прогресса и социальной динамики. Основная идея работы заключается в том, что неоведантизм стал не просто попыткой реставрации древних истин, а уникальным интеллектуальным синтезом, позволившим индийской культуре обрести новую идентичность в глобальном контексте.

Содержательная часть монографии фокусируется на ключевых фигурах неоведантизма, таких как Свами Вивекананда, Шри Ауробиндо Гхош и Сарвепалли Радхакришнан. Бурмистров детально исследует, как эти мыслители переосмысливали концепцию Брахмана (абсолютной реальности) как динамического начала, имманентно присущего историческому процессу. Автор показывает, как абстрактная метафизика превращалась в этику активного действия и «духовный национализм», где судьба Индии и всего человечества рассматривалась как закономерный этап эволюции духа. Особое внимание уделено методологическим проблемам компаративистики и способам интеграции восточной интуиции в западный рациональный дискурс.

Текст написан в строгом академическом стиле, характерном для современной востоковедческой школы, и отличается высокой плотностью теоретического анализа. Бурмистров мастерски деконструирует миф о «неисторичности» индийского сознания, доказывая, что неоведантизм выработал оригинальную философию истории, в которой временное и вечное находят точку примирения. Работа служит фундаментальным источником для религиоведов, индологов и философов, интересующихся проблемами межкультурного взаимодействия. Это чтение, которое позволяет увидеть за экзотической терминологией мощную попытку осмысления места человека в стремительно меняющемся мире через призму древней мудрости.

Бурмистров С.Л. - Брахман и история - Историко-философские концепции неоведантизма

Монография. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Академический проект, 2023. — 186 с. — (Философские технологии: востоковедение).

ISBN 978-5-8291-3986-5

Бурмистров С.Л. - Брахман и история – Содержание

Предисловие ко второму изданию

Введение

I. С. Радхакришнан и С. Дасгупта: вехи истории индийской философии

§ 1. Коммуникативная интерпретация философии упанишад

§ 2. Ритуалистическая интерпретация философии упанишад

§ 3. Ритуалистический генезис идеологии упанишад и этнорелигиозные конфликты ведийской эпохи

§ 4. Буддийская философия как результат развития ведийской идеологии

§ 5. Веданта как стереотип индийского философского дискурса

II. Историко-философские концепции С. Радхакришнана и С. Дасгупты в контексте мировой философии

§ 1. Историко-культурная реальность и ее теологическое осмысление 100

§ 2. Историко-философская реальность в концепциях С. Радхакришнана и С. Дасгупты

§ 3. Концепции С. Радхакришнана и С. Дасгупты в контексте мировой историко-философской науки

Заключение

Приложение I. Сарвепалли Радхакришнан. Индийский подход к проблеме религии

1. Запад и Восток

2. Стремление к познанию реальности

3. Осмысленная вера

4. Религия как опыт

5. Samanvaya, или примирение

Приложение II. Сурендранатх Дасгупта. Индуистский взгляд на религию