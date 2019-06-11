Хотя Лев Толстой и писал, что «все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему», в действительности семейные несчастья тоже достаточно однообразны. Но опыт мировой литературы именно таков — описание трудностей и бед интересней и доступней. Не случайно семейная жизнь представляется многим прежде всего проблемным полем.

В итоге процентное соотношение критических материалов про семью и, соответственно, материалов о счастливом браке очень неравномерное. Легче описать проблему, чем мирную и спокойную жизнь. Другая всем известная крайность — «семейный гламур», бесконечные красивые картинки в журналах и соцсетях, где красивые, молодые (или моложавые) супружеские пары, иногда с прелестными детками, сняты в красивых интерьерах, среди чудесных садов или на морском берегу.

Это создает в обществе мощный фон ожиданий идеальной семейной жизни, где все должно быть прекрасно, беспроблемно. Обе эти крайности мало дают для понимания истинного смысла семейной жизни. Бесконечно читать о кризисах и трудностях в браке очень утомительно. И постоянно разглядывать краси-вые картинки, сравнивая их со своей непростой жизнью, тоже надоедает. Путь семьи — трудный путь, но все-таки он существует не для того, чтобы из одной проблемы попадать в другую, из одного мучения в другое. И не для того, чтобы постоянно тянуться к идеально прекрасным образам.

Он направлен на достижение внутреннего состояния, которое может послужить целью и оправданием всех трудов. Семья имеет очень сложное, интересное и подчас непредсказуемое развитие. В начале отношений все происходит само собой, и это достаточно красиво для того, чтобы люди захотели быть вместе, быть семьей. А вот потом бывает очень по-разному. Начальный конфетно-букетный период — это прообраз хорошей семьи. Это эскиз дома, мечта о доме, но еще не сам дом. Яркий флер романтического периода не беско-нечен, и когда он заканчивается, многие пары воспринимают это как завершение любви.

Екатерина и Михаил Бурмистровы – Математика семейной жизни. Два взгляда на счастливый брак

Издательство – «Никея» – 240 с.

Москва – 2019 г.

ISBN 978-5-91761-940-8

Екатерина и Михаил Бурмистровы – Математика семейной жизни. Два взгляда на счастливый брак – Содержание

Вступление

В ожидании встречи

Время принятия решения. Свадьба

О чем не говорится в сказках

«Болезнь материнства»

Однокарьерная семья

Семья и школа

Домашние обязанности

Физическая близость в браке

Подростковый возраст внутри семейных циклов

Многодетные

Семейная жизнь в эпоху интернета

Отношения со старшим поколением

И в радости, и в горе

Путь семьи как Божий дар

Наука отдыхать

Любовь в длительных отношениях

Екатерина и Михаил Бурмистровы – Математика семейной жизни. Два взгляда на счастливый брак – Семья и школа

Считается, что первые три года ребенок должен проводить дома, рядом с мамой. К тому же сейчас в России тенденция не социализировать ребенка слишком рано. Если среди поколения 40-летних родителей можно встретить тех, кто ходил в ясли до годовалого возраста, среди 30-летних родителей их значительно меньше, то сейчас в ясли почти не отдают, даже в очень хорошие частные ясли. Системы ясельной социализации больше нет, но зато замечательно раскручена коммерческая ниша раннего развития и образования — занятия и кружки для детей от года до трех, где ребенок находится вместе с мамой.

Образование, помимо возможностей получения знаний, это еще и область финансовых вложений — в целом в больших городах на развитие ребенка 1,5 лет тратится примерно такая же сумма, как и на трехлетку или семилетку. Раньше, когда у большинства женщин не было возможности не работать, все дети сначала отправлялись в детский сад, потом в школу одного образца, а летом подстраивались под отпуск родителей. Только при наличии бабушек была хоть какая-то летняя социализация. Но сейчас вариантов образования и социализации очень много.

Некоторые родители, максимально ориентированные на замкнутость, дают ребенку семейное образование. Они не изолируют ребенка полностью от общества, просто заменяют школу обучением в семье. Такие дети социализируются через музыкальную школу и разнообразные кружки. Последние несколько лет различные варианты образования пытаются унифицировать, но все равно можно выбирать такой или сякой детский сад, или вообще не сад, а студии раннего развития. Можно выбирать школу — обычная районная, специализированная, частная, православная, американская, еврейская.

Такая возможность выбора накладывает на родителей большую ответственность. Намечая стратегию развития и образования ребенка, мамы сами становятся настоящими экспертами в этой области. Часто женщина замыкает на себя все вопросы образования, начиная от яслей и заканчивая институтом, а папа дистанцируется. Это ловушка, которую семье нужно перешагнуть, постараться в нее не попасть. Образование детей — долгосрочная, серьезная программа, и родителям лучше принимать совместные решения.