Бурно - О характерах людей
Книга Марка Бурно — одна из самых добрых и глубоких работ в российской психотерапии. Автор относится к каждому типу характера с огромной нежностью, показывая его светлые и темные стороны. Для него нет «плохих» характеров: шизоид приносит в мир новые идеи, эпилептоид — стабильность, а психастеник — нравственную глубину.
Это не просто учебник, а «психотерапевтическое чтение». Читая описания типов, человек часто узнает себя, и это узнавание приносит облегчение: «Я не болен, я просто такой по природе». Книга учит терпимости к близким и дает практические инструменты для того, чтобы превратить свои недостатки в творческие достоинства. Она незаменима для врачей, психологов и всех «тонкочувствующих» людей, ищущих свое место в мире.
Бурно М.Е. - О характерах людей (психотерапевтическая книга)
М.: Академический проект, 2020. — 495 с. — (Психотерапевтические технологии).
ISBN 978-5-8291-2562-2
Бурно М.Е. - О характерах людей – Содержание
Предисловие автора к третьему изданию
Предисловие автора ко второму изданию
Предисловие автора к первому изданию
1. О характерах людей
2. O некоторых душевных расстройствах на почве разных характеров
3. О происхождении характеров, сила слабых и помощь при дефензивности
4. Психопатии
5. Шизофрения
6. Дефензивные люди и Терапия творческим самовыражением
7. Письма пациентам
8. Очерки по истории отечественной характерологии, психиатрии, психотерапии
9. Краткий характерологический опросник (М.Е. Бурно, 2007)
10. Психотерапевтическая проза
Литература
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