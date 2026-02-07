Бурно - О характерах людей

Книга Марка Бурно — одна из самых добрых и глубоких работ в российской психотерапии. Автор относится к каждому типу характера с огромной нежностью, показывая его светлые и темные стороны. Для него нет «плохих» характеров: шизоид приносит в мир новые идеи, эпилептоид — стабильность, а психастеник — нравственную глубину.

Это не просто учебник, а «психотерапевтическое чтение». Читая описания типов, человек часто узнает себя, и это узнавание приносит облегчение: «Я не болен, я просто такой по природе». Книга учит терпимости к близким и дает практические инструменты для того, чтобы превратить свои недостатки в творческие достоинства. Она незаменима для врачей, психологов и всех «тонкочувствующих» людей, ищущих свое место в мире.

Бурно М.Е. - О характерах людей (психотерапевтическая книга)

М.: Академический проект, 2020. — 495 с. — (Психотерапевтические технологии).

ISBN 978-5-8291-2562-2

Бурно М.Е. - О характерах людей – Содержание

Предисловие автора к третьему изданию

Предисловие автора ко второму изданию

Предисловие автора к первому изданию

1. О характерах людей

2. O некоторых душевных расстройствах на почве разных характеров

3. О происхождении характеров, сила слабых и помощь при дефензивности

4. Психопатии

5. Шизофрения

6. Дефензивные люди и Терапия творческим самовыражением

7. Письма пациентам

8. Очерки по истории отечественной характерологии, психиатрии, психотерапии

9. Краткий характерологический опросник (М.Е. Бурно, 2007)

10. Психотерапевтическая проза

Литература