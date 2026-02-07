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Бурно - О характерах людей

Бурно - О характерах людей
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Category ESXATOS BOOKS, Psychology Psychotherapy
Series Психотерапевтические технологии (5 books)

Книга Марка Бурно — одна из самых добрых и глубоких работ в российской психотерапии. Автор относится к каждому типу характера с огромной нежностью, показывая его светлые и темные стороны. Для него нет «плохих» характеров: шизоид приносит в мир новые идеи, эпилептоид — стабильность, а психастеник — нравственную глубину.

Это не просто учебник, а «психотерапевтическое чтение». Читая описания типов, человек часто узнает себя, и это узнавание приносит облегчение: «Я не болен, я просто такой по природе». Книга учит терпимости к близким и дает практические инструменты для того, чтобы превратить свои недостатки в творческие достоинства. Она незаменима для врачей, психологов и всех «тонкочувствующих» людей, ищущих свое место в мире.

Бурно М.Е. - О характерах людей (психотерапевтическая книга)

М.: Академический проект, 2020. — 495 с. — (Психотерапевтические технологии).
ISBN 978-5-8291-2562-2

Бурно М.Е. - О характерах людей – Содержание

Предисловие автора к третьему изданию

Предисловие автора ко второму изданию

Предисловие автора к первому изданию

  • 1. О характерах людей

  • 2. O некоторых душевных расстройствах на почве разных характеров

  • 3. О происхождении характеров, сила слабых и помощь при дефензивности

  • 4. Психопатии

  • 5. Шизофрения

  • 6. Дефензивные люди и Терапия творческим самовыражением

  • 7. Письма пациентам

  • 8. Очерки по истории отечественной характерологии, психиатрии, психотерапии

  • 9. Краткий характерологический опросник (М.Е. Бурно, 2007)

  • 10. Психотерапевтическая проза

Литература

Views 362
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Added 07.02.2026
Author brat christifid
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Comments (1 comment)

Z
zalservik 6 months ago
Благодарю.

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