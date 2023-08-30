Бурова - Силинский - США - пятьсот лет истории с географией

Название книги, скорее всего, вызовет у пытливого читателя ряд вопросов, ибо хорошо известно, что государство Соединенные Штаты Америки родилось 4 июля 1776 г., и никак не может похвастаться столь длительной историей. Однако мы все-таки решили начать наш рассказ ab ovo — с открытия Христофором Колумбом Нового Света и освоения Америки европейцами, — остановившись подробнее на возникновении английских североамериканских колоний.

Мы хотели показать, как ценой тяжкого труда и лишений менее чем за два столетия английские колонии превратились из разрозненных территорий в монолитное образование, бросившее вызов метрополии, завоевавшее и отстоявшее свое право на свободу и государственный суверенитет. Интересно было проследить, как некогда скромно прижимавшаяся к побережью Атлантического океана республика стремительно прирастала землями, завоевывая одни и покупая другие, пока не достигла своих нынешних границ. Именно поэтому мы назвали наше повествование «историей с географией», дополнив собственно историю США описанием отдельных штатов.

В этой истории с географией, как и у всех государств мира, героическое тесно переплетается с жестокостью, прекрасное — с отвратительным. Не стремясь идеализировать Америку, мы сосредоточились на тех моментах, которые способствовали ее превращению в могучее государство с процветающей экономикой и оригинальной культурой, обладающее бесспорным авторитетом одного из мировых лидеров.

Наша цель — рассказать об Америке, подчеркнув то, что вызывает симпатию и уважение. Именно поэтому понадобилось обратиться к узловым деталям ее пятисотлетнего существования. Выйти за пределы этого периода мы позволили себе только во второй, чисто географической части книги, где мы стремились познакомить читателя с современными данными о жизни страны.

И. И. Бурова, С. В. Силинский - США: пятьсот лет истории с географией

2-е изд., испр. —СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2022. — 392 с.

ISBN 978-5-288-06230-8

И. И. Бурова, С. В. Силинский - США: пятьсот лет истории с географией – Содержание

ОТ АВТОРОВ

ВВЕДЕНИЕ

ОТКРЫТЬ АМЕРИКУ

Государственное устройство

Политические партии

Америка до появления европейцев

Стремление на восток привело на запад

Как родилось название «Америка»

Пионеры колонизации Нового Света

Английские переселенцы в Америке

Британская экспансия в Америке

Борьба за независимость

Принятие Конституции США

«Отцы-основатели»

Молодая Америка

Рождение американского государственного герба, флага и гимна

Покупка Луизианы и Флориды

Экспедиция Льюиса и Кларка

Покорение мексиканских территорий

Развитие транспорта

Золотая лихорадка 1849 г.

Рабство и аболиционисты

Гражданская война 1861–1865 годов

Авраам Линкольн

Реконструкция

Русская Америка

Столетний юбилей

Чудеса техники

Война с Испанией

Америка на рубеже столетий

Автомобильная нация

Американские пионеры воздухоплавания

США в Первой мировой войне

Послевоенное десятилетие: «век джаза»

«Черный вторник» и Великая депрессия

«Новый курс» президента Франклина Д. Рузвельта

Голливуд зажигает огни и звезды

США во Второй мировой войне

Холодная война и супердержавы

Война в Корее

Война во Вьетнаме

Космические одиссеи

Столица США — Вашингтон, округ Колумбия

Американские праздники

ОБЪЕХАТЬ ШТАТЫ

Новая Англия Штат Мэн Штат Нью-Хэмпшир Штат Вермонт Штат Массачусетс Штат Род-Айленд Штат Коннектикут

Среднеатлантические штаты Штат Нью-Йорк Нью-Йорк Ниагарский водопад Штат Нью-Джерси Штат Пенсильвания Филадельфия

Северо-Восточный центр Штат Огайо Штат Индиана Штат Иллинойс Чикаго Штат Мичиган Штат Висконсин

Северо-Западный центр Штат Миннесота Штат Айова Штат Миссури Штаты Северная Дакота и Южная Дакота Штат Небраска Штат Канзас

Южно-Атлантические штаты Штат Делавэр Штат Мэриленд Штат Вирджиния Штат Западная Вирджиния Штаты Северная Каролина и Южная Каролина Штат Джорджия Штат Флорида

Юго-Восточный центр Штат Кентукки Штат Теннесси Штат Алабама Штат Миссисипи

Юго-Западный центр Штат Арканзас Штат Луизиана Новый Орлеан Штат Оклахома Штат Техас

Горные штаты Штат Монтана Штат Айдахо Штат Вайоминг Штат Колорадо Штат Нью-Мексико Штат Аризона Штат Юта Штат Невада

Тихоокеанские штаты Штат Вашингтон Сиэтл Штат Орегон Штат Калифорния Лос-Анджелес Сан-Франциско Сан-Диего Штат Аляска Штат Гавайи



ЛИТЕРАТУРА