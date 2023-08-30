Бурова - Силинский - США - пятьсот лет истории с географией
Название книги, скорее всего, вызовет у пытливого читателя ряд вопросов, ибо хорошо известно, что государство Соединенные Штаты Америки родилось 4 июля 1776 г., и никак не может похвастаться столь длительной историей. Однако мы все-таки решили начать наш рассказ ab ovo — с открытия Христофором Колумбом Нового Света и освоения Америки европейцами, — остановившись подробнее на возникновении английских североамериканских колоний.
Мы хотели показать, как ценой тяжкого труда и лишений менее чем за два столетия английские колонии превратились из разрозненных территорий в монолитное образование, бросившее вызов метрополии, завоевавшее и отстоявшее свое право на свободу и государственный суверенитет. Интересно было проследить, как некогда скромно прижимавшаяся к побережью Атлантического океана республика стремительно прирастала землями, завоевывая одни и покупая другие, пока не достигла своих нынешних границ. Именно поэтому мы назвали наше повествование «историей с географией», дополнив собственно историю США описанием отдельных штатов.
В этой истории с географией, как и у всех государств мира, героическое тесно переплетается с жестокостью, прекрасное — с отвратительным. Не стремясь идеализировать Америку, мы сосредоточились на тех моментах, которые способствовали ее превращению в могучее государство с процветающей экономикой и оригинальной культурой, обладающее бесспорным авторитетом одного из мировых лидеров.
Наша цель — рассказать об Америке, подчеркнув то, что вызывает симпатию и уважение. Именно поэтому понадобилось обратиться к узловым деталям ее пятисотлетнего существования. Выйти за пределы этого периода мы позволили себе только во второй, чисто географической части книги, где мы стремились познакомить читателя с современными данными о жизни страны.
И. И. Бурова, С. В. Силинский - США: пятьсот лет истории с географией
2-е изд., испр. —СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2022. — 392 с.
ISBN 978-5-288-06230-8
И. И. Бурова, С. В. Силинский - США: пятьсот лет истории с географией – Содержание
ОТ АВТОРОВ
ВВЕДЕНИЕ
ОТКРЫТЬ АМЕРИКУ
- Государственное устройство
- Политические партии
- Америка до появления европейцев
- Стремление на восток привело на запад
- Как родилось название «Америка»
- Пионеры колонизации Нового Света
- Английские переселенцы в Америке
- Британская экспансия в Америке
- Борьба за независимость
- Принятие Конституции США
- «Отцы-основатели»
- Молодая Америка
- Рождение американского государственного герба, флага и гимна
- Покупка Луизианы и Флориды
- Экспедиция Льюиса и Кларка
- Покорение мексиканских территорий
- Развитие транспорта
- Золотая лихорадка 1849 г.
- Рабство и аболиционисты
- Гражданская война 1861–1865 годов
- Авраам Линкольн
- Реконструкция
- Русская Америка
- Столетний юбилей
- Чудеса техники
- Война с Испанией
- Америка на рубеже столетий
- Автомобильная нация
- Американские пионеры воздухоплавания
- США в Первой мировой войне
- Послевоенное десятилетие: «век джаза»
- «Черный вторник» и Великая депрессия
- «Новый курс» президента Франклина Д. Рузвельта
- Голливуд зажигает огни и звезды
- США во Второй мировой войне
- Холодная война и супердержавы
- Война в Корее
- Война во Вьетнаме
- Космические одиссеи
- Столица США — Вашингтон, округ Колумбия
- Американские праздники
ОБЪЕХАТЬ ШТАТЫ
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Новая Англия
- Штат Мэн
- Штат Нью-Хэмпшир
- Штат Вермонт
- Штат Массачусетс
- Штат Род-Айленд
- Штат Коннектикут
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Среднеатлантические штаты
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Штат Нью-Йорк
- Нью-Йорк
- Ниагарский водопад
- Штат Нью-Джерси
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Штат Пенсильвания
- Филадельфия
- Штат Нью-Йорк
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Северо-Восточный центр
- Штат Огайо
- Штат Индиана
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Штат Иллинойс
- Чикаго
- Штат Мичиган
- Штат Висконсин
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Северо-Западный центр
- Штат Миннесота
- Штат Айова
- Штат Миссури
- Штаты Северная Дакота и Южная Дакота
- Штат Небраска
- Штат Канзас
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Южно-Атлантические штаты
- Штат Делавэр
- Штат Мэриленд
- Штат Вирджиния
- Штат Западная Вирджиния
- Штаты Северная Каролина и Южная Каролина
- Штат Джорджия
- Штат Флорида
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Юго-Восточный центр
- Штат Кентукки
- Штат Теннесси
- Штат Алабама
- Штат Миссисипи
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Юго-Западный центр
- Штат Арканзас
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Штат Луизиана
- Новый Орлеан
- Штат Оклахома
- Штат Техас
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Горные штаты
- Штат Монтана
- Штат Айдахо
- Штат Вайоминг
- Штат Колорадо
- Штат Нью-Мексико
- Штат Аризона
- Штат Юта
- Штат Невада
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Тихоокеанские штаты
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Штат Вашингтон
- Сиэтл
- Штат Орегон
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Штат Калифорния
- Лос-Анджелес
- Сан-Франциско
- Сан-Диего
- Штат Аляска
- Штат Гавайи
- Штат Вашингтон
ЛИТЕРАТУРА
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