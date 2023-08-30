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Бурова - Силинский - США - пятьсот лет истории с географией

И. И. Бурова, С. В. Силинский - США: пятьсот лет истории с географией
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, History, Sociology Political Science
Название книги, скорее всего, вызовет у пытливого читателя ряд вопросов, ибо хорошо известно, что государство Соединенные Штаты Америки родилось 4 июля 1776 г., и никак не может похвастаться столь длительной историей. Однако мы все-таки решили начать наш рассказ ab ovo — с открытия Христофором Колумбом Нового Света и освоения Америки европейцами, — остановившись подробнее на возникновении английских североамериканских колоний.
Мы хотели показать, как ценой тяжкого труда и лишений менее чем за два столетия английские колонии превратились из разрозненных территорий в монолитное образование, бросившее вызов метрополии, завоевавшее и отстоявшее свое право на свободу и государственный суверенитет. Интересно было проследить, как некогда скромно прижимавшаяся к побережью Атлантического океана республика стремительно прирастала землями, завоевывая одни и покупая другие, пока не достигла своих нынешних границ. Именно поэтому мы назвали наше повествование «историей с географией», дополнив собственно историю США описанием отдельных штатов.
В этой истории с географией, как и у всех государств мира, героическое тесно переплетается с жестокостью, прекрасное — с отвратительным. Не стремясь идеализировать Америку, мы сосредоточились на тех моментах, которые способствовали ее превращению в могучее государство с процветающей экономикой и оригинальной культурой, обладающее бесспорным авторитетом одного из мировых лидеров.
Наша цель — рассказать об Америке, подчеркнув то, что вызывает симпатию и уважение. Именно поэтому понадобилось обратиться к узловым деталям ее пятисотлетнего существования. Выйти за пределы этого периода мы позволили себе только во второй, чисто географической части книги, где мы стремились познакомить читателя с современными данными о жизни страны.

И. И. Бурова, С. В. Силинский - США: пятьсот лет истории с географией

2-е изд., испр. —СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2022. — 392 с.
ISBN 978-5-288-06230-8

И. И. Бурова, С. В. Силинский - США: пятьсот лет истории с географией – Содержание

ОТ АВТОРОВ
ВВЕДЕНИЕ
ОТКРЫТЬ АМЕРИКУ
  • Государственное устройство
  • Политические партии
  • Америка до появления европейцев
  • Стремление на восток привело на запад
  • Как родилось название «Америка»
  • Пионеры колонизации Нового Света
  • Английские переселенцы в Америке
  • Британская экспансия в Америке
  • Борьба за независимость
  • Принятие Конституции США
  • «Отцы-основатели»
  • Молодая Америка
  • Рождение американского государственного герба, флага и гимна
  • Покупка Луизианы и Флориды
  • Экспедиция Льюиса и Кларка
  • Покорение мексиканских территорий
  • Развитие транспорта
  • Золотая лихорадка 1849 г.
  • Рабство и аболиционисты
  • Гражданская война 1861–1865 годов
  • Авраам Линкольн
  • Реконструкция
  • Русская Америка
  • Столетний юбилей
  • Чудеса техники
  • Война с Испанией
  • Америка на рубеже столетий
  • Автомобильная нация
  • Американские пионеры воздухоплавания
  • США в Первой мировой войне
  • Послевоенное десятилетие: «век джаза»
  • «Черный вторник» и Великая депрессия
  • «Новый курс» президента Франклина Д. Рузвельта
  • Голливуд зажигает огни и звезды
  • США во Второй мировой войне
  • Холодная война и супердержавы
  • Война в Корее
  • Война во Вьетнаме
  • Космические одиссеи
  • Столица США — Вашингтон, округ Колумбия
  • Американские праздники
ОБЪЕХАТЬ ШТАТЫ
  • Новая Англия
    • Штат Мэн
    • Штат Нью-Хэмпшир
    • Штат Вермонт
    • Штат Массачусетс
    • Штат Род-Айленд
    • Штат Коннектикут
  • Среднеатлантические штаты
    • Штат Нью-Йорк
      • Нью-Йорк
      • Ниагарский водопад
    • Штат Нью-Джерси
    • Штат Пенсильвания
      • Филадельфия
  • Северо-Восточный центр
    • Штат Огайо
    • Штат Индиана
    • Штат Иллинойс
      • Чикаго
    • Штат Мичиган
    • Штат Висконсин
  • Северо-Западный центр
    • Штат Миннесота
    • Штат Айова
    • Штат Миссури
    • Штаты Северная Дакота и Южная Дакота
    • Штат Небраска
    • Штат Канзас
  • Южно-Атлантические штаты
    • Штат Делавэр
    • Штат Мэриленд
    • Штат Вирджиния
    • Штат Западная Вирджиния
    • Штаты Северная Каролина и Южная Каролина
    • Штат Джорджия
    • Штат Флорида
  • Юго-Восточный центр
    • Штат Кентукки
    • Штат Теннесси
    • Штат Алабама
    • Штат Миссисипи
  • Юго-Западный центр
    • Штат Арканзас
    • Штат Луизиана
      • Новый Орлеан
    • Штат Оклахома
    • Штат Техас
  • Горные штаты
    • Штат Монтана
    • Штат Айдахо
    • Штат Вайоминг
    • Штат Колорадо
    • Штат Нью-Мексико
    • Штат Аризона
    • Штат Юта
    • Штат Невада
  • Тихоокеанские штаты
    • Штат Вашингтон
      • Сиэтл
    • Штат Орегон
    • Штат Калифорния
      • Лос-Анджелес
      • Сан-Франциско
      • Сан-Диего
    • Штат Аляска
    • Штат Гавайи
ЛИТЕРАТУРА
Views 202
Rating 4.7 / 5
Added 30.08.2023
Author brat Vadim
Rate this publication:
4.7/5 (6)

Comments

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