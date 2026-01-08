Книга называется «Приношение Гермесу». Первое слово в названии указывает нам на отношение автора к своему труду; второе - на адресата. И это - не читатель, а бог в крыла­тых сандалиях, лукавый покровитель путников, разошедшихся по земле в поисках небесных примет. Читатель, если пожелает, может стать попутчиком автора, взявшегося совершить при­ношение тому, кто сам способен взять всё без спросу. Ироничный бог, безусловно, оценит этот герметический жест автора, не ищущего выгоды и признания - приношение себе, однако совершающего приношение Гермесу в полном соответствии с той бескорыстной традицией, введение в которую и представляет эта книга.

Но, прежде чем читатель продолжит путь с автором, следует сказать несколько слов об особенностях этого пути. Стойким заблуждением является представление о том, что герметическая философия, магия и алхимия касаются сфер, далёких от реальной жизни. Так заблужда­ются, и те, кто вовсе не считают наш предмет достойным внимания, полагая его лженаучным, и те, кто рассчитывают с помощью него приобщиться к неким тайным древним знаниям, доступ­ным лишь избранным в среде избранных. И хотя Царское Искусство принадлежит немногим, касается оно вполне бытовых вещей, в то же время, ускользая от общепринятого способа их мыслить. Дело в том, что, познавая предмет, мы, обычно, теряем к нему интерес, возвышаясь относительно него в собственных глазах, и, наоборот, относимся почтительно и заискиваем, когда предмет поражает нас загадочностью и сложностью. В первом случае, мы убиваем ценное в предмете, во втором - наделяем предмет не принадлежащей ему ценностью. Такое позна­ние превращает любое знание, или в набор банальностей, или в площадку для демонстрации спеси. Герметический способ мыслить является движением в противоположном направлении, он оживляет банальное и воссоздаёт предмет в жизненной силе и истине, демонстрируя жерт­венность.

Поэтому, если читатель, мало знакомый с герметической философией, начнёт искать в ней секрет изготовления золота и удовлетворять прочие утилитарные интересы, он с самого начала ничего не поймёт, поскольку будет иметь совсем не подходящий для этого способ мыс­лить. И по той же причине ничего не поймёт в герметической философии читатель хорошо знакомый с ней, если он почитает небанальным только то, что ещё не вошло в его «алхимиче­скую коллекцию».

Глеб Бутузов - Приношение Гермесу

«Терра Фолиата»,

ISBN: 978-5-87456-988-4

Глеб Бутузов - Приношение Гермесу - Содержание

Предисловие

Orsa Alchemica

Действие и движение

Разрушение внутреннего круга

Время странствующих рыцарей Обречённость коллективного выбора Иллюзия причастности Зодиак и Корпус Равных

Жертвенность и «язычество»

Три очерка на тему свободы

Свобода и небытие Свобода и господство Свобода и иерархия

Шестой аркан, или Цена вечности

Игральная карта Чёрный плащ, лунный подбой Явление героини Никогда не доверяйте мастерам Шестой круг, или каламбур Коровьева Весёлые таинства Гекаты Мост и ручей

Традиция и западная музыкальная культура

Постановка вопроса Точка безмолвия Скупой дивертисмент прогресса Светлые песни «тёмных веков» Звучание легиона Танец костяных клавиш

Заключение