Бутузов - Приношение Гермесу
Книга называется «Приношение Гермесу». Первое слово в названии указывает нам на отношение автора к своему труду; второе - на адресата. И это - не читатель, а бог в крылатых сандалиях, лукавый покровитель путников, разошедшихся по земле в поисках небесных примет. Читатель, если пожелает, может стать попутчиком автора, взявшегося совершить приношение тому, кто сам способен взять всё без спросу. Ироничный бог, безусловно, оценит этот герметический жест автора, не ищущего выгоды и признания - приношение себе, однако совершающего приношение Гермесу в полном соответствии с той бескорыстной традицией, введение в которую и представляет эта книга.
Но, прежде чем читатель продолжит путь с автором, следует сказать несколько слов об особенностях этого пути. Стойким заблуждением является представление о том, что герметическая философия, магия и алхимия касаются сфер, далёких от реальной жизни. Так заблуждаются, и те, кто вовсе не считают наш предмет достойным внимания, полагая его лженаучным, и те, кто рассчитывают с помощью него приобщиться к неким тайным древним знаниям, доступным лишь избранным в среде избранных. И хотя Царское Искусство принадлежит немногим, касается оно вполне бытовых вещей, в то же время, ускользая от общепринятого способа их мыслить. Дело в том, что, познавая предмет, мы, обычно, теряем к нему интерес, возвышаясь относительно него в собственных глазах, и, наоборот, относимся почтительно и заискиваем, когда предмет поражает нас загадочностью и сложностью. В первом случае, мы убиваем ценное в предмете, во втором - наделяем предмет не принадлежащей ему ценностью. Такое познание превращает любое знание, или в набор банальностей, или в площадку для демонстрации спеси. Герметический способ мыслить является движением в противоположном направлении, он оживляет банальное и воссоздаёт предмет в жизненной силе и истине, демонстрируя жертвенность.
Поэтому, если читатель, мало знакомый с герметической философией, начнёт искать в ней секрет изготовления золота и удовлетворять прочие утилитарные интересы, он с самого начала ничего не поймёт, поскольку будет иметь совсем не подходящий для этого способ мыслить. И по той же причине ничего не поймёт в герметической философии читатель хорошо знакомый с ней, если он почитает небанальным только то, что ещё не вошло в его «алхимическую коллекцию».
Глеб Бутузов - Приношение Гермесу
«Терра Фолиата»,
ISBN: 978-5-87456-988-4
Глеб Бутузов - Приношение Гермесу - Содержание
Предисловие
Orsa Alchemica
Действие и движение
Разрушение внутреннего круга
- Время странствующих рыцарей
- Обречённость коллективного выбора
- Иллюзия причастности
- Зодиак и Корпус Равных
Жертвенность и «язычество»
Три очерка на тему свободы
- Свобода и небытие
- Свобода и господство
- Свобода и иерархия
Шестой аркан, или Цена вечности
- Игральная карта
- Чёрный плащ, лунный подбой
- Явление героини
- Никогда не доверяйте мастерам
- Шестой круг, или каламбур Коровьева
- Весёлые таинства Гекаты
- Мост и ручей
Традиция и западная музыкальная культура
- Постановка вопроса
- Точка безмолвия
- Скупой дивертисмент прогресса
- Светлые песни «тёмных веков»
- Звучание легиона
- Танец костяных клавиш
Заключение
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