Буйе - О Библии и Евангелии
Настоящая книга возникла из ряда лекций, прочитанных в Католическом Институте в Париже, по кафедре духовного богословия, в течение весны 1948 г. Мы стремились показать в Слове Божием непреходящий источник христианской духовности.
Для этого мы считали необходимым подчеркнуть своеобразие еврейской и затем христианской религии среди многочисленных духовных укладов древнего мира. Нам представлялось, что это своеобразие утверждалось в самом факте Слова Божия, со всеми последствиями этого факта, из которых последнее и высшее это - Воплощение, окончательно выявляющее его смысл.
Более всякого другого, такое направление исследований, проводимое через религиозную историю Израиля, представляет, как мы думаем, то преимущество, что оно показывает единство библейского Откровения и — что не менее важно — подлинную природу этого единства.
Людовик Буйе - О Библии и Евангелии - Лекции в католическом университете
Брюссель, Жизнь с Богом, 1988 г. - 232 с.
Людовик Буйе - О Библии и Евангелии - Содержание
- 1. Слово, Завет, Обетование (Авраам, Моисей и Пророки)
- 2. Вмешательсво Божие в историю (Исход, Народ Божий, Святой Град, День Ягве)
- 3. Правда и милосердие (Амос и Осия)
- 4. Бог святости и религия сердца (Исайя и Иеремия)
- 5. Проблема культа (Иезекииль и храмовая религия Ковчег и Шекина)
- 6. Религия мудрых, Иов и отрок Ягве
- 7. Еврейская мистика (Образы Моисея и Илии)
- 8. Царство Божие (Апокалипсисы и Евангелие)
- 9. Апостол Павел и жизнь во Христе
- 10. Апостол Иоанн: свет и жизнь в слове
- 11. Усыновление Отцом и дар Святого Духа
- 12. Псалмы: Молитва народа Божия
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