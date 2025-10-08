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Буйе - О Библии и Евангелии

О Библии и Евангелии - Буйе Л.
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Category ESXATOS BOOKS, Biblical Studies, Theology
Настоящая книга возникла из ряда лекций, прочитанных в Като­лическом Институте в Париже, по кафедре духовного богословия, в течение весны 1948 г. Мы стремились показать в Слове Божием непре­ходящий источник христианской духовности.

Для этого мы считали необходимым подчеркнуть своеобразие еврейской и затем христианской религии среди многочисленных духовных укладов древнего мира. Нам представлялось, что это своеобразие утверждалось в самом факте Слова Божия, со всеми последствиями этого факта, из которых последнее и высшее это - Воплощение, окончательно выявляющее его смысл.
Более всякого другого, такое направление исследований, проводимое через религиозную историю Израиля, представляет, как мы думаем, то преимущество, что оно показывает единство библейского Откровения и — что не менее важно — подлинную природу этого единства.

Людовик Буйе - О Библии и Евангелии - Лекции в католическом университете

Брюссель, Жизнь с Богом, 1988 г. - 232 с.

Людовик Буйе - О Библии и Евангелии - Содержание

  • 1. Слово, Завет, Обетование (Авраам, Моисей и Пророки)
  • 2. Вмешательсво Божие в историю (Исход, Народ Божий, Святой Град, День Ягве)
  • 3. Правда и милосердие (Амос и Осия)
  • 4. Бог святости и религия сердца (Исайя и Иеремия)
  • 5. Проблема культа (Иезекииль и храмовая религия Ковчег и Шекина)
  • 6. Религия мудрых, Иов и отрок Ягве
  • 7. Еврейская мистика (Образы Моисея и Илии)
  • 8. Царство Божие (Апокалипсисы и Евангелие)
  • 9. Апостол Павел и жизнь во Христе
  • 10. Апостол Иоанн: свет и жизнь в слове
  • 11. Усыновление Отцом и дар Святого Духа
  • 12. Псалмы: Молитва народа Божия

Views 1 155
Rating 5.0 / 5
Added 08.10.2025
Author brat Kliment
Rate this publication:
5.0/5 (5)

Comments (3 comments)

O
OlegN 2 months ago
Как доступна книга ?
G
gios76 8 years ago





Спасибо!










 
G
gloria 14 years ago
Спасибо!

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