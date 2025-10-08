Настоящая книга возникла из ряда лекций, прочитанных в Като­лическом Институте в Париже, по кафедре духовного богословия, в течение весны 1948 г. Мы стремились показать в Слове Божием непре­ходящий источник христианской духовности.



Для этого мы считали необходимым подчеркнуть своеобразие еврейской и затем христианской религии среди многочисленных духовных укладов древнего мира. Нам представлялось, что это своеобразие утверждалось в самом факте Слова Божия, со всеми последствиями этого факта, из которых последнее и высшее это - Воплощение, окончательно выявляющее его смысл.

Более всякого другого, такое направление исследований, проводимое через религиозную историю Израиля, представляет, как мы думаем, то преимущество, что оно показывает единство библейского Откровения и — что не менее важно — подлинную природу этого единства.

Людовик Буйе - О Библии и Евангелии - Лекции в католическом университете

Брюссель, Жизнь с Богом, 1988 г. - 232 с.

Людовик Буйе - О Библии и Евангелии - Содержание