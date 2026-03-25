Бычков - Большевики против Русской церкви

Первый том историка Русской Церкви, доктора исторических наук С.С. Бычкова «Русская Церковь и императорская власть. 1900–1917 гг.» увидел свет в 1998 году. Работа над вторым томом длилась шесть лет. В январе 2004 года она была завершена, и книга отлеживалась ровно год.

В январе 2005 года началась редакторская работа, а затем последовал издательский цикл. За прошедшие два года со дня окончания работы над исследованием появились две значимые работы, в той или иной мере затрагивающие этот период бытования Русской Церкви. Это монография А.В. Журавского «Во имя правды и достоинства Церкви» (2004) и А. Мазырина «Священномученик Кирилл (Смирнов) как глава «правой» церковной оппозиции. Круг его ближайших последователей» (2005). Исследование С.С. Бычкова рассчитано на широкий круг христианских читателей и тех, кто интересуется отечественной историей. Книга написана легко и богато иллюстрирована редчайшими фотографиями, многие из которых публикуются впервые.

Издательство Sam&Sam, Москва 2006, 430 стр.

ISBN 5-94892-006-2

Бычков Сергей - Большевики против Русской церкви - очерки по истории Русской церкви (1917–1941 гг.) II том - Оглавление

I. Размышления историка-христианина

II. На пороге поместного собора

III. Вожди большевизма

IV. Поместный собор Православной Российской церкви 1917–1918 гг.

V. Православные братства

VI. Всероссийский патриарх Тихон и его время

VII. Чекистский «Игумен» – Евгений Тучков

VIII. «Я не могу отдать церковь в аренду государству»

IX. Последний год жизни патриарха Тихона

X. Митрополит Сергий Страгородский

XI. Борьба за возглавление церкви. Митрополит Сергий против Тучкова

XII. Тайные выборы патриарха

XIII. Декларация Митрополита Сергия – споры и разделения

ХIV. Против течения

ХV. «На камне сем созижду церковь мою»

Примечания

Указатель иллюстраций

Именной указатель