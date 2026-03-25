Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Бычков - Большевики против Русской церкви

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, **Ecclesiology Faith Experience, History, **History of Russian Orthodoxy, **Persecution Secret Services, Ethics

Первый том историка Русской Церкви, доктора исторических наук С.С. Бычкова «Русская Церковь и императорская власть. 1900–1917 гг.» увидел свет в 1998 году. Работа над вторым томом длилась шесть лет. В январе 2004 года она была завершена, и книга отлеживалась ровно год.

В январе 2005 года началась редакторская работа, а затем последовал издательский цикл. За прошедшие два года со дня окончания работы над исследованием появились две значимые работы, в той или иной мере затрагивающие этот период бытования Русской Церкви. Это монография А.В. Журавского «Во имя правды и достоинства Церкви» (2004) и А. Мазырина «Священномученик Кирилл (Смирнов) как глава «правой» церковной оппозиции. Круг его ближайших последователей» (2005). Исследование С.С. Бычкова рассчитано на широкий круг христианских читателей и тех, кто интересуется отечественной историей. Книга написана легко и богато иллюстрирована редчайшими фотографиями, многие из которых публикуются впервые.

Бычков Сергей - Большевики против Русской церкви - очерки по истории Русской церкви (1917–1941 гг.) II том

Издательство Sam&Sam, Москва 2006, 430 стр.
ISBN 5-94892-006-2

Бычков Сергей - Большевики против Русской церкви - очерки по истории Русской церкви (1917–1941 гг.) II том - Оглавление

  • I. Размышления историка-христианина

  • II. На пороге поместного собора

  • III. Вожди большевизма

  • IV. Поместный собор Православной Российской церкви 1917–1918 гг.

  • V. Православные братства

  • VI. Всероссийский патриарх Тихон и его время

  • VII. Чекистский «Игумен» – Евгений Тучков

  • VIII. «Я не могу отдать церковь в аренду государству»

  • IX. Последний год жизни патриарха Тихона

  • X. Митрополит Сергий Страгородский

  • XI. Борьба за возглавление церкви. Митрополит Сергий против Тучкова

  • XII. Тайные выборы патриарха

  • XIII. Декларация Митрополита Сергия – споры и разделения

  • ХIV. Против течения

  • ХV. «На камне сем созижду церковь мою»

Примечания

Указатель иллюстраций

Именной указатель

Views 29
Rating
Added 25.03.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

