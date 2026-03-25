Бычков - Православная Российская Церковь и императорская власть

Предлагаемое исследование — попытка осмысления тех духовных и исторических процессов, которые определили развитие России в XX веке. Доныне среди российской интеллигенции распространено убеждение, что развитие общества зависит в основном от экономических и политических факторов. Англиийский культуролог и мыслитель Кристофер Даусон утверждал: «Религия и наука не умирают с культурой. Они передаются от народа к народу и присутствуют как творческая сила в образовании новых культурных организмов».

До тех пор, пока российский народ и интеллигенция не осмыслят произошедшей в 1917 году трагедии и не покаются, исцеления не произойдет. Об опасности тоталитаризма говорил еще в начале прошлого века Петр Чаадаев, а вслед за ним Федор Достоевский. После первой русской революции прозвучало грозное предостережение — сборник «Вехи», но российская интеллигенция в подавляющем большинстве не услышала его. Жаль, что и в наши дни не осмыслены ни «Вехи», ни сборник «Из глубины», созданный в годы большевистского переворота. Остается надеяться, что осевые духовные процессы происходят в неисследимых глубинах человеческих душ, невзирая ни на какие преграды.

Сегодня, как никогда важно, обратиться к богатейшему православному наследию недавнего прошлого — оно и по сей день не утратило своей актуальности. Этому посвящено исследование доктора исторических наук Сергея Бычкова. Требование времени — не только вспомнить решения Предсоборного Совещания и Предсоборного Присутствия в начале XX столетия, но и Поместного Собора 1917—1918 годов. Необходимо воплотить их в жизнь, чтобы Церковь вновь могла исполнять заветы Христа и стать «солью земли» в гниющем и разлагающемся обществе. Будем надеяться, что процессы духовного возрождения начнутся и в Русской Православной Церкви.

Сергий, митрополит Воронежский и Лискинский

Бычков Сергей - Православная Российская Церковь и императорская власть (1900-1917 гг.)

М.: Sam&Sam, 2015. 376 стр., илл.

ISBN 978-5-905999-45-1

Бычков Сергей - Православная Российская Церковь и императорская власть (1900-1917 гг.) - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Глава I. ИСТОРИОГРАФИЯ И ИСТОЧНИКИ

1. Историография проблемы взаимоотношений власти и церкви в 1900-1917 гг

2. Источниковая база исследования

Глава II. НАЧАЛО БОРЬБЫ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ ИЗ-ПОД ОПЕКИ ГОСУДАРСТВА

1. Религиозно-Философские Собрания и их значение в пробуждении религиозного сознания

2. Начало революционных событий 1905 г. Личность и дело священника Георгия Гапона

Глава III. ОТКРЫТАЯ И ГЛАСНАЯ БОРЬБА ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ ЦЕРКВИ ОТ ПРЯМОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

1. Записка С. Ю. Витте о положении Православной Российской Церкви

2. Опросы епархиальных архиереев

3. Открытие и работа предсоборного присутствия

Глава IV. ДВА ПРАВЕДНИКА НАЧАЛА XX ВЕКА

1. Святой Иоанн Кронштадтский и его социальная деятельность

2. Жизнь и труды святой великой княгини Елизаветы

Глава V. ПРОВАЛ РЕФОРМАТОРСКИХ ПЛАНОВ

1. Петр Столыпин и его реформаторская деятельность

2. Григорий Распутин — борьба у престола

3. Сборник «Вехи» — предостережение о грядущей катастрофе

Глава VI. ПРАВОСЛАВНАЯ РОССИЙСКАЯ ЦЕРКОВЬ ПЕРЕД ВТОРОЙ РЕВОЛЮЦИЕЙ

1. Архиепископ Антоний (Храповицкий) и его роль в жизни Российской Церкви

2. Афонская смута

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА