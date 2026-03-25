Бычков - Священник Глеб Якунин

Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, **Ecclesiology Faith Experience, History, **History of Russian Orthodoxy, **Persecution Secret Services, Ethics

Наша дружба длилась сорок лет и не была омрачена ничем, несмотря на разность позиций по отношению к Церкви. Я разделял многие его критические взгляды на историю РПЦ советского и постсоветского периода, но всегда оставался в лоне Церкви. Я считал, что его правозащитная деятельность советского периода была необходима и всячески, в меру сил и возможностей, помогал ему. Его попытка создать альтернативную Церковь в России была мне чужда. По моему мнению, раскол вреден, поскольку обескровливает Церковь. Раскол всегда ведет к дроблению, а не к консолидации. Это противоречит заповеди Христа о единстве Его учеников. Об этом писал священник Георгий Флоровский: «Ибо раскол в Церкви есть всегда нечто противоречивое и противоестественное, парадокс и загадка. Ибо Церковь есть единство ...Раскол, напротив, есть уединение, обособление, утрата и отрицание соборности. Дух раскола есть прямая противоположность церковности»2. Важно знать историю Церкви, чтобы понимать — во все времена Она была далека от совершенства. Более того, в различные исторические периоды Церковь часто отступала от заветов Христа.

Поэтому в ХХ столетии так остро встал вопрос об эккле-зиологии — богословской науке, изучающей природу и свойства Церкви. Что есть Церковь? Только ли социальный институт или же, напротив, глубинная жизнь, проявляющаяся в Ее таинствах и святых, которые сияли во все времена? Подобно Ее основателю, согласно Халкидонскому догмату, в Ней различаются две природы — человеческая и Божественная, которые соединены нераздельно. Человеческая природа Церкви несовершенна. Немало было в истории «разбойничьих соборов, разбойничьих патриархов и пап». Власть, полученная преемниками апостолов, слишком часто употреблялась ими не во благо Церкви. Как любая власть она развращает человека. И он не всегда способен достойно нести этот крест. Эту мысль очень тонко выразил преподобный Исаак Сирин: «Нет человека, который, приняв власть, остался бы без изменения».

Сергей Сергеевич Бычков - Священник Глеб Якунин. Нелегкий путь правдоискателя

(Религия. Великие люди)

Москва : Эксмо, 2021. — 400 с.

ISBN 978-5-04-122576-6 (оф. 1)

ISBN 978-5-04-156276-2 (оф. 2)

Сергей Сергеевич Бычков - Священник Глеб Якунин. Нелегкий путь правдоискателя - Содержание«Облачите меня в зэкову робу»

  • Глава I. Москва в конце 40-х — начале 50-х годов

  • Глава II. Будущие священники в Сибири

  • Глава III. Возвращение в Москву

  • Глава IV. Катастрофа

  • Глава V. Страсти вокруг Ватиканского Собора

  • Глава VI. Церковная Москва начала 70-х годов

  • Глава VII. Переломный год

  • Глава VIII. Трагедия протоиерея Всеволода Шпиллера

  • Глава IX. События в далеком Найроби

  • Глава X. Христианский комитет защиты прав верующих

  • Глава ХI. Расцвет правозащитного движения

  • Глава ХII. Проникновение в Совет по делам религий

  • Глава ХIII. Разгром правозащитного движения

  • Глава ХIV. Суд

  • Глава ХV. Лагерь и ссылка

  • Глава ХVI. Юбилейные торжества

  • Глава ХVII. Поместный Собор РПЦ 1990 года

  • Глава ХVIII. После Поместного Собора

  • Глава XIX. Августовский путч

  • Глава XX. Возникновение раскола на Украине

  • Глава ХХI. После распада империи

  • Глава ХХII. Октябрьский мятеж

Эпилог

Примечания

