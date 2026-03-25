Наша дружба длилась сорок лет и не была омрачена ничем, несмотря на разность позиций по отношению к Церкви. Я разделял многие его критические взгляды на историю РПЦ советского и постсоветского периода, но всегда оставался в лоне Церкви. Я считал, что его правозащитная деятельность советского периода была необходима и всячески, в меру сил и возможностей, помогал ему. Его попытка создать альтернативную Церковь в России была мне чужда. По моему мнению, раскол вреден, поскольку обескровливает Церковь. Раскол всегда ведет к дроблению, а не к консолидации. Это противоречит заповеди Христа о единстве Его учеников. Об этом писал священник Георгий Флоровский: «Ибо раскол в Церкви есть всегда нечто противоречивое и противоестественное, парадокс и загадка. Ибо Церковь есть единство ...Раскол, напротив, есть уединение, обособление, утрата и отрицание соборности. Дух раскола есть прямая противоположность церковности»2. Важно знать историю Церкви, чтобы понимать — во все времена Она была далека от совершенства. Более того, в различные исторические периоды Церковь часто отступала от заветов Христа.

Поэтому в ХХ столетии так остро встал вопрос об эккле-зиологии — богословской науке, изучающей природу и свойства Церкви. Что есть Церковь? Только ли социальный институт или же, напротив, глубинная жизнь, проявляющаяся в Ее таинствах и святых, которые сияли во все времена? Подобно Ее основателю, согласно Халкидонскому догмату, в Ней различаются две природы — человеческая и Божественная, которые соединены нераздельно. Человеческая природа Церкви несовершенна. Немало было в истории «разбойничьих соборов, разбойничьих патриархов и пап». Власть, полученная преемниками апостолов, слишком часто употреблялась ими не во благо Церкви. Как любая власть она развращает человека. И он не всегда способен достойно нести этот крест. Эту мысль очень тонко выразил преподобный Исаак Сирин: «Нет человека, который, приняв власть, остался бы без изменения».

Сергей Сергеевич Бычков - Священник Глеб Якунин. Нелегкий путь правдоискателя

(Религия. Великие люди)

Москва : Эксмо, 2021. — 400 с.

ISBN 978-5-04-122576-6 (оф. 1)

ISBN 978-5-04-156276-2 (оф. 2)

Сергей Сергеевич Бычков - Священник Глеб Якунин. Нелегкий путь правдоискателя - Содержание«Облачите меня в зэкову робу»

Глава I. Москва в конце 40-х — начале 50-х годов

Глава II. Будущие священники в Сибири

Глава III. Возвращение в Москву

Глава IV. Катастрофа

Глава V. Страсти вокруг Ватиканского Собора

Глава VI. Церковная Москва начала 70-х годов

Глава VII. Переломный год

Глава VIII. Трагедия протоиерея Всеволода Шпиллера

Глава IX. События в далеком Найроби

Глава X. Христианский комитет защиты прав верующих

Глава ХI. Расцвет правозащитного движения

Глава ХII. Проникновение в Совет по делам религий

Глава ХIII. Разгром правозащитного движения

Глава ХIV. Суд

Глава ХV. Лагерь и ссылка

Глава ХVI. Юбилейные торжества

Глава ХVII. Поместный Собор РПЦ 1990 года

Глава ХVIII. После Поместного Собора

Глава XIX. Августовский путч

Глава XX. Возникновение раскола на Украине

Глава ХХI. После распада империи

Глава ХХII. Октябрьский мятеж

Эпилог

Примечания