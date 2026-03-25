Ричард Бьюэс – 100 важнейших вопросов - плюс - объяснение 50 трудных отрывков Библии - Библейские ответы но популярные вопросы
Пер. с англ. — СПб.: Христианское общество «Библия для всех», 2008. — 273 с.
ISBN 978-5-7454-1072-7
Введение
Часть первая. Мир, в котором мы живем
1. Вселенная одна или их много? - 2. Одни ли мы во Вселенной? - 3. Песчинка в безбрежной Вселенной? - 4. Кто мы такие? Что мы такое? - 5. Каково место женщины? - 6. Как объяснить существование зла? - 7. Почему я должен отвечать за Адама? - 8. Существуют ли инопланетяне? - 9. Зачем Бог сотворил вирусы? - 10. Зачем нужны животные? - 11. Ангелы: кто они такие или что они такое? - 12. Насколько велик был потоп? - 13. Можно ли стать ближе к Богу через йогу? - 14. Можно ли вернуться в прошлое? - 15. Останавливалось ли солнце? - 16. Откуда взялись злые духи? - 17. Существуют ли некие местные духи? - 18. Были ли волхвы астрологами? - 19. Почему Бог не вмешивается? - 20. Взорвется ли Вселенная?
Часть вторая. Правда, в которую мы верим
21. Почему за 2000 лет не произошло никаких изменений? - 22. Что такое Троица? - 23. Как является людям невидимый Бог? - 24. Каково место Иисуса? - 25. Должны ли мы молиться Марии? - 26. Должна ли вера быть слепой? - 27. Какое отношение ко мне имеет распятие Христа? - 28. Что такое рождение свыше? - 29. Является ли ошибка возвращением ко греху? - 30. Существует ли чистилище? - 31. Является ли исцеление частью спасения? - 32. Бог как Отец? Не понимаю - 33. Что значит быть исполненным Святым Духом? - 34. Что такое грех по отношению к Святому Духу? - 35. Что такое дар языков? - 36. Что происходит в момент причастия? - 37. Что будет с теми, кто никогда не слышал? - 38. Почему Бог допускает страдание? - 39. Все заранее предопределено? - 40. Кто такой антихрист?
Часть третья. Библия, которую мы читаем
41. Как дошла до нас Библия? - 42. Кто подтвердил истинность Библии? - 43. Являются ли апокрифы Писанием? - 44. Уникален ли авторитет Библии? - 45. Больше никаких слов от Бога? - 46. Как насчет ошибок? - 47. Достоверны ли евангелия? - 48. Как насчет отрывков Библии, добавленных позже? - 49. Библия только содержит Слово Божье? - 50. Богодухновенны ли сами слова Библии? - 51. Может ли это иметь другое значение? - 52. Может ли библейская история быть легендой? - 53. Помогают ли нам внешние источники? - 54. В чем могущество Библии? - 55. Обязательно ли каждый день читать Библию? - 56. Как слушать Бога? - 57. Следует ли запретить Библию? - 58. Ничего, кроме Библии? - 59. Как насчет жестокости в Библии? - 60. Каков процесс отбора людей в Библии?
Часть четвертая. Жизнь, которую мы ведом
61. Является ли христианская этика лучшей? - 62. Насколько опасно богатство? - 63. Что такое духовность? - 64. Как можно прощать нераскаявшихся? - 65. Согласуется ли эвтаназия с христианством? - 66. Справедлива ли вечная кара? - 67. Не лучше было бы, если б не существовало миссионеров? - 68. Как церковь может превратиться в секту? - 69. Как распознать оккультизм? - 70. Как чувствовать удовлетворение от работы? - 71. Могут ли христиане применять силу? - 72. Как Дух наставляет нас? - 73. Брак — это подчинение? - 74. Разрешает ли Бог развод? - 75. Есть ли права у нерожденного ребенка? - 76. Следует ли ограничивать браком сексуальные отношения? - 77. Что делать с нетрадиционной сексуальной ориентацией? - 78. Какова роль особой молитвы об исцелении? - 79. Как научиться молитве? - 80. Нужно ли молиться в церкви?
Часть пятая. Христос, за Которым мы следуем
81. Иисус — единственный, за Кем стоит следовать? - 82. Каков Христос на самом деле? - 83. Как вся истина может заключаться в одном человеке? - 84. Почему так важно рождение Иисуса от Девы? - 85. Воскрес ли Иисус телесно? - 86. Каковы свидетельства вознесения? - 87. Что Иисус делает на небесах? - 88. Иисус — и Святой Дух? - 89. Каким будет возвращение Христа? - 90. Синтез традиций? - 91. Действительно ли я ученик Иисуса? - 92. Могу ли я утратить спасение? - 93. Я хочу быть святым, но не получается! - 94. Что мне делать, когда я сталкиваюсь с искушением? - 95. Почему христиане должны страдать? - 96. Насколько важно крещение? - 97. Зачем вступать в поместную церковь? - 98. Почему христиане несовершенны? - 99. Как помочь неверующему? - 100. Как быть христианину, вынужденному находиться в разъездах?
Пятьдесят трудных отрывков Библии
1. Бытие 1 — Шесть «дней» сотворения? - 2. Бытие 2:7 — Имела ли место эволюция? - 3. Бытие 4:14 — Были ли созданы другие люди, кроме Адама? - 4. Бытие 4:17 — Кем была жена Каина? - 5. Бытие 6:14־ — Браки с ангелами? - 6. Бытие 11:57־ — Почувствовал ли Бог угрозу? - 7. Бытие 16:11-12 — благословение Измаила? - 8. Бытие 22 — Зачем нужно было приносить в жертву Исаака? - 9. Бытие 30 — 32 — Пестрые козы - 10. Исход 4:21 — Бог был несправедлив к фараону? - 11. Исход 4:24 — Почему Бог напал на Моисея? - 12. Исход 20:4 — Никаких образов, никакого искусства? - 13. Исход 20:5 — Сколько поколений виновато? - 14. Исход 26:34 — Противоречие? - 15. Левит — Приятное чтение? - 16. Числа 22:28 — Говорящая ослица? - 17. Второзаконие 4:19 — Язычество разрешено? - 18. Второзаконие 7:13־ — Никакой милости? - 19. 1 Царств 16:14 — Бог посылает зло? - 20. 1 Царств 28 — Спиритизм поощряется? - 21. 3 Царств 20:30 — Загадочные числа - 22. Исаия 9:6 — Иисус как Отец? - 23. Псалтирь 57:7 — Сокруши зубы их! - 24. Матфей и Лука — Родословная Иисуса - 25. Луки 2:2 — Какой Квириний? - 26. Противоречащие друг другу истории детства? - 27. Матфея 2:23 — Это не пророчество? - 28. Матфея 5:2122־ — Могут ли разговоры привести в ад? - 29. Матфея 5:48 — Быть совершенным? - 30. Матфея 10:8 — Воскрешать мертвых? - 31. Матфея 10:23 — Ошибка Иисуса? - 32 ׳. Матфея 11:12 — Завоевание Царства силой? - 33. Матфея 12:3841־ — Знамение Ионы? - 34. Матфея 21:7 — Неуклюжая выдумка? - 35. Матфея 24:36 — Неизвестная дата - 36. Матфея 27:52 — Разверстые могилы? - 37. Марка 15:25 — Третий или шестой час? - 38. Луки 12:51 — Раздоры из-за Христа? - 39. Иоанна 1:9 — Все ли спасутся? - 40. Иоанна 13:1 — Когда умер Иисус? - 41. Иоанна 14:12 — Более великие дела? - 42. Иоанна 14:28 — «Более великий» Отец - 43. Деяния 1:18 — Две смерти Иуды - 44. Деяния 20:28 — Умер ли Бог? - 45. Римлянам 9:45־ — Два завета? - 46. Римлянам 14:10 — Предстанут ли христиане перед судом? - 47. 1 Коринфянам 12:13 — Крещение Духа? - 48. 1 Петра 3:19 — Еще один шанс? - 49. 1 Петра 3:21 — Крещение спасает нас? - 50. 1 Иоанна 5:6 — «Водою и кровию»
