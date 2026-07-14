Бюкай - Библия, Коран и наука

Альхамдулиллах, что книга доктора Мориса Бюкая, "Библия, Коран и наука", теперь увидела свет и на русском языке. Как нам известно, первая попытка перевода с английского на русский язык была предпринята еще в 1992 году. Позднее был сделан перевод с французского. Но ни один из них так и не стал книгой. Настоящая же работа была начата в 1996 году, и, слава Аллаху, сегодня эта книга стала доступной читателям на русском языке.

Наш выбор книги М. Бюкая для публикации на русском языке не случаен. Можно без преувеличения сказать, что по своему содержанию и значимости — это научный и духовный подвиг автора. Все сделанные в ней выводы основаны на глубоком исследовании текстов Священных Писаний, трудов ведущих специалистов в области экзегетитики, материалов периодической печати и других источников. Для глубокого понимания смысла Корана М. Бюкай специально изучил арабский язык, что позволило ему прочесть и сделать глубокий анализ текста Корана в оригинале.

Бюкай Морис - Библия, Коран и наука - Священные Писания в свете современного знания

Пер. с англ. Т.В. Гончаровой

К: Ансар Фаундейшн, 2006, 360 с.

ISBN 966-95604-6-2

Бюкай Морис - Библия, Коран и наука - Священные Писания в свете современного знания - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

ПРЕДИСЛОВИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ЧАСТЬ I. ВЕТХИЙ ЗАВЕТ

1. Общие сведения

2. Писания Ветхого Завета

3. Ветхий Завет и современная наука. Некоторые открытия

4. Позиция христианских авторов относительно научных погрешностей в библейских текстах. Критический анализ

5. Выводы

ЧАСТЬ II. ЕВАНГЕЛИЯ

1. Введение

2. Историческая справка. Иудео-Христианство и святой Павел

3. Четыре Евангелия. Источники и история создания

4. Евангелия и современная наука

5. Противоречия и невероятности в изложении событий

6. Выводы

ЧАСТЬ III. КОРАН И СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

1. Введение

2. Достоверность Корана. История его появления в письменной форме

3. Сотворение Небес и Земли

4. Коран и астрономия

5. Земля

6. Растительный и животный мир

7. Воспроизводство человеческого рода

ЧАСТЬ IV. ПОВЕСТВОВАНИЯ — В БИБЛИИ И В КОРАНЕ

1. Общие положения

2. Потоп

3. Исход

ЧАСТЬ V. КОРАН, ХАДИСЫ И СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ