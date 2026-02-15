Книга Флоренс Бюли представляет собой глубокий аналитический труд, посвященный вопросам духовного различения внутри современной церкви. Автор поднимает непростую тему: как за внешне благочестивыми формами и популярными религиозными течениями разглядеть отклонения от библейской истины. Название книги подчеркивает коварство заблуждения — оно редко выступает в открытом виде, чаще принимая облик «нового откровения», «особого помазания» или «современного прочтения» Писания.

Бюли последовательно разбирает ряд спорных вопросов, которые вызывают дискуссии в христианской среде: от крайностей «теологии процветания» до специфических мистических практик. Основной посыл автора — возвращение к строгому библейскому фундаменту. Книга служит своего рода духовным путеводителем, обучающим читателя не полагаться только на чувства или авторитет лидеров, а проверять всё Словом Божьим. Это честный и порой жесткий разговор о том, как сохранить чистоту веры в мире, где границы между истиной и ложью намеренно размываются.

Пер. с англ. - «Обетование миру», 1994. – 230 с.

Флоренс Бюли – У заблуждения много лиц – Содержание

ВВЕДЕНИЕ

1. СЛУЖИТЬ ИИСУСУ РАДИ ВЫГОДЫ

2. ХВАЛИТЬ БОГА ЗА ВСЕ?

3. ЧУДЕСА?

4. ЭТО НА САМОМ ДЕЛЕ — ИЛИ КАК?

5. БИТВА ПОЛОВ

6. КТО ЗДЕСЬ ХОЗЯИН? ПОДЧИНЕНИЕ СТАЛО НЕПРОЧНЫМ

7. БЫТЬ ДРУЗЬЯМИ — НО СВОБОДНЫМИ

8. ״СЛЕДУЮЩИМ ГОЛОСОМ БУДЕТ...“

9. КТО ТАК ГОВОРИТ?

10. КАК ХОРОШАЯ ЦЕРКОВЬ МОЖЕТ ИСПОРТИТЬСЯ

11. ДУХОВНАЯ ТЕРАПИЯ ИЛИ СВЕТСКИЙ ГУМАНИЗМ?

12. ЧТО ПРОИСХОДИТ ПОСЛЕ НАШЕЙ СМЕРТИ?

13. ״НОВОЕ ВРЕМЯ“ ЗАХВАТЫВАЕТ КАФЕДРУ И ЦЕРКОВНЫЕ СКАМЬИ

ЭПИЛОГ