Бюли - У заблуждения много лиц

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Theology and Science, Science and Technology, **Ecclesiology Faith Experience

Книга Флоренс Бюли представляет собой глубокий аналитический труд, посвященный вопросам духовного различения внутри современной церкви. Автор поднимает непростую тему: как за внешне благочестивыми формами и популярными религиозными течениями разглядеть отклонения от библейской истины. Название книги подчеркивает коварство заблуждения — оно редко выступает в открытом виде, чаще принимая облик «нового откровения», «особого помазания» или «современного прочтения» Писания.

Бюли последовательно разбирает ряд спорных вопросов, которые вызывают дискуссии в христианской среде: от крайностей «теологии процветания» до специфических мистических практик. Основной посыл автора — возвращение к строгому библейскому фундаменту. Книга служит своего рода духовным путеводителем, обучающим читателя не полагаться только на чувства или авторитет лидеров, а проверять всё Словом Божьим. Это честный и порой жесткий разговор о том, как сохранить чистоту веры в мире, где границы между истиной и ложью намеренно размываются.

Флоренс Бюли – У заблуждения много лиц - Поиски истины в некоторых спорных вопросах в Церкви

Пер. с англ. - «Обетование миру», 1994. – 230 с.

Флоренс Бюли – У заблуждения много лиц – Содержание

ВВЕДЕНИЕ

  • 1. СЛУЖИТЬ ИИСУСУ РАДИ ВЫГОДЫ

  • 2. ХВАЛИТЬ БОГА ЗА ВСЕ?

  • 3. ЧУДЕСА?

  • 4. ЭТО НА САМОМ ДЕЛЕ — ИЛИ КАК?

  • 5. БИТВА ПОЛОВ

  • 6. КТО ЗДЕСЬ ХОЗЯИН? ПОДЧИНЕНИЕ СТАЛО НЕПРОЧНЫМ

  • 7. БЫТЬ ДРУЗЬЯМИ — НО СВОБОДНЫМИ

  • 8. ״СЛЕДУЮЩИМ ГОЛОСОМ БУДЕТ...“

  • 9. КТО ТАК ГОВОРИТ?

  • 10. КАК ХОРОШАЯ ЦЕРКОВЬ МОЖЕТ ИСПОРТИТЬСЯ

  • 11. ДУХОВНАЯ ТЕРАПИЯ ИЛИ СВЕТСКИЙ ГУМАНИЗМ?

  • 12. ЧТО ПРОИСХОДИТ ПОСЛЕ НАШЕЙ СМЕРТИ?

  • 13. ״НОВОЕ ВРЕМЯ“ ЗАХВАТЫВАЕТ КАФЕДРУ И ЦЕРКОВНЫЕ СКАМЬИ

ЭПИЛОГ

Views 107
Added 15.02.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

