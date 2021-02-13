Вольфганг Бюне - Молитвеная жизньИисуса

Наша чистота, наша сила, наше благочестие и наша святость будут сильны настолько, насколько сильна наша молитва»,– утверждает А. Тозер (A.W.Tozer), и он прав. Это обстоятельство объясняет, почему выражение вслух мыслей о молитве или изложение их на бумаге всегда является нелегким делом. Хотя огромная важность и действенность молитвы подчеркиваются почти во всех библейских книгах и посланиях, хотя значительная часть Библии состоит исключительно из молитв, сама молитва, к сожалению, в нашей собственной жизни играет второстепенную роль.

Молитву часто называют «дыханием души». Если это сравнение верно, то все мы в большей или меньшей степени страдаем духовной одышкой и острой нехваткой кислорода. В прошлые века среди христиан «молитва» была центральной темой в проповедях, в литературе и, прежде всего, в повседневной жизни. Сегодня другие темы занимают наши мысли и определяют нашу жизнь. Сегодня мало говорится о прославлении нами Бога; наши головы, наши журналы и наши книжные полки заняты человеком с его потребностями, претензиями и проблемами.

Будучи евангельскими христианами, мы в значительной степени утратили свою отправную точку и, тем самым, определенную нам Богом ориентацию, и,

более или менее влекомые духом времени, бесцельно бродим или вращаемся по кругу. К сожалению, в настоящее время на немецком языке есть лишь немного действительно достойных рекомендации книг о значении молитвы. К счастью, очень ценная книга «О молитве» Оле Халлесби (Ole Hallesby) издается снова и снова. Наряду с некоторыми хорошими брошюрами на эту тему, большую помощь оказывает появившаяся несколько лет назад книга Бенедикта Петерса (Benedikt Peters) «Научи нас молиться». Благодаря этому автору я начал изучать молитвенную жизнь Иисуса.

Реформаторы и проповедники пробуждения 18-го и 19-го веков не только много проповедовали и писали о молитве, но и сами были молитвенниками. Их молит-

венная жизнь нередко постыжает меня, и в последующих главах я с благодарностью буду цитировать их труды и делиться их опытом.

Вольфганг Бюне - Молитвеная жизньИисуса

CLV 256.320 ISBN 978-3-86699-320-4

Вольфганг Бюне - Молитвеная жизньИисуса - Содержание