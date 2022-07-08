Цап - Богословие Григория Паламы

Во вторую неделю святой Четыредесятницы Православная Церковь чтит память святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалоникийского. Этот великий святой родился в 1296 году в Константинополе и после смерти своего отца до двадцатилетнего возраста жил при дворе императора Андроника II Палеолога, где готовился к государственной службе. Но тяга к монашеской жизни оказалась в нем сильнее, и следующие двадцать пять лет он провел на святой горе Афон, где возрастал духовно. В эти годы он также опубликовал ряд сочинений в защиту монашеского делания. В них он выступил против взглядов, которые распространяли западный философ Варлаам и его последователи по всей Византии. Последние двенадцать лет своей жизни святой Григорий был архиепископом Фессалоникийским. Скончался он в 1359 году в возрасте 63 лет. Через девять лет в 1368 году Святая Православная Церковь причислила его к лику святых.

Тропарь:

Православия светильниче, Церкве утверждение и учителю, монахов доброто, богословов поборниче непре-боримый, Григорие Чудотворче, Фессалонитская похвало, проповедниче благодати, молися выну спастися душам нашим.

Кондак:

Премудрости священный и божественный орган, богословия светлую согласно трубу, воспеваем тя Григорие богоглагольниче, но яко ум Уму Первому предстоя, к Нему ум наш, отче, настави да зовем: радуйся проповедниче благодати.

К концу двадцатого столетия в православной литературе появилось много выдающихся исследований о св. Григории Паламе, авторами которых были такие известные богословы, как протоиерей И. Мейендорф, профессор М. Папамихаил, архимандрит Киприан (Керн), архиепископ Василий (Кривошеин) и другие.

Протоиерей Александр Цап - Богословие святого Григория Паламы

Луцк-Ковель: «Надстырье», 2015. -86 с.

ISBN 978-966-517-822-4

Протоиерей Александр Цап - Богословие святого Григория Паламы - Содержание

Введение

Учение св. Григория Паламы о Божественных энергиях

Значение термина «исихазм»

Деятельность и аскеза в творениях святого Григория Паламы

Святой Григорий Палама и его отношение к богомилам-мессалианам

Святой Григорий Палама, его взгляд на светскую философию и ее влияние на познание Бога

Заключение

Список сокращений

Источники и литература