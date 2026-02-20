Церковная наука в начале третьего тысячелетия - ноябрь 2022

Церковная наука в начале третьего тысячелетия - Выпуск VII
В седьмом выпуске материалов международной конференции представлены результаты актуальных исследований в области богословия, библеистики, церковной истории, канонического права и литургики. Сборник отражает стремление современной церковной науки к синтезу академической строгости и живого церковного опыта.
Авторы докладов — ведущие специалисты духовных и светских учебных заведений — анализируют методологические аспекты теологического образования, вопросы сохранения культурного наследия и взаимодействия Церкви с обществом в информационную эпоху. Издание является ценным источником для магистрантов, аспирантов, преподавателей и всех, кто следит за развитием академического богословия в Восточной Европе.
Церковная наука в начале третьего тысячелетия - Актуальные проблемы и перспективы развития
Мат. VII Межд. науч. конф., Республика Беларусь, г. Минск, 17 ноября 2022 г. - Минская духовная академия. – Минск: Издательство Минской духовной академии, 2023. – 325 с.
ISBN 978-985-7145-79-9
Церковная наука в начале третьего тысячелетия – Содержание
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
У ИСТОКОВ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ БЕЛАРУСИ. Теплова В. А.
ФЕНОМЕН МЕЖКУЛЬТУРНОЙ ТЕОЛОГИИ В КОНТЕКСТЕ МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО ДИАЛОГА. Данилов А. В.
СЕКЦИЯ 1. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ БИБЛЕИСТИКИ
МАРИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПЕРВОЕВАНГЕЛИЯ (БЫТ. 3:15) В СОТЕРИОЛОГИИ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА ИРИНЕЯ ЛИОНСКОГО. Иеромонах Андрей (Василюк)
«КОТОРЫЙ СДЕЛАЛСЯ ДЛЯ НАС... ПРАВЕДНОСТЬЮ» (ЭКЗЕГЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 1 КОР. 1:30–31). Иерей Владимир Грицевич
ИСТОРИЯ СВЯТООТЕЧЕСКОЙ ЭКЗЕГЕЗЫ ПОСЛАНИЯ АПОСТОЛА ПАВЛА К РИМЛЯНАМ. Черняков П. В.
СЕКЦИЯ 2. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО БОГОСЛОВИЯ
СВЯТИТЕЛЬ ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИЙ О ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ БЛАГА. Иерей Константин Голубев
О ЗНАЧЕНИИ ТРУДОВ Е. Н. ТРУБЕЦКОГО ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ПРАВОСЛАВНОГО БОГОСЛОВИЯ. Павлюченков Н. Н.
УЧЕНИЕ О ТАИНСТВЕ ЕВХАРИСТИИ В КАТЕХИЗИСЕ МИТРОПОЛИТА МИХАИЛА (ДЕСНИЦКОГО) (1761–1821). Иерей Артемий Кирко
ПРОБЛЕМА СУБОРДИНАЦИИ МЕЖДУ МУЖЧИНОЙ И ЖЕНЩИНОЙ В СВЕТЕ УЧЕНИЯ О МОНАРХИИ (ЕДИНОНАЧАЛИИ) В СВЯТОЙ ТРОИЦЕ БОГА ОТЦА. Монахиня Мария (Лермонтова)
СЕКЦИЯ 3. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В X–ХVIII вв.
ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ НА БЕЛОРУССКИХ ЗЕМЛЯХ В ПРОЦЕССЕ СТАНОВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО (XIII–XIV вв.). Афанасенко Ю. Ю.
РОЛЬ ВЫХОДЦЕВ ИЗ РОССИИ В ЖИЗНИ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ В ПЕРВОЙ пол. XVII в. Медведев К. М.
СТАРООБРЯДЧЕСТВО В КОНФЕССИОНАЛЬНОЙ ИСТОРИИ ГОМЕЛЯ. Иерей Александр Гришаненко
СЕКЦИЯ 4. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В ХIХ в.
РАБОТА ПО СОЗДАНИЮ В МИНСКЕ УЧИЛИЩАДЛЯ ДЕВИЦ ДУХОВНОГО ЗВАНИЯ В 60-е гг. XIX в. Стренковский С. П.
ДОКУМЕНТЫ ИЗ ЛИЧНОГО ФОНДА ЕПИСКОПА САВВЫ (ТИХОМИРОВА) КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ ПОЧИТАНИЯ СВЯТОЙ ЕВФРОСИНИИ ПОЛОЦКОЙ В 1860-х – 1870-х гг. Короневский В. И.
ШКОЛЬНОЕ И УНИВЕРСИТЕТСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПРОТОИЕРЕЯ МИХАИЛА БОБРОВСКОГО (1784–1848 гг.) Жук Е. А.
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ЦЕРКОВНОГО ПРИХОДА ХРАМА АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА Д. ГЛОВСЕВИЧИ СЛОНИМСКОГО РАЙОНА. Протоиерей Геннадий Логин
СЕКЦИЯ 5. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В ХХ в.
ФОРМЫ И МЕТОДЫ АТЕИСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ПЕРИОД ХРУЩЕВСКОЙ АНТЕРИЛИГИОЗНОЙ КАМПАНИИ (НА МАТЕРИАЛАХ БССР). Мандрик С. В., Горанский А. О.
СПРАВА АБ РЭВІНДЫКАЦЫІ ЦАРКВЫ Ў ЛЯХАВІЧАХ: АДМЕТНЫ ПРЭЦЭДЭНТ ПРАЦЭСУ (1922 г.). Булаты П. Ю.
ПОПЫТКА ИГНОРИРОВАНИЯ В РИТОРИКЕ УГКЦ СОТРУДНИЧЕСТВА МИТРОПОЛИТА АНДРЕЯ (ШЕПТИЦКОГО) И КАРДИНАЛА ИОСИФА (СЛИПОГО) С НАЦИСТСКИМ РЕЖИМОМ В ПЕРИОД ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ. Гронский А. Д.
РОЛЬ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ЮСТИЦИИ В ПРОЦЕССЕ ОТДЕЛЕНИЯ ЦЕРКВИ ОТ ГОСУДАРСТВА В 20-х гг. ХХ в. Иерей Виктор Куличенко
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИХОДСКОЙ ЖИЗНИ В 1944–1963 гг. В ВОСТОЧНОЙ БЕЛАРУСИ (НА ПРИМЕРЕ ХРАМА РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ д. ДАШКОВКА МОГИЛЕВСКОГО РАЙОНА). Иерей Константин Байбурин
РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В СОСТАВЕ ВСЕМИРНОГО СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ В кон. ХХ в.: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ. Кнаус О. Ю.
АКТУАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ СВЯТОГО ПРЕСТОЛА И ПАПСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ В ОТНОШЕНИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ. Иерей Димитрий Каврига
СЕКЦИЯ 6. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ
КРИТИКА А. Ф. ЛОСЕВЫМ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ. Игумен Ермоген (Панасюк)
КУЛЬТОВАЯ СРЕДА ОБЩЕСТВА В ИССЛЕДОВАНИЯХ ВОУТЕРА ХАНЕГРААФФА. Протоиерей Андрей Фадеев
РЕЛИГИОЗНЫЕ МОТИВЫ В КОММЕРЧЕСКОЙ РЕКЛАМЕ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Коденев М. А.
КАНОНЫ ЦЕРКВИ О МАГИИ. Кучинский Г. В.
ПРИНЦИПЫ МИССИОНЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЯПОНСКОГО. Гриб Н. Д.
ПОЭТИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО КАК ДУХОВНАЯ ПРАКТИКА В КАШМИРСКОМ ШИВАИЗМЕ. Малова М. О.
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ БИОГРАФИИ ВИКТОРА ФРАНКЛА. Слизень Е. В.
СЕКЦИЯ 7. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЦЕРКОВНО-ПРАКТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
ПАРАДОКС ПРИЗВАНИЯ: ПУТЬ К СВЯЩЕНСТВУ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. Иерей Алексий Черный
КАНОНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВТОРОГО ПРАВИЛА VI ВСЕЛЕНСКОГО (ТРУЛЛЬСКОГО) СОБОРА. Протоиерей Николай Болоховский
ЦЕРКОВНО-ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ. Протоиерей Дмитрий Ляпустин
ДУХОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА КАК ОДНО ИЗ ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ТЮРЕМНОГО СЛУЖЕНИЯ БЕЛОРУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ. Павленко Д. А.
МИССИОНЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В ПЕРИОД РАСПРОСТРАНЕНИЯ. КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ. Поляков И. И.
ВІДЭАГУЛЬНІ ЯК СРОДАК ДУХОЎНАЙ САМААДУКАЦЫІ І ІНСТРУМЕНТ СУЧАСНАЙ КАТЭХІЗАЦЫІ. Ражкоў А. А.
СВОБОДНОЕ ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ БРАЧУЮЩИХСЯ И РАЗРЕШЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ НА БРАК: РЕАЛИИ БРАЧНОГО ПРАВА СИНОДАЛЬНОЙ ЭПОХИ. Бучик А. А.
ОРГАНИЗАЦИЯ ВИРТУАЛЬНОГО САКРАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА Г. МИНСКА. Инок Димитрий (Ахремкин)
ПРОБЛЕМЫ В ОБЛАСТИ ВОСПИТАНИЯ ХРИСТИАНСКОЙ НРАВСТВЕННО ЗРЕЛОЙ ЛИЧНОСТИ. Дудковская С. А.
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