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Церковная наука в начале третьего тысячелетия - Выпуск VII

Церковная наука в начале третьего тысячелетия - ноябрь 2022
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Category ESXATOS BOOKS, JOURNALS, ORTHODOXY, Theology, **History of Russian Orthodoxy, Ethics

В седьмом выпуске материалов международной конференции представлены результаты актуальных исследований в области богословия, библеистики, церковной истории, канонического права и литургики. Сборник отражает стремление современной церковной науки к синтезу академической строгости и живого церковного опыта.

Авторы докладов — ведущие специалисты духовных и светских учебных заведений — анализируют методологические аспекты теологического образования, вопросы сохранения культурного наследия и взаимодействия Церкви с обществом в информационную эпоху. Издание является ценным источником для магистрантов, аспирантов, преподавателей и всех, кто следит за развитием академического богословия в Восточной Европе.

Церковная наука в начале третьего тысячелетия - Актуальные проблемы и перспективы развития

Мат. VII Межд. науч. конф., Республика Беларусь, г. Минск, 17 ноября 2022 г. - Минская духовная академия. – Минск: Издательство Минской духовной академии, 2023. – 325 с.

ISBN 978-985-7145-79-9

Церковная наука в начале третьего тысячелетия – Содержание

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

  • У ИСТОКОВ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ БЕЛАРУСИ. Теплова В. А.

  • ФЕНОМЕН МЕЖКУЛЬТУРНОЙ ТЕОЛОГИИ В КОНТЕКСТЕ МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО ДИАЛОГА. Данилов А. В.

СЕКЦИЯ 1. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ БИБЛЕИСТИКИ

  • МАРИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПЕРВОЕВАНГЕЛИЯ (БЫТ. 3:15) В СОТЕРИОЛОГИИ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА ИРИНЕЯ ЛИОНСКОГО. Иеромонах Андрей (Василюк)

  • «КОТОРЫЙ СДЕЛАЛСЯ ДЛЯ НАС... ПРАВЕДНОСТЬЮ» (ЭКЗЕГЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 1 КОР. 1:30–31). Иерей Владимир Грицевич

  • ИСТОРИЯ СВЯТООТЕЧЕСКОЙ ЭКЗЕГЕЗЫ ПОСЛАНИЯ АПОСТОЛА ПАВЛА К РИМЛЯНАМ. Черняков П. В.

СЕКЦИЯ 2. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО БОГОСЛОВИЯ

  • СВЯТИТЕЛЬ ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИЙ О ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ БЛАГА. Иерей Константин Голубев

  • О ЗНАЧЕНИИ ТРУДОВ Е. Н. ТРУБЕЦКОГО ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ПРАВОСЛАВНОГО БОГОСЛОВИЯ. Павлюченков Н. Н.

  • УЧЕНИЕ О ТАИНСТВЕ ЕВХАРИСТИИ В КАТЕХИЗИСЕ МИТРОПОЛИТА МИХАИЛА (ДЕСНИЦКОГО) (1761–1821). Иерей Артемий Кирко

  • ПРОБЛЕМА СУБОРДИНАЦИИ МЕЖДУ МУЖЧИНОЙ И ЖЕНЩИНОЙ В СВЕТЕ УЧЕНИЯ О МОНАРХИИ (ЕДИНОНАЧАЛИИ) В СВЯТОЙ ТРОИЦЕ БОГА ОТЦА. Монахиня Мария (Лермонтова)

СЕКЦИЯ 3. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В X–ХVIII вв.

  • ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ НА БЕЛОРУССКИХ ЗЕМЛЯХ В ПРОЦЕССЕ СТАНОВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО (XIII–XIV вв.). Афанасенко Ю. Ю.

  • РОЛЬ ВЫХОДЦЕВ ИЗ РОССИИ В ЖИЗНИ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ В ПЕРВОЙ пол. XVII в. Медведев К. М.

  • СТАРООБРЯДЧЕСТВО В КОНФЕССИОНАЛЬНОЙ ИСТОРИИ ГОМЕЛЯ. Иерей Александр Гришаненко

СЕКЦИЯ 4. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В ХIХ в.

  • РАБОТА ПО СОЗДАНИЮ В МИНСКЕ УЧИЛИЩАДЛЯ ДЕВИЦ ДУХОВНОГО ЗВАНИЯ В 60-е гг. XIX в. Стренковский С. П.

  • ДОКУМЕНТЫ ИЗ ЛИЧНОГО ФОНДА ЕПИСКОПА САВВЫ (ТИХОМИРОВА) КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ ПОЧИТАНИЯ СВЯТОЙ ЕВФРОСИНИИ ПОЛОЦКОЙ В 1860-х – 1870-х гг. Короневский В. И.

  • ШКОЛЬНОЕ И УНИВЕРСИТЕТСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПРОТОИЕРЕЯ МИХАИЛА БОБРОВСКОГО (1784–1848 гг.) Жук Е. А.

  • СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ЦЕРКОВНОГО ПРИХОДА ХРАМА АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА Д. ГЛОВСЕВИЧИ СЛОНИМСКОГО РАЙОНА. Протоиерей Геннадий Логин

СЕКЦИЯ 5. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В ХХ в.

  • ФОРМЫ И МЕТОДЫ АТЕИСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ПЕРИОД ХРУЩЕВСКОЙ АНТЕРИЛИГИОЗНОЙ КАМПАНИИ (НА МАТЕРИАЛАХ БССР). Мандрик С. В., Горанский А. О.

  • СПРАВА АБ РЭВІНДЫКАЦЫІ ЦАРКВЫ Ў ЛЯХАВІЧАХ: АДМЕТНЫ ПРЭЦЭДЭНТ ПРАЦЭСУ (1922 г.). Булаты П. Ю.

  • ПОПЫТКА ИГНОРИРОВАНИЯ В РИТОРИКЕ УГКЦ СОТРУДНИЧЕСТВА МИТРОПОЛИТА АНДРЕЯ (ШЕПТИЦКОГО) И КАРДИНАЛА ИОСИФА (СЛИПОГО) С НАЦИСТСКИМ РЕЖИМОМ В ПЕРИОД ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ. Гронский А. Д.

  • РОЛЬ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ЮСТИЦИИ В ПРОЦЕССЕ ОТДЕЛЕНИЯ ЦЕРКВИ ОТ ГОСУДАРСТВА В 20-х гг. ХХ в. Иерей Виктор Куличенко

  • ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИХОДСКОЙ ЖИЗНИ В 1944–1963 гг. В ВОСТОЧНОЙ БЕЛАРУСИ (НА ПРИМЕРЕ ХРАМА РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ д. ДАШКОВКА МОГИЛЕВСКОГО РАЙОНА). Иерей Константин Байбурин

  • РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В СОСТАВЕ ВСЕМИРНОГО СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ В кон. ХХ в.: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ. Кнаус О. Ю.

  • АКТУАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ СВЯТОГО ПРЕСТОЛА И ПАПСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ В ОТНОШЕНИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ. Иерей Димитрий Каврига

СЕКЦИЯ 6. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ

  • КРИТИКА А. Ф. ЛОСЕВЫМ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ. Игумен Ермоген (Панасюк)

  • КУЛЬТОВАЯ СРЕДА ОБЩЕСТВА В ИССЛЕДОВАНИЯХ ВОУТЕРА ХАНЕГРААФФА. Протоиерей Андрей Фадеев

  • РЕЛИГИОЗНЫЕ МОТИВЫ В КОММЕРЧЕСКОЙ РЕКЛАМЕ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Коденев М. А.

  • КАНОНЫ ЦЕРКВИ О МАГИИ. Кучинский Г. В.

  • ПРИНЦИПЫ МИССИОНЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЯПОНСКОГО. Гриб Н. Д.

  • ПОЭТИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО КАК ДУХОВНАЯ ПРАКТИКА В КАШМИРСКОМ ШИВАИЗМЕ. Малова М. О.

  • ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ БИОГРАФИИ ВИКТОРА ФРАНКЛА. Слизень Е. В.

СЕКЦИЯ 7. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЦЕРКОВНО-ПРАКТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

  • ПАРАДОКС ПРИЗВАНИЯ: ПУТЬ К СВЯЩЕНСТВУ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. Иерей Алексий Черный

  • КАНОНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВТОРОГО ПРАВИЛА VI ВСЕЛЕНСКОГО (ТРУЛЛЬСКОГО) СОБОРА. Протоиерей Николай Болоховский

  • ЦЕРКОВНО-ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ. Протоиерей Дмитрий Ляпустин

  • ДУХОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА КАК ОДНО ИЗ ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ТЮРЕМНОГО СЛУЖЕНИЯ БЕЛОРУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ. Павленко Д. А.

  • МИССИОНЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В ПЕРИОД РАСПРОСТРАНЕНИЯ. КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ. Поляков И. И.

  • ВІДЭАГУЛЬНІ ЯК СРОДАК ДУХОЎНАЙ САМААДУКАЦЫІ І ІНСТРУМЕНТ СУЧАСНАЙ КАТЭХІЗАЦЫІ. Ражкоў А. А.

  • СВОБОДНОЕ ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ БРАЧУЮЩИХСЯ И РАЗРЕШЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ НА БРАК: РЕАЛИИ БРАЧНОГО ПРАВА СИНОДАЛЬНОЙ ЭПОХИ. Бучик А. А.

  • ОРГАНИЗАЦИЯ ВИРТУАЛЬНОГО САКРАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА Г. МИНСКА. Инок Димитрий (Ахремкин)

  • ПРОБЛЕМЫ В ОБЛАСТИ ВОСПИТАНИЯ ХРИСТИАНСКОЙ НРАВСТВЕННО ЗРЕЛОЙ ЛИЧНОСТИ. Дудковская С. А.

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Rating 5.0 / 5
Added 20.02.2026
Author brat lexmak
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