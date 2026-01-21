Чапмен Гэри - Уайт Пол - Пять языков похвалы на рабочем месте

Книга «Пять языков похвалы на рабочем месте» — это незаменимый инструмент для руководителей, HR-менеджеров и всех, кто хочет улучшить атмосферу в коллективе. Пол Уайт привнес в книгу серьезные исследования в области корпоративной культуры, сделав теорию Чепмена применимой к жестким реалиям современного бизнеса.

Авторы объясняют: когда люди чувствуют, что их ценят, текучесть кадров снижается, а вовлеченность растет. Книга учит, как выражать признательность так, чтобы она не выглядела манипуляцией, и как строить здоровые отношения в команде, учитывая различия в характерах. Это практическое руководство помогает создать среду, где каждый сотрудник чувствует свою значимость, что в конечном итоге ведет к финансовому успеху всей компании.

Гэри Чапмен - Пол Уайт - Пять языков похвалы на рабочем месте

Пер. с англ. — СПб.: МРО ХВЕП «Христианская Миссия», 2013. — 288 с.

Издание на русском языке. Издательский Дом «Христофор», 2013 г.

Гэри Чапмен - Пол Уайт - Пять языков похвалы на рабочем месте - Содержание

ОТЗЫВЫ О КНИГЕ «ПЯТЬ ЯЗЫКОВ ПОХВАЛЫ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ»

ПРЕДИСЛОВИЕ

ВСТУПЛЕНИЕ

1. МОТИВАЦИЯ ПОХВАЛОЙ. КОНЦЕПЦИЯ

2. ДЛЯ ЛИДЕРОВ В БИЗНЕСЕ. ПОНИМАНИЕ ВОЗВРАТА ИНВЕСТИЦИЙ В ВИДЕ ПОХВАЛЫ И ПРИЗНАНИЯ

3. ПЕРВЫЙ ЯЗЫК ПОХВАЛЫ. СЛОВА ОДОБРЕНИЯ

4. ВТОРОЙ ЯЗЫК ПОХВАЛЫ. ОСОБОЕ ВРЕМЯ

5. ТРЕТИЙ ЯЗЫК ПОХВАЛЫ. ДЕЛА СЛУЖЕНИЯ

6. ЧЕТВЕРТЫЙ ЯЗЫК ПОХВАЛЫ. КОНКРЕТНЫЕ ПОДАРКИ

7. ПЯТЫЙ ЯЗЫК ПОХВАЛЫ. ФИЗИЧЕСКИЕ ПРИКОСНОВЕНИЯ

8. ВЫЯСНИТЕ СВОЙ ОСНОВНОЙ ЯЗЫК ПОХВАЛЫ. ТЕСТИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ ПОХВАЛОЙ

9. НЕЗНАКОМЫЙ ВАМ ЯЗЫК ПОХВАЛЫ. ПОТЕНЦИАЛЬНО БЕЛОЕ ПЯТНО

10. РАЗНИЦА МЕЖДУ ПРИЗНАНИЕМ И ПОХВАЛОЙ

11. МОТИВАЦИЯ ПОХВАЛОЙ В РАЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

12. УНИКАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАБОТЫ С ВОЛОНТЕРАМИ

13. ИЗМЕНЯЕТСЯ ЛИ СО ВРЕМЕНЕМ ЯЗЫК ПОХВАЛЫ КОНКРЕТНОГО ЧЕЛОВЕКА?

14. МОТИВАЦИЯ ПОХВАЛОЙ. ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ

15. ИСКРЕННЯЯ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ. ЧТО ДЕЛАТЬ, КОГДА ВЫ НЕ ЦЕНИТЕ СВОИХ РАБОТНИКОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

ТЕПЕРЬ ВАША ОЧЕРЕДЬ

ИНСТРУМЕНТЫ ПОХВАЛЫ. ЧТО МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ И ЧЕМ ПОДЕЛИТЬСЯ С ДРУГИМИ