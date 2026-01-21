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Чапмен Гэри - Уайт Пол - Пять языков похвалы на рабочем месте

Чапмен Гэри - Уайт Пол - Пять языков похвалы на рабочем месте
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Family, Ethics, Pastoral Care Counseling

Книга «Пять языков похвалы на рабочем месте» — это незаменимый инструмент для руководителей, HR-менеджеров и всех, кто хочет улучшить атмосферу в коллективе. Пол Уайт привнес в книгу серьезные исследования в области корпоративной культуры, сделав теорию Чепмена применимой к жестким реалиям современного бизнеса.

Авторы объясняют: когда люди чувствуют, что их ценят, текучесть кадров снижается, а вовлеченность растет. Книга учит, как выражать признательность так, чтобы она не выглядела манипуляцией, и как строить здоровые отношения в команде, учитывая различия в характерах. Это практическое руководство помогает создать среду, где каждый сотрудник чувствует свою значимость, что в конечном итоге ведет к финансовому успеху всей компании.

Гэри Чапмен - Пол Уайт - Пять языков похвалы на рабочем месте

Пер. с англ. — СПб.: МРО ХВЕП «Христианская Миссия», 2013. — 288 с.
Издание на русском языке. Издательский Дом «Христофор», 2013 г.

Гэри Чапмен - Пол Уайт - Пять языков похвалы на рабочем месте - Содержание

ОТЗЫВЫ О КНИГЕ «ПЯТЬ ЯЗЫКОВ ПОХВАЛЫ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ»

ПРЕДИСЛОВИЕ

ВСТУПЛЕНИЕ

  • 1. МОТИВАЦИЯ ПОХВАЛОЙ. КОНЦЕПЦИЯ

  • 2. ДЛЯ ЛИДЕРОВ В БИЗНЕСЕ. ПОНИМАНИЕ ВОЗВРАТА ИНВЕСТИЦИЙ В ВИДЕ ПОХВАЛЫ И ПРИЗНАНИЯ

  • 3. ПЕРВЫЙ ЯЗЫК ПОХВАЛЫ. СЛОВА ОДОБРЕНИЯ

  • 4. ВТОРОЙ ЯЗЫК ПОХВАЛЫ. ОСОБОЕ ВРЕМЯ

  • 5. ТРЕТИЙ ЯЗЫК ПОХВАЛЫ. ДЕЛА СЛУЖЕНИЯ

  • 6. ЧЕТВЕРТЫЙ ЯЗЫК ПОХВАЛЫ. КОНКРЕТНЫЕ ПОДАРКИ

  • 7. ПЯТЫЙ ЯЗЫК ПОХВАЛЫ. ФИЗИЧЕСКИЕ ПРИКОСНОВЕНИЯ

  • 8. ВЫЯСНИТЕ СВОЙ ОСНОВНОЙ ЯЗЫК ПОХВАЛЫ. ТЕСТИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ ПОХВАЛОЙ

  • 9. НЕЗНАКОМЫЙ ВАМ ЯЗЫК ПОХВАЛЫ. ПОТЕНЦИАЛЬНО БЕЛОЕ ПЯТНО

  • 10. РАЗНИЦА МЕЖДУ ПРИЗНАНИЕМ И ПОХВАЛОЙ

  • 11. МОТИВАЦИЯ ПОХВАЛОЙ В РАЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

  • 12. УНИКАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАБОТЫ С ВОЛОНТЕРАМИ

  • 13. ИЗМЕНЯЕТСЯ ЛИ СО ВРЕМЕНЕМ ЯЗЫК ПОХВАЛЫ КОНКРЕТНОГО ЧЕЛОВЕКА?

  • 14. МОТИВАЦИЯ ПОХВАЛОЙ. ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ

  • 15. ИСКРЕННЯЯ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ. ЧТО ДЕЛАТЬ, КОГДА ВЫ НЕ ЦЕНИТЕ СВОИХ РАБОТНИКОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

ТЕПЕРЬ ВАША ОЧЕРЕДЬ

ИНСТРУМЕНТЫ ПОХВАЛЫ. ЧТО МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ И ЧЕМ ПОДЕЛИТЬСЯ С ДРУГИМИ

Views 314
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Added 21.01.2026
Author brat christifid
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