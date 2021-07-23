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Часослов для мирян

Часослов для мирян : с параллельным переводом на русский язык
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Pastoral Care Counseling, Liturgical Books
Поскольку для большинства служб Часослова по церковному уставу требуются дополнительные богослужебные книги (например, Минея, Октоих, Триодь), то для большего удобства людей, незнакомых с тонкостями Типикона, наше издание содержит только неизменяемые тексты с незначительными вариантами для различных дней недели или Великого поста, причем все молитвословия помещены по порядку. Каждое последование предваряется небольшим отрывком из Священного Писания, который раскрывает литургическую тему службы и помогает настроиться на общение с Богом.
Другой своей целью издатели ставят просвещение, поэтому все последования имеют паралельный перевод, который будет полезен не только в домашнем употреблении, но и на богослужении в храме, ведь в основе церковных служб лежит структура и тексты Часослова. В качестве русскоязычного варианта всех молитвословий использовался перевод иеромонаха Амвросия (Тимрота) (род. 1956), который в своей работе опирался на предшествующие переводы Е.И. Ловягина (1822-1909), П.А. Юнгерова (1856-1921), М.Н. Скабаллановича (1871-1931), иеромонаха Феофана (Адаменко) (1885-1937). Перевод иеромонаха Амвросия был выполнен с греческого языка, но при этом ориентирован на церковнославянский текст. Там, где между церковнославянским и греческим были найдены существенные смысловые расхождения, переводчик следовал оригиналу. Специально для этого издания текст был заново просмотрен переводчиком и где необходимо исправлен. Молитвы трапезы представлены в редакции святителя Афанасия (Сахарова), епископа Ковровского (1887-1962).

Часослов для мирян : с параллельным переводом на русский язык

М.: Общество Синхрония, 2018. 256 с.
ISBN 978-5-600-01083-3

Часослов для мирян : с параллельным переводом на русский язык - Содержание

Предисловие
  • Утренние последования
  • Дневные последования
  • Вечерние последования
  • Молитвы трапезы
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Rating 4.8 / 5
Added 23.07.2021
Author otec Vyacheslav
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4.8/5 (4)

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