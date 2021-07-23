Поскольку для большинства служб Часослова по церковному уставу требуются дополнительные богослужебные книги (например, Минея, Октоих, Триодь), то для большего удобства людей, незнакомых с тонкостями Типикона, наше издание содержит только неизменяемые тексты с незначительными вариантами для различных дней недели или Великого поста, причем все молитвословия помещены по порядку. Каждое последование предваряется небольшим отрывком из Священного Писания, который раскрывает литургическую тему службы и помогает настроиться на общение с Богом.

Другой своей целью издатели ставят просвещение, поэтому все последования имеют паралельный перевод, который будет полезен не только в домашнем употреблении, но и на богослужении в храме, ведь в основе церковных служб лежит структура и тексты Часослова. В качестве русскоязычного варианта всех молитвословий использовался перевод иеромонаха Амвросия (Тимрота) (род. 1956), который в своей работе опирался на предшествующие переводы Е.И. Ловягина (1822-1909), П.А. Юнгерова (1856-1921), М.Н. Скабаллановича (1871-1931), иеромонаха Феофана (Адаменко) (1885-1937). Перевод иеромонаха Амвросия был выполнен с греческого языка, но при этом ориентирован на церковнославянский текст. Там, где между церковнославянским и греческим были найдены существенные смысловые расхождения, переводчик следовал оригиналу. Специально для этого издания текст был заново просмотрен переводчиком и где необходимо исправлен. Молитвы трапезы представлены в редакции святителя Афанасия (Сахарова), епископа Ковровского (1887-1962).

Часослов для мирян : с параллельным переводом на русский язык

М.: Общество Синхрония, 2018. 256 с.

ISBN 978-5-600-01083-3

Часослов для мирян : с параллельным переводом на русский язык - Содержание

Предисловие

Утренние последования

Дневные последования

Вечерние последования

Молитвы трапезы

Дополнения