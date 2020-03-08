Чайка - Большая энциклопедия для мальчиков

Введение

Искусство общения

10 проблем, которые влияют на твой авторитет

Дружба начинается с улыбки

Как стать приятным собеседником

Вынужденное общение

Эмоции и правила «уживания»

Если тебе предстоит выступление или важный разговор

Как преодолеть застенчивость

Как читать мысли людей по жестам

Узнай, кто твой друг

Как завоевать сердце девочки

Психологический калейдоскоп

Настоящий мужчина — обязательно джентльмен

Правила поведения в общественных местах

Как себя вести за столом

Телефонный разговор

Искусство выбирать, дарить и получать подарки

Мода и стиль

Мода — не только для девочек

Стили одежды

Десять «цветных» советов

Выбор обуви и уход за ней

Как правильно подобрать ремень

Правила личной гигиены

Как ухаживать за кожей лица

Уход за телом

Зубы — здоровые и крепкие

Уход за волосами

Как выработать правильную осанку

Что нужно знать об ИНТИМНОЙ ЖИЗНИ

Ты взрослеешь

Мужские половые органы

Женские половые органы

Физиология полового акта

Начало полового созревания

Первые интимные отношения

Венерические заболевания

Сделай правильный выбор

Почему многие курят?

Что содержится в табачном дыме

Сложно ли бросить курить?

Заблуждения желающих бросить курить

Десять шагов к победе над никотино зависимостью

Жизнь — это движение. Движение — это жизнь

Бег

Если ты еще не научился плавать

Велосипед

Скейтборд

Горные лыжи

Если у тебя нет времени для занятий спортом

Защити себя сам

Будь готов стать защитником

Наиболее уязвимые места человеческого тела

Уклоны

Подкат

Самооборона из положения лежа

Удиви друзей — стань фокусником

Будущему фокуснику на заметку

Карточные фокусы

Фокусы с предметами

Математические фокусы

Фокусы на смекалку

Настольные игры для досуга

Учимся играть в шахматы

Правила игры в шашки

Играем в домино

Игры на бумаге

Как организовать пикник, или Все — на шашлыки

Самый лучший отдых

Что нужно для пикника

Как разводить костер

Чем угостить друзей на пикнике

Развлечения на свежем воздухе

Секреты настоящей рыбалки

Без чего нельзя обойтись на рыбалке

Как самостоятельно сделать удочку

Как вести себя на рыбалке

Календарь рыболова

Как сварить уху

Что делать в минуты опасности

Оказание первой медицинской помощи

Дышит ли пострадавший?

Как проверить пульс

Искусственное дыхание

Массаж сердца

Как остановить кровотечение и обработать раны

Помощь при переломах

Помощь при ожогах

Помощь при солнечном ударе

Если пострадавший в состоянии шока

Что делать при укусах змей и ядовитых насекомых

Спасение утопающего

В этой книге нет назидательности. Советы и рекомендации, которые в ней содержатся, носят практический характер, и ты волен сам выбирать из них наиболее подходящие для себя. Надеемся, они помогут тебе повзрослеть.

А каким должен быть настоящий мужчина? Каким бы ты хотел себя видеть, когда станешь взрослым? Каким ты хочешь чувствовать себя уже сейчас? Скорее всего, наши взгляды на эти вопросы совпадают. Мужчина должен быть умным. Мужчина должен быть смелым. Мужчина должен быть сильным и ловким. Он должен уметь постоять за себя и защитить слабого. Он должен уметь общаться с людьми и отстаивать свою точку зрения. И, конечно, у него должен быть свой, неповторимый, стиль.

На страницах этой книги раскрываются тайны психологии общения. Мы постарались дать как можно больше сведений о том, как понравиться интересным для тебя людям, избежать ненужных конфликтов с окружающими, справиться с плохим настроением, привлечь и удержать внимание своей избранницы.

Овладение мастерством самозащиты необходимо для каждого настоящего мужчины, потому мы даже не станем тратить время, описывая преимущества, которые дает человеку это искусство. В книге приведены достаточно простые, однако весьма эффективные приемы, изучить которые может практически каждый юноша или мальчик.

Первое, на что обращают внимание окружающие тебя люди, — это то, как ты выглядишь. Внешний вид может многое сказать о человеке. Мы расскажем тебе, как ухаживать за кожей, зубами, волосами, как выработать правильную осанку, как одеваться со вкусом.

На страницах нашей книги ты получишь ответы на многие интересующие тебя вопросы, касающиеся интимной жизни.

Известно, что здоровье за деньги не купишь — нужно заботиться, беречь и укреплять его с детства. Мы надеемся, что ты не подвержен такой вредной привычке, как курение. Но если все-таки ты уже знаком с табачным дымом или у тебя есть друзья, которые всерьез привязались ксигаретам, внимательно прочитай главу о вреде курения и покажи ее своим приятелям-курильщикам.

Не думай о том, что тебе не хватает времени — оно найдется, было бы желание. Куда употребить свободные часы — выбор за тобой. В этой книге ты найдешь много вариантов и подсказок.

Надеемся, что, прочитав эту книгу один раз, ты неоднократно будешь возвращаться к ней в будущем, открывая страницы, где содержатся советы, которые понадобятся тебе в тот или иной момент.