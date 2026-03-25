Чельцов - Верю в Промысл Божий

Книга протоиерея Михаила Чельцова «Верю в Промысл Божий» представляет собой уникальное сочетание глубокого богословского размышления и потрясающего человеческого документа, написанного в застенках ГПУ в ожидании смертного приговора. Автор ставит задачу не просто оправдать свою жизнь перед лицом неминуемой гибели, но и засвидетельствовать непоколебимую веру в то, что даже в самые темные моменты истории судьба каждого человека находится в руках Творца. Основная идея произведения заключается в том, что тюремные узы и страдания не являются случайностью или несправедливостью, а выступают как высшая школа духовного очищения, где вера из теоретического знания превращается в живое и победоносное созерцание воли Божией.

Содержательная часть книги охватывает период петроградских церковных событий 1920-х годов, включая знаменитый процесс над митрополитом Вениамином. Чельцов последовательно разбирает внутреннюю жизнь узника, анализируя свои сомнения, страхи и моменты благодатного укрепления, которые посещали его в камерах на Шпалерной. Автор уделяет значительное внимание диалогу Церкви с новой властью, показывая достоинство и кротость священника перед лицом следователей и трибуналов. В книге глубоко исследуется феномен «радости в скорбях», превращая тюремные записки в современный патерик, где личная трагедия отдельного пастыря возвышается до уровня вселенского свидетельства о силе Христовой, совершающейся в человеческой немощи.

Текст написан в строгом, искреннем и необычайно мужественном стиле, лишенном пафоса или озлобленности на своих гонителей. Михаил Чельцов мастерски соединяет богословские категории с бытовыми деталями тюремного быта, что делает его работу бесценным ресурсом для историков, агиографов и каждого христианина, проходящего через полосу жизненных испытаний. Работа служит фундаментальным примером того, как интеллектуальная мощь профессора духовной академии может соединиться с простотой евангельской веры. Это чтение помогает осознать, что Промысл Божий — это не абстрактная концепция, а живая реальность, дарующая мир и свободу даже там, где человеческая свобода полностью растоптана.

Протоиерей Михаил Павлович Чельцов - Верю в Промысл Божий

Москва : Изд-во Сретенского монастыря, 2022. — 352 с. : ил.

ISBN 978-5-7533-1726-1

Протоиерей Михаил Павлович Чельцов - Верю в Промысл Божий - Содержание

«Будем радостны и за все Бога благодарить...»

ВОСПОМИНАНИЯ (1918-1922)

Первый обыск - Первый арест - Впервые на Гороховой - Дерябинская тюрьма - Второй арест и Выборгская бывшая военная тюрьма - Обыски 1919-1920 годов - Третий арест и Кресты - Четвертый арест — в Кронштадте - Пятый арест и снова Гороховая и Выборгская тюрьма

ПИСЬМА К ЖЕНЕ

Письма к жене - Письма из тюрьмы, написанные после замены расстрела на пять лет тюремного заключения

Именной указатель