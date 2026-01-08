Челышев Павел - Преподобный Симеон Новый Богослов о духовном преображении человека

Западноевропейская и русская культура многие сотни лет развивались под определяющим влиянием христианства, задававшего смыслообразующую цель как отдельной человеческой, так и общественной жизни, наполнявшего ее конкретными этическими, эстетическими и духовными ценностями. Это затрагивало, конечно, и такую область культуры, как философия, где оказались необратимым образом пересмотрены все понятия, категории и проблемы языческой античной мысли с позиций христианского мировоззрения. Был осуществлен прорыв в новую историческую реальность, которую погибающая античность лишь предчувствовала, но реализовать своими собственными силами не могла. Поэтому философствование, игнорирующее христианскую веру, с тех пор стало невозможным.

Логически это вылилось в три основные позиции: философствование в вере и против веры, а также поиск различимости сферы разума и веры. Особенностью же современного мира, современной интеллектуальной жизни мирового сообщества является не просто декларированный плюрализм мировоззренческих позиций (он остается на словах), но желание пересмотреть сущность и итоги деятельности христианской цивилизации с позиций неоязычества, что является, бесспорно, шагом назад. Хорошим тоном сегодня, например, считается высмеивать «темное средневековье» современной христианской, особенно русской православной культуры, противопоставляя ему «светлое», вечно живое наследие древнегреческой или древнеиндийской, на худой конец, древнеславянской языческой культуры. Однако не все так просто укладывается в примитивную метафизическую схему «темное — светлое». Ее необходимо уточнить. Прожить тысячу лет в полной темноте христианского средневековья вряд ли возможно. Это очевидная натяжка. Таким же преувеличением является абсолютный свет античности, да и любой другой языческой культуры. Поэтому сегодня важно исследовать христианскую философию не на основе двух-трех популярных брошюрок, а на основе изучения первоисточников.

Челышев Павел - Преподобный Симеон Новый Богослов о духовном преображении человека. Акафист

М.: Храм св. вмч. Димитрия Солунского, 2004. 256 с.

ISBN 5-87301-112-5

Челышев Павел - Преподобный Симеон Новый Богослов о духовном преображении человека. Акафист - Оглавление

К читателям

Вступление. О специфике исследования средневековой философии

Глава 1. Портрет. «Зерцало» Христа: жизнь и творчество прп. Симеона Нового Богослова

Глава 2. Онтология: романтика традиции

Глава 3. Гносеология: реализм без берегов?

3.1. Многообразие форм познания и знания

3.2. Мистический реализм гносеологии прп. Симеона

3.3. Три основные добродетели: Вера, Надежда, Любовь

3.4. Два града: земной и небесный

3.5. Видение света

Глава 4. Антропология: как стать богами

Заключение

Примечания

Словарь имен

Словарь терминов и понятий

Библиография

Акафист прп. Симеону Новому Богослову

Челышев Павел - Преподобный Симеон Новый Богослов о духовном преображении человека. Акафист - К читателям

Эту небольшую книгу мы все очень ждали. Она посвящена изучению творчества средневекового христианского мыслителя из Константинополя преподобного Симеона Нового Богослова. Чем же интересен и так важен сегодня для нас этот святой, живший многие столетия назад? А важен преподобный Симеон, прежде всего, тем, что он в максимальной степени точно воспроизводил Православное Предание на основе своего уникального мистического опыта, подтверждающего возможность личного общения человека с Богом уже в этой жизни.

Книга вводит читателя в мир святости, напоминает всем нам о нравственных идеалах, на которых воспитывались многие поколения наших предков, показывает возможность духовного изменения общественной и личной жизни на основе вечно живого Православия. Работа написана ярким, живым и доступным для понимания языком для самой широкой аудитории. Надеюсь, она найдет своего читателя и будет нужна не только специалистам, но и всем думающим и ищущим смысл жизни людям.

Настоятель православного прихода храма св. вмч. Димитрия Солунского на Благуше иерей Петр Липатов