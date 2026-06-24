Ченагцанг - Настольная книга тибетской медицины
Эта книга — уникальное руководство по теории и практике основных методов диагностики и некоторых простых методов лечения традиционной тибетской медицины. Ректор и основатель МАТТМ доктор Нида Ченагцанг в доступном для западного читателя стиле открывает секреты тибетской медицины и диагностики. Прочитав её, вы познакомитесь с традиционными представлениями одной из древнейших медицинских систем Востока о здоровье и болезни, взаимосвязи тела, энергии и ума, узнаете об эффективных тибетских методах диагностики и лечения.
Книга адресована всем, кто интересуется тибетской медициной и аюрведой, другими традиционными восточными методами массажа, диагностики, оздоровления и лечения, йогой. Это наилучшее руководство для тех, кто практикует тибетский массаж и аналогичные виды оздоровительной терапии.
Ченагцанг Нида – Настольная книга тибетской медицины – Принципы, диагностика, патология
Сост. и ред. Т. Ульянова. – М.: Ганга, 2016. – 384 с.: ил. – (Библиотека МАТТМ). ISBN 978-5-9908762-3-1
Ченагцанг Нида – Настольная книга тибетской медицины – Содержание
Вступление. Традиционная тибетская медицина
История тибетской медицины и древняя традиция Бон
Интеллектуальные карты тибетской медицины: дерево равновесия
Три аспекта гармонии (тело, ум, энергия) и причины нездоровья
Часть I. Диагностика по пульсу (Ца тагпа)
История пульсодиагностики и техника исследования
Правила поведения пациента и идеальное время осмотра
Положение пальцев, сила нажатия и правила интерпретации
Соответствие позиций пульса внутренним органам и пяти стихиям кхам
Влияние сезонов (времён года) на пульс и правило «Мать — сын, друг — враг»
Специальная пульсовая диагностика общих и частных болезней
Тонкости диагностики: пульс смерти, вредоносных влияний и защитной энергии ла
Часть II. Диагностика по моче (Тава — осмотр)
Происхождение практики исследования мочи
Правила обследования, питание и поведение пациента
Стадии осмотра: свежая моча и стадия охлаждения
Анализ мочи при нарушениях трех жизненных начал (лунг, трипа, бекен)
Моча со знаками смерти и вредоносных влияний (демонов)
Практика гадания по моче
Часть III. Диагностика по внешнему виду и органам чувств
Обследование тела и внешнего вида на основе элементов
Обследование органов чувств: глаза, уши, нос, язык и губы
Другие показатели: ногти, кожа, зубы, фекалии, мокрота и волосы
Часть IV. Патология
Первичные (яды ума) и вторичные причины развития болезней
Патологии, связанные с жизненным началом лунг (ветер) и их лечение
Патологии, связанные с жизненным началом трипа (желчь)
Цава — болезни жара (незрелый, развитый, скрытый, старый и мутный жар)
Патологии, связанные с жизненным началом бекен (слизь)
Глоссарий и справочная информация о МАТТМ
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