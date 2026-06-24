Ченагцанг - Настольная книга тибетской медицины

Эта книга — уникальное руководство по теории и практике основных методов диагностики и некоторых простых методов лечения традиционной тибетской медицины. Ректор и основатель МАТТМ доктор Нида Ченагцанг в доступном для западного читателя стиле открывает секреты тибетской медицины и диагностики. Прочитав её, вы познакомитесь с традиционными представлениями одной из древнейших медицинских систем Востока о здоровье и болезни, взаимосвязи тела, энергии и ума, узнаете об эффективных тибетских методах диагностики и лечения.

Книга адресована всем, кто интересуется тибетской медициной и аюрведой, другими традиционными восточными методами массажа, диагностики, оздоровления и лечения, йогой. Это наилучшее руководство для тех, кто практикует тибетский массаж и аналогичные виды оздоровительной терапии.

Ченагцанг Нида – Настольная книга тибетской медицины – Принципы, диагностика, патология

Сост. и ред. Т. Ульянова. – М.: Ганга, 2016. – 384 с.: ил. – (Библиотека МАТТМ). ISBN 978-5-9908762-3-1

Ченагцанг Нида – Настольная книга тибетской медицины – Содержание