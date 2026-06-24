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Ченагцанг - Настольная книга тибетской медицины

Ченагцанг - Настольная книга тибетской медицины
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Category ESXATOS BOOKS, Religious Studies Atheism, Mythology Legends, Shamanism, Paganism, Esotericism Mysticism Kabbalah, Health, Эзотеризм

Эта книга — уникальное руководство по теории и практике основных методов диагностики и некоторых простых методов лечения традиционной тибетской медицины. Ректор и основатель МАТТМ доктор Нида Ченагцанг в доступном для западного читателя стиле открывает секреты тибетской медицины и диагностики. Прочитав её, вы познакомитесь с традиционными представлениями одной из древнейших медицинских систем Востока о здоровье и болезни, взаимосвязи тела, энергии и ума, узнаете об эффективных тибетских методах диагностики и лечения.

Книга адресована всем, кто интересуется тибетской медициной и аюрведой, другими традиционными восточными методами массажа, диагностики, оздоровления и лечения, йогой. Это наилучшее руководство для тех, кто практикует тибетский массаж и аналогичные виды оздоровительной терапии.

Ченагцанг Нида – Настольная книга тибетской медицины – Принципы, диагностика, патология

Сост. и ред. Т. Ульянова. – М.: Ганга, 2016. – 384 с.: ил. – (Библиотека МАТТМ). ISBN 978-5-9908762-3-1

Ченагцанг Нида – Настольная книга тибетской медицины – Содержание

  1. Вступление. Традиционная тибетская медицина

    • История тибетской медицины и древняя традиция Бон

    • Интеллектуальные карты тибетской медицины: дерево равновесия

    • Три аспекта гармонии (тело, ум, энергия) и причины нездоровья

  2. Часть I. Диагностика по пульсу (Ца тагпа)

    • История пульсодиагностики и техника исследования

    • Правила поведения пациента и идеальное время осмотра

    • Положение пальцев, сила нажатия и правила интерпретации

    • Соответствие позиций пульса внутренним органам и пяти стихиям кхам

    • Влияние сезонов (времён года) на пульс и правило «Мать — сын, друг — враг»

    • Специальная пульсовая диагностика общих и частных болезней

    • Тонкости диагностики: пульс смерти, вредоносных влияний и защитной энергии ла

  3. Часть II. Диагностика по моче (Тава — осмотр)

    • Происхождение практики исследования мочи

    • Правила обследования, питание и поведение пациента

    • Стадии осмотра: свежая моча и стадия охлаждения

    • Анализ мочи при нарушениях трех жизненных начал (лунг, трипа, бекен)

    • Моча со знаками смерти и вредоносных влияний (демонов)

    • Практика гадания по моче

  4. Часть III. Диагностика по внешнему виду и органам чувств

    • Обследование тела и внешнего вида на основе элементов

    • Обследование органов чувств: глаза, уши, нос, язык и губы

    • Другие показатели: ногти, кожа, зубы, фекалии, мокрота и волосы

  5. Часть IV. Патология

    • Первичные (яды ума) и вторичные причины развития болезней

    • Патологии, связанные с жизненным началом лунг (ветер) и их лечение

    • Патологии, связанные с жизненным началом трипа (желчь)

    • Цава — болезни жара (незрелый, развитый, скрытый, старый и мутный жар)

    • Патологии, связанные с жизненным началом бекен (слизь)

  6. Глоссарий и справочная информация о МАТТМ

Views 31
Rating 5.0 / 5
Added 24.06.2026
Author brat Vadim
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5.0/5 (1)

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