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Чепмен Гари - Четыре сезона брака

Чепмен Гари - Четыре сезона брака
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Family, Ethics, Pastoral Care Counseling

«Четыре сезона брака» — это глубоко психологичная и одновременно очень доступная книга, которая помогает парам идентифицировать текущее состояние их союза. Главная ценность подхода Чепмена в том, что он снимает панику: «зима» в отношениях — это не обязательно конец, а лишь сезон, который требует особой заботы и правильных действий.

Автор показывает, что ни один брак не застрахован от похолодания, но любая пара способна «перезимовать» и вернуться к весне. Книга учит супругов не просто плыть по течению чувств, а брать на себя ответственность за эмоциональную температуру в семье. Благодаря упражнениям и тестам в конце глав, читатели могут определить свой текущий «сезон» и составить план по улучшению отношений. Это мудрое руководство для тех, кто хочет сделать свою семейную жизнь осознанной и устойчивой к жизненным бурям.

Гари Чепмен - Четыре сезона брака: Разговор о вечно меняющихся циклах брака

Пер. с англ. / Гари Чепмен. — СПб.: Мирт, 2008. — 206 с.
ISBN 978-5-88869-231-8.

Гари Чепмен - Четыре сезона брака - Содержание

Часть I. Четыре сезона брака

  • Глава 1. Природа брака

  • Глава 2. Зима

  • Глава 3. Весна

  • Глава 4. Лето

  • Глава 5. Осень

  • Глава 6. Тест на определение сезона брака

Часть II. Семь стратегий улучшения сезона брака

  • Стратегия 1. Ошибки прошлого

  • Стратегия 2. Выберите позитивный способ отношений

  • Стратегия 3. Научитесь говорить на языке любви вашего супруга

  • Стратегия 4. Слушайте сопереживая.

  • Стратегия 5. Помогите супругу преуспеть

  • Стратегия 6. Используйте ваши различия

  • Стратегия 7. Примените силу положительного влияния

Часть III. Осуществите ваш план

  • Двигайтесь от настоящего момента

  • Четыре сезона: вопросы и ответы

Пособие по изучению четырех сезонов брака

Слова надежды на прощанье

Условные сокращения книг Библии

Благодарности

Views 329
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Added 20.01.2026
Author brat christifid
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