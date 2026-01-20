Чепмен Гари - Четыре сезона брака

«Четыре сезона брака» — это глубоко психологичная и одновременно очень доступная книга, которая помогает парам идентифицировать текущее состояние их союза. Главная ценность подхода Чепмена в том, что он снимает панику: «зима» в отношениях — это не обязательно конец, а лишь сезон, который требует особой заботы и правильных действий.

Автор показывает, что ни один брак не застрахован от похолодания, но любая пара способна «перезимовать» и вернуться к весне. Книга учит супругов не просто плыть по течению чувств, а брать на себя ответственность за эмоциональную температуру в семье. Благодаря упражнениям и тестам в конце глав, читатели могут определить свой текущий «сезон» и составить план по улучшению отношений. Это мудрое руководство для тех, кто хочет сделать свою семейную жизнь осознанной и устойчивой к жизненным бурям.

Гари Чепмен - Четыре сезона брака: Разговор о вечно меняющихся циклах брака

Пер. с англ. / Гари Чепмен. — СПб.: Мирт, 2008. — 206 с.

ISBN 978-5-88869-231-8.

Гари Чепмен - Четыре сезона брака - Содержание

Часть I. Четыре сезона брака

Глава 1. Природа брака

Глава 2. Зима

Глава 3. Весна

Глава 4. Лето

Глава 5. Осень

Глава 6. Тест на определение сезона брака

Часть II. Семь стратегий улучшения сезона брака

Стратегия 1. Ошибки прошлого

Стратегия 2. Выберите позитивный способ отношений

Стратегия 3. Научитесь говорить на языке любви вашего супруга

Стратегия 4. Слушайте сопереживая.

Стратегия 5. Помогите супругу преуспеть

Стратегия 6. Используйте ваши различия

Стратегия 7. Примените силу положительного влияния

Часть III. Осуществите ваш план

Двигайтесь от настоящего момента

Четыре сезона: вопросы и ответы

Пособие по изучению четырех сезонов брака

Слова надежды на прощанье

Условные сокращения книг Библии

Благодарности