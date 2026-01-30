Чепмен Гэри - Дай любви шанс
Чепмен Гэри - Дай любви шанс - 11 шагов к преодолению семейного кризиса
Перевод с английского Ю. Аревкиной. — Москва: Эксмо, 2022. - 256 с.
ISBN 978-5-04-119182-5
Чепмен, Гэри - Дай любви шанс – Содержание
Введение. «Я так больше не могу»
1. Что случилось с нашей мечтой?
2. Как начать спасать свой брак
3. Измените себя, измените свой брак
4. Обратитесь к Богу
5. Любовь — это
6. Непреклонная любовь
7. Одиночество — самая глубокая пропасть
8. Я так злюсь
9. Восстановление
10. А если это не сработает
11. Предстать перед лицом будущего
Источники
Благодарности
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