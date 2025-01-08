Чепмен Гэри - Стэнфорд Элиза - Образ жизни – любовь
Гэри Чепмен - Элиза Стэнфорд – Образ жизни – любовь
Пер. с англ. - Киев: Брайт Стар Паблишинг, 2017. – 168 с.
ISBN 978-966-266-519-2
Гэри Чепмен - Элиза Стэнфорд – Образ жизни – любовь - Содержание
Введение
ЧАСТЬ 1. ЛЮБОВЬ КАК НОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Сказки на ночь - Ее легко найти - Сила любви
ЧАСТЬ 2. ДОБРОТА
Орудие мира - Доставка бесплатно! - Взгляд Христа - Божьи объятия - Слова, обладающие силой - Созданы для доброты - Спешите делать добро - Смотрите на мир глазами любви - Результат непредсказуем - Сделайте невозможное - Мечты - Безграничная доброта
ЧАСТЬ 3. ТЕРПЕНИЕ
Настойчивые молитвы - Божье терпение - Внимание, опасность! - Красота вечна - Терпение порождает спасение - Осторожно, строительные работы! - Возвращение долгов - Спокойствие! Только спокойствие! - Продолжительные молитвы - Ожидайте Божьего призыва - Лучший путь - Терпение Сандры
ЧАСТЬ 4. ПРОЩЕНИЕ
"Единственное, что у меня есть" - Измененное сердце - Только любовь - Да стою ли я этого? - Аминь! - Извинения приняты - Безмерная радость - Я это знаю - Самый лучший Судья - Как оставить прошлое позади - Искренние отношения - Милость торжествует над судом
ЧАСТЬ 5. ДРУЖЕЛЮБИЕ
Наш дружелюбный Господь - Наименьший из сих - Угощение для тюремщиков - Относитесь друг к другу почтительно - Научитесь принимать - Окажите гостеприимство "ангелам" - "Посторонние" люди - Лекарство от грубости - Рукопожатие Томаса Джефферсона - Плывите против течения - "Деловой" вопрос - Послание любви
ЧАСТЬ 6. СМИРЕНИЕ
Смиренный Царь - Глаза Иисуса - Ради блага других - Не мешайте! - Поездка в Коннектикут - Невозможно не заметить - Мудрость детей - Радикальная идея - Самый ужасный вид гордости - Лидер или слуга? - Хлеб мира - Мелочь в карманах
ЧАСТЬ 7. ЩЕДРОСТЬ
Сотрудничество с Богом - На один процент больше - Молитвенный список - Благие даяния - Как полагать жизнь за других - Вожделенная земля - Готовность жертвовать - Неравнодушная церковь - Пожертвования для голодающих - Неограненные алмазы - Духовные дары - Руководство по щедрости для любителей путешествовать автостопом
ЧАСТЬ 8. ЧЕСТНОСТЬ
Высокий уровень - Создание шедевра - Славная тайна - Сплетникам здесь не место - Наедине с Богом - Снимите козьи шкуры - Предельная честность - Сочинение на вольную тему - Голос Иисуса - Будьте честны перед Богом - Будьте честны перед самими собой - Без обид?
ЧАСТЬ 9. КАК НАУчИТЬСц ЖИТЬ В ЛЮБВИ
В силе Христа - Дивная благодать - "Больше всех"
Заключение
Ссылки
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