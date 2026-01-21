Чепмен Гэри - Выигрывают оба

«Выигрывают оба» — это практическое пособие по ведению переговоров внутри семьи. Чепмен утверждает, что брак — это не соревнование, а команда. Если один партнер «проиграл» в споре, то проиграл весь брак, так как в отношениях поселилась обида.

Книга учит смотреть на проблему не как на «я против тебя», а как на «мы против проблемы». Автор дает четкие алгоритмы, как обсуждать острые темы (деньги, секс, воспитание детей) без криков и взаимных обвинений. Это руководство помогает парам выработать свой собственный «кодекс ведения споров», который позволяет сохранять уважение и любовь даже в моменты самых жарких дискуссий. Главная цель книги — научить супругов достигать единства, не подавляя индивидуальность друг друга.

Гэри Чепмен - Выигрывают оба

Пер. с англ. Д. Туманов. - К.: Кириченко, 2011. — 56 с.

ISBN 978-966-426-149-1

Гэри Чепмен - Выигрывают оба - Содержание