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Чепмен Гэри - Выигрывают оба

Чепмен Гэри - Выигрывают оба
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Family, Ethics, Pastoral Care Counseling

«Выигрывают оба» — это практическое пособие по ведению переговоров внутри семьи. Чепмен утверждает, что брак — это не соревнование, а команда. Если один партнер «проиграл» в споре, то проиграл весь брак, так как в отношениях поселилась обида.

Книга учит смотреть на проблему не как на «я против тебя», а как на «мы против проблемы». Автор дает четкие алгоритмы, как обсуждать острые темы (деньги, секс, воспитание детей) без криков и взаимных обвинений. Это руководство помогает парам выработать свой собственный «кодекс ведения споров», который позволяет сохранять уважение и любовь даже в моменты самых жарких дискуссий. Главная цель книги — научить супругов достигать единства, не подавляя индивидуальность друг друга.

Гэри Чепмен - Выигрывают оба

Пер. с англ. Д. Туманов. - К.: Кириченко, 2011. — 56 с.
ISBN 978-966-426-149-1

Гэри Чепмен - Выигрывают оба - Содержание

  • Что плохого в споре

  • Почему важно разрешать конфликты

  • Все дело в отношении

  • Разрешение конфликта предполагает слушание

  • Слушание приводит к пониманию

  • Понимание ведет к разрешению проблемы

  • Разрешение проблемы порождает гармонию

  • Эпилог

  • Мысли, достойные запоминания

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Added 21.01.2026
Author brat christifid
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