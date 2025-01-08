Чепмен Гэри - Язык любви

Мне выпала огромная честь в течение более чем тридцати лет консультировать супружеские пары, и за это время я видел множество проблем в семейной жизни. Но вместе с тем я видел и ту Божью силу, которая способна благотворно влиять на отношения между супругами. Когда два человека верны друг другу и когда они говорят друг с другом пятью языками любви (что особенно важно), происходят положительные перемены.

Поскольку у меня есть многолетний опыт консультирования по вопросам брака, я, когда пишу, обычно имею в виду семейные пары. Некоторые из тех вопросов, которые я рассматриваю, характерны именно для брака. Тем не менее если вы только недавно познакомились или помолвлены, то, надеюсь, эта книга будет интересна и для вас. Здесь вы найдете много полезной информации для себя. Созидательные кирпичики брака, такие как хорошее общение друг с другом, уважение, бескорыстная любовь и прощение, — это основа любых романтических отношений. А умение понимать язык любви вашего любимого и говорить на нем будет полезно для пары на любом этапе.

Вы можете использовать это пособие индивидуально или читать его каждый день вдвоем. Пусть молитва в конце текста на каждый день будет отправной точкой вашей собственной молитвы — молитесь ли вы молча вместе или вслух по очереди. Уделяя пособию одну-две минуты в день, вы сможете найти в Библии те идеи, которые воодушевят вас.

Гэри Чепмен - Язык любви - Молитвенная минута на каждый день

Издательство «БИБЛИЯ ДЛЯ ВСЕХ», Санкт-Петербург, 2021г. - 384с.

ISBN 978-5-7454-1589-0

Гэри Чепмен - Язык любви - Молитвенная минута на каждый день - Содержание

Январь - Декабрь