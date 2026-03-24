Черенков - Дом Давида в эпоху Руины

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Biblical Studies, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

В Библии немало печальных страниц, которые хотелось бы перелистнуть поскорее. Но не стоит спешить. На каждой странице, в каждом моменте истории Бог присутствует и торжествует.

Мы все хотели бы жить во время великих героев, славных событий и невиданных чудес. Но наша история — это череда кризисов. Царства рушатся одно за другим. Герои оказываются самыми обыкновенными грешниками. Народ остается неверным и продажным: молит Бога о помощи в беде, но уже день спустя возвращается к идолам и распутству.

Так было и после смерти царя Давида: его царство разделяется, его наследие приходит в упадок. И все же дом Давида стоит. И все же Божье Царство растет.

Михаил Черенков - Дом Давида в эпоху Руины

Mission Eurasia, 2020

Михаил Черенков - Дом Давида в эпоху Руины - Оглавление

  • "Золотой век" Соломона

  • Краткая история руины

  • Повторение уроков

  • Восстановители развалин

  • На каждое время есть свои герои

Added 24.03.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

Z
zalservik 6 days ago
Благодарю.

