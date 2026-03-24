Черенков - Уроки религиозной свободы

Религиозная свобода – большая ценность для всех верующих людей, за которую мы должны быть благодарны, которую должны постигать, которой должны мудро распоряжаться и за которую, безусловно, должны сражаться.

Мое детство прошло в Советском Союзе, и я хорошо помню, как тогда относились к верующим. Это была странная смесь ненависти и зависти, презрения и уважения. Верный своей вере всегда будет вызывать интерес даже у врагов. Наша свобода, любовь к ней и готовность платить за нее любую цену всегда будут вызывать удивление и восхищение.

Мои родители были хорошим примером верности принципам свободы. Ради свободы совести и проповеди Евангелия мой отец предпочел отправиться в тюрьму, а мама пожертвовала своим университетским дипломом. И это лишь малая часть того, что они готовы были отдать за свободу верить и оставаться верными вере. Многие наши братья и сестры пожертвовали еще большим, в том числе – своей жизнью.

С тех пор многое и кардинально изменилось, но свобода по-прежнему в опасности, а ее цена все так же высока. Я благодарен Богу за добрый пример предыдущих поколений верующих, которые сохранили свободу даже в тюрьмах и лагерях, лишениях и гонениях. Этот опыт бесценен для современной церкви и молодых поколений. И мне очень хочется, чтобы новые поколения продолжили не только эстафету служения, но также и эстафету свободы и верности.

Симферополь: ДИАЙПИ, 2010. - 204 с.

ISBN 978-966-491-129-7

Черенков Михаил - Культура влиятельного меньшинства - Содержание

Предисловие

Введение

1. Свобода как принцип христианской жизни и служения

2. Свобода совести и свобода проповеди

3. Право и ответственность быть активным

4. Современные вызовы нашей свободе и верности Евангелию

Выводы и уроки

Приложения: интересные мнения и важные документы

Литература и электронные ресурсы