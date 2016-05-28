Фундаментальное исследование по грамматике древнегреческого языка, созданное в конце XIX века выдающимся русским ученым-грамматистом, и по сей день остается наиболее полным и подробным руководством по древнегреческому языку в нашей стране.

Данное издание включает в себя как Этимологию (морфологию), так и Синтаксис, в котором Э.Черный осуществил не имеющую аналогов работу по компаративному анализу синтаксических явлений древнегреческого, латинского и русского языков.

Эта книга является не только подробнейшим справочным изданием по грамматике древнегреческого языка, но и полноценным учебным пособием. Издание рекомендуется студентам филологических факультетов, обучающихся по специальностям "классическая филология", "славянская филология", всем изучающим древнегреческий язык, а также тем, кто интересуется древнегреческим языком, проблемами сравнительного языкознания и истории русского языка.

Эмиль Черный - Греческая грамматика

- оригинальное издание Греческий синтаксис гимназического курса 1888 г издания

- оригинальное издание Греческая этимология гимназического курса 1900 г издания

Настоящее изданіе включаетъ въ себя «Этимологію» и «Синтаксисъ» (въ оригинальномъ, то есть не испорченномъ орѳографической реформой, видѣ), а также перечень наиболѣе употребимыхъ сложныхъ глаголовъ на -μι изъ «Начальной греческой хрестоматія». Короче говоря, настоящее изданіе включаетъ въ себя всѣ теоретическіе труды Эмилія Вячеславовича, но не включаетъ (и врядъ ли будетъ когда-нибудь включать) практическія пособія, поскольку сборники упражненій и хрестоматіи обыкновенно штудируютъ послѣдовательно отъ начала до конца и, если было приложено надлежащее стараніе, впредь къ нимъ не возвращаются. Эти же теоретическіе матеріалы, по способу изложенія и безпримѣрной своей полнотѣ, представляютъ не только и не столько учебникъ, сколько справочникъ, и потому очень желательно было перевести ихъ въ форматъ, позволяющій съ большимъ удобствомъ читать и пользоваться поискомъ на любомъ электронномъ устройствѣ, съ любымъ размѣромъ экрана.

Эмиль Черный - Греческая грамматика гимназического курса - Часть 1 -Этимология Издание одиннадцатое, исправленное. Москва, 1900 г. Эмиль Черный - Греческая грамматика гимназического курса - Часть 1 -Этимология - Изъ предисловія къ 1-му изданію Между тѣмъ какъ въ греческомъ Синтаксисѣ, назначенномъ для русскихъ гимназій, требуется самостоятельное сравнительное изложеніе особенностей греческаго склада рѣчи, сближеннаго съ свойствами русскаго, отчасти и латинскаго языковъ, — для учебника Этимологіи не представляется подобной необходимости во вполнѣ самостоятельной работѣ, а напротивъ, цѣлесообразная обработка хорошаго иностраннаго учебника, со всестороннимъ приспособленіемъ его къ потребностямъ русскихъ учениковъ, можетъ разсчитывать на болѣе вѣрный успѣхъ. Многія преимущества греч. Этимологіи Э. Коха ) передъ другими подобнаго рода руководствами побудили меня приняться за свободную, насколько нужно, обработку ея для русскихъ гимназій. Распространяться здѣсь о всѣхъ сдѣланныхъ мною довольно значительныхъ измѣненіяхъ, дополненіяхъ и выпускахъ считаю излишнимъ, предполагая, что гг. преподаватели, пользующіеся этою книгой, сами замѣтятъ и оцѣнятъ ихъ. Къ этой 1 части греч. грамматики прибавленъ отдѣлъ объ образованіи словъ ) , преимущ. по Г. Курціусу, а къ краткому начертанію Гомеровскаго діалекта по Э. Коху (съ дополненіемъ § 94 и другихъ мѣстъ) присоединено, въ нѣсколько сокращенномъ видѣ, лучшее изложеніе особенностей діалекта Геродота К. Абихта, а также стиха и языка трагиковъ. Москва, 1-го іюля 1879 года. Эмиль Черный - Греческіи Синтаксисъ гимназичесеаго курса изложенный сравнительно съ русскимъ и латинскимъ