Черный - Греческая грамматика
Фундаментальное исследование по грамматике древнегреческого языка, созданное в конце XIX века выдающимся русским ученым-грамматистом, и по сей день остается наиболее полным и подробным руководством по древнегреческому языку в нашей стране.
Данное издание включает в себя как Этимологию (морфологию), так и Синтаксис, в котором Э.Черный осуществил не имеющую аналогов работу по компаративному анализу синтаксических явлений древнегреческого, латинского и русского языков.
Эта книга является не только подробнейшим справочным изданием по грамматике древнегреческого языка, но и полноценным учебным пособием. Издание рекомендуется студентам филологических факультетов, обучающихся по специальностям "классическая филология", "славянская филология", всем изучающим древнегреческий язык, а также тем, кто интересуется древнегреческим языком, проблемами сравнительного языкознания и истории русского языка.
Эмиль Черный - Греческая грамматика
- оригинальное издание Греческий синтаксис гимназического курса 1888 г издания
- оригинальное издание Греческая этимология гимназического курса 1900 г издания
Настоящее изданіе включаетъ въ себя «Этимологію» и «Синтаксисъ» (въ оригинальномъ, то есть не испорченномъ орѳографической реформой, видѣ), а также перечень наиболѣе употребимыхъ сложныхъ глаголовъ на -μι изъ «Начальной греческой хрестоматія». Короче говоря, настоящее изданіе включаетъ въ себя всѣ теоретическіе труды Эмилія Вячеславовича, но не включаетъ (и врядъ ли будетъ когда-нибудь включать) практическія пособія, поскольку сборники упражненій и хрестоматіи обыкновенно штудируютъ послѣдовательно отъ начала до конца и, если было приложено надлежащее стараніе, впредь къ нимъ не возвращаются. Эти же теоретическіе матеріалы, по способу изложенія и безпримѣрной своей полнотѣ, представляютъ не только и не столько учебникъ, сколько справочникъ, и потому очень желательно было перевести ихъ въ форматъ, позволяющій съ большимъ удобствомъ читать и пользоваться поискомъ на любомъ электронномъ устройствѣ, съ любымъ размѣромъ экрана.
Эмиль Черный - Греческая грамматика гимназического курса - Часть 1 -Этимология
Издание одиннадцатое, исправленное.
Москва, 1900 г.
Эмиль Черный - Греческая грамматика гимназического курса - Часть 1 -Этимология - Изъ предисловія къ 1-му изданію
Между тѣмъ какъ въ греческомъ Синтаксисѣ, назначенномъ для русскихъ гимназій, требуется самостоятельное сравнительное изложеніе особенностей греческаго склада рѣчи, сближеннаго съ свойствами русскаго, отчасти и латинскаго языковъ, — для учебника Этимологіи не представляется подобной необходимости во вполнѣ самостоятельной работѣ, а напротивъ, цѣлесообразная обработка хорошаго иностраннаго учебника, со всестороннимъ приспособленіемъ его къ потребностямъ русскихъ учениковъ, можетъ разсчитывать на болѣе вѣрный успѣхъ.
Многія преимущества греч. Этимологіи Э. Коха) передъ другими подобнаго рода руководствами побудили меня приняться за свободную, насколько нужно, обработку ея для русскихъ гимназій. Распространяться здѣсь о всѣхъ сдѣланныхъ мною довольно значительныхъ измѣненіяхъ, дополненіяхъ и выпускахъ считаю излишнимъ, предполагая, что гг. преподаватели, пользующіеся этою книгой, сами замѣтятъ и оцѣнятъ ихъ.
Къ этой 1 части греч. грамматики прибавленъ отдѣлъ объ образованіи словъ), преимущ. по Г. Курціусу, а къ краткому начертанію Гомеровскаго діалекта по Э. Коху (съ дополненіемъ § 94 и другихъ мѣстъ) присоединено, въ нѣсколько сокращенномъ видѣ, лучшее изложеніе особенностей діалекта Геродота К. Абихта, а также стиха и языка трагиковъ.
Москва, 1-го іюля 1879 года.
Эмиль Черный - Греческіи Синтаксисъ гимназичесеаго курса изложенный сравнительно съ русскимъ и латинскимъ
Изданіе четвертое. Исправленное и дополненное.
Москва, 1888 г.
Эмиль Черный - Греческіи Синтаксисъ гимназичесеаго курса изложенный сравнительно съ русскимъ и латинскимъ - Изъ предисловія къ 1-му изданію
Съ самаго введенія нынѣшняго устава нашихъ гимназій чувствовалась настоятельная потребность въ синтаксисѣ греческаго языка, составлен- номъ сравиительно съ синтактичеспими свойствами русскаго и латинскаго языковъ и соотвѣтствующемъ нрограммѣ преподаванія греч. языка. Въ продолженіе многолѣтняго преподаванія древнихъ языковъ въ Московской 3-ей гимназіи я все болѣе убѣждался въ неудовлетворительности существующихъ переводныхъ учебниковъ и въ необходимости самостоятельной обработки греческо-русскаго синтаксиса и вмѣстѣ съ тѣмъ, кажется мнѣ, я учебною практикой пріобрѣлъ опредѣленное сознаніе того, какой способъ изложенія болѣе всего желателенъ для русскаго учебника его. Задача послѣдняго, очевидно, состоитъ въ томъ, чтобы, постоянно сопоставляя особенности греческаго склада рѣчи со свойствами родного русскаго, а также латинскаю языка, — сингаксисъ котораго въ главныхъ чертахъ своихъ уже извѣстенъ ученикамъ при началѣ изученія грече скаго, со 2-го полугодія У-го пли начала ѴІ-го класса, — и пользуясь яснымъ, точнымъ, удобопонятнымъ и вмѣстѣ съ тѣмъ, по возможности, краткимъ изложеніемъ правилъ, осмыслитъ, облегчить и сдѣлать плодотворнѣе трудъ ученика и учителя.
Настоящее изданіе мое представляетъ первый опытъ такой самостоятелъной русской обработки греческаго синтаксиса, назначаемаго преимущественно для гимназическаго курса.
Подробно указывать всѣ отличительныя свойства предлагаемаго руководства отъ другихъ русскихъ и иностранныхъ учебниковъ считаю излишнимъ, предполагая, что гг. преподаватели, зная тѣ и другіе, при безпристрасгномъ и всестороннемъ разборѣ его сумѣютъ какъ одѣнить достоинства, такъ и указать недостатки его.
Изложеніе главы о івидахъ и временахъ глагола, отчасти и слѣдующихъ затѣмъ отдѣловъ, относящихся главнымъ образомъ къ глаголу, основано на изслѣдованіи моемъ <Объ отногаеніи видовъ русскаго глагола къ греческимъ временамъъ, напечатанномъ въ „Журналѣ Мин. Нар. Просв.“ (за ноябрь и декабрь 1876-го и февраль, мартъ и апрѣль 1877-го года) и изданномъ также отдѣльною книгой съ прибавленіемъ поправокъ и дополненій (складъ книж. маг. насл. бр. Салаевыхъ въ Москвѣ, д. 1 р.).
Москва, 20 августа 1879 г.
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