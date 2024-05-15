Мы продолжаем рассказ об истории эллинизма, начатый в прежних книгах. Настало время обратиться с востока на запад Азии. И заглянуть в Европу, туда, где когда-то кочевали скифы, а теперь живут украинцы в малороссийских степях и русские - в Крыму. В древности здесь располагалось удивительное и во многом загадочное Боспорское царство, об истории которого мы тоже поговорим на этих страницах.

Поведем разговор и о прошлом другой интереснейшей эллинистической страны - Понтийской державы. Она не вошла в состав империи Александра Великого, с создания которой принято отсчитывать века эллинизма. Но это не повод отказаться от ее описания. Скажем, в науке бытует термин «предэллинизм». Еще до Александра древние греки проникают на восток и на север, основывают торговые фактории и крупные города, знакомят жителей со своей куль­турой. После чего незаметно для себя многие варвары подпадают под очарование эллинизма. Так что зерна, посеянные Александром Македонским и его соратниками, попали на благодат­ную почву. Пошло ли это на пользу варварам - вопрос спорный и глубоко диалектичный.

Наиболее яркий царь Понта - Митридат VI Великий. Античные авторы говорили, что он - самый страшный противник Рима со времен Ганнибала. Разве не любопытно познакомиться с таким деятелем поближе? Мы обеспечим это знакомство. Кроме того, расскажем о соседе Понта - Каппадокии. Почему выбрана именно эта страна? Понт сам долгое время был частью Каппадокии. Ее населял древний народ - хетты... Кстати, Боспор, в свою очередь, входил в состав Понтийской империи, а затем дал приют поки­нувшим ее царям. Это позволяет объединить историю трех стран под одной обложкой.

Станислав Чернявский - Тайны великих царств - Понт, Каппадокия, Боспор

— «ВЕЧЕ», 2019 — (Античный мир)

ISBN: 978-5-4484-8054-6

Станислав Чернявский - Тайны великих царств - Содержание

Предисловие

История Понтийского царства На Боспоре Цари Каппадокии Цари Понта

Династия Митридатидов

Династия Полемонидов

Цари Боспора

Династия Археанактидов

Династия Спартокидов

Династия Митридатидов

Династия Аспургидов

«Варварская династия»

Цари Каппадокии

Династия Ариаратидов

Династия Ариобарзанидов

Избранная литература

Методологически важные работы

Общая литература

Источники