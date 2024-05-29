Задолго до наступления Шестидесятых умерли те, кто предрекал их появление. Может быть, дело в том, что лишь немногие свидетели эпохи могут ее понять изнутри, будучи в нее вовлеченными. Уильям Бриз, редактор произведении одного из этих пророков , однажды спросил у выдающегося художника 60-х, фольклориста и режиссера-экспериментатора Гарри Эверетта Смита (1923-1991), как он пережил пятидесятые годы, десятилетие, которое Бриз считал ужасающе бесцветным и скучным. Смит ответил, что оно было не таким уж плохим, ведь тогда в Америке все стоящие люди были наперечет, все было понятно. А что насчет шестидесятых? — спросил Бриз. Ах, они были бы великолепны, — ответил Смит, — если бы мы хоть немного понимали, что делаем...»

Если даже Гарри Смит, оккультный художник, главный инициатор эпической акции «Левитация Пентагона», не понимал, — то кто же понимал? Шестидесятые стали взрывной смесью, всеобщим бунтом. Все «отжигали», «ускорялись», импровизировали, неслись наперегонки с ветром, скользили по гребням волн в поисках ускользающих истин. Самые яркие персонажи эпохи впоследствии могли бы справедливо отнести к себе слова Иисуса: «Прости их, Боже, ибо не ведают, что творят» (Лк.,23:34).

Сомнений в том, что происходило в 60-х, не было лишь у прессы. Журналисты, пророки нашего мира, всегда готовы предсказать будущее, истолковать знамения нынешнего и представить оправдания прошлому. Именно средства массовой информации создают то, что было вчера и что будет завтра, и этот факт, немного прискорбный, ну или нет, как посмотреть, подводит нас к началу этой истории.

Моя дочь родилась в 2000 году. Подростком она в какой-то момент начала коллекционировать виниловые пластинки, в основном переиздания «олдовой» музыки 60-х: Beatles, The Who, The Band, The Byrds, Rolling Stones, Pink Floyd, Джимии Хендрикса, The Doors. Да, отчасти ее интерес мог быть вызван тем, что отец крутил их непрерывно с самого ее рождения, но факт в том, что она сама, по собственной воле выбрала эту музыку. Это меня удивило. Если бы я старался заинтересовать ее, то по понятным причинам был бы послан подальше. Она втянулась в эту историю потому, что там было что-то для нее, что-то очень важное и обращенное напрямую к ее сердцу, в отличие от современной музыки. Да и современная музыка давно уже черпает вдохновение в лучших образцах поп и рок-стиля 60-х. Более того, многие друзья моей дочери считают, что родились не в то время, эпоха шестидесятых подошла бы им больше! Что-то из неуловимой атмосферы той эпохи можно почерпнуть через музыку. Не тоскливую ностальгию, но нечто восторженное, прямо здесь и сейчас — живое. Молодые люди находят эту музыку свежей, актуальной, жизненной. Предпочтения быстро тускнеют, изначальные впечатления гаснут, но есть нечто, некий компонент, созданный музыкантами той эпохи — дерзкая, искренняя юношеская свобода быть, освобождение от оков. Новый, неожиданный реализм, отрицание одиночества, предчувствие перемен, увлеченность и восторженность, свобода в только что созданном пространстве воображения, цвета, звука, тайны, магии — и чего-то большего, чего-то — не побоюсь этого слова — духовного.

Тобиас Чертон - Духовный смысл Шестидесятых - Магия, миф и музыка десятилетия, которое изменило мир

Μ.: Касталия, 2024. — 324 с.

ISBN 978-5-521-24138-5

Тобиас Чертон - Духовный смысл Шестидесятых – Содержание

Благодарности

I

1. Шестидесятые — ух! — и я

2. За и против. Миф о прогрессе Перемены и прогресс Шестидесятые: исток перемен



II

3. Определение: Что такое «духовный смысл»? Дух — что это значит? Как различать духовные вещи

4. Что наверху, то и внизу. Модели духовного смысла в истории Модели духовного смысла в истории Луи-Клод де Сент-Мартен Антуан Фабр д'Оливе (1767-1825)



III

5. Уотертаун

6. 1960 год: Заря эпохи

7. Пластик Фантастик Великая пластиковая кнопочная космическая гонка роботов «Мы все идем на летние каникулы»

8. Психология

9. Апокалипсис неизбежен Запретить бомбу Постскриптум. Далеко-далеко отсюда, дальше, чем мы способны представить

10. Образование: низвержение устоев Доктор Спок Школа: изменение правил игры Образование в фильмах

11. Неудобные перемены в теологии Сейчас мы популярнее Иисуса Джон «Хоппи» Хопкинс и Лондонская Свободная школа Фрэнсис Йейтс и герметическая традиция

12. Живучая Библия Библия в массовой культуре Репрессии в России От паломничеств до «Иисус Христос — Суперзвезда» Дополнение

13. Гражданские права Джеймс Болдуин Какое-то количество общеизвестных фактов в хронологической последовательности



IV

14. Вечеринка окончена Пение и танцы: искусство

15. Духовное в искусстве Шестидесятых. Эпоха космоса Художники Настоящая икона Ив Кляйн (1928-1962), пророк Послесловие

16. Духовное в музыке. Кино и джаз

17. Все, что нужно миру сейчас —это любовь. Дух в поп-музыке

18. Кино Кино, как это было: один день в кинотеатрах Мельбурна Духовные ценности в кино Шестидесятых

19. Телевидение Духовное телевидение? Один день 1968 года на ТВ



V

20. Женщина Освобождение Елены «Птички»

21. Сексуальная революция Сила цветов Порнография Гомосексуальность

22. Психоделики Гашиш ЛСД-25 Хип-гнозис

23. Индия Веданта и адвайта Махариши Махеш Йоги (ок. 1918-2008 гг.) Рави Шанкар (1920-2012) Свами Бхактиведанта (1896-1977)

24. Шива

VI

25. Переломный момент — 1965 год. Эон Победоносного Ребенка

26. Жить круто: Западное побережье Human Be-in и хиппи со всего мира Левитация Пентагона

27. Великий Зверь и Шесть-шесть-шестидесятые Великий Зверь в Америке 60-х Духовные поиски Вассермана



VII

28. Нью-Йорк Художественная и литературная сцена Нью-Йорка Сильна, как Ось, любовь

29. 1969-1. Нет мира нечестивым Амстердамский Bed-In Амстердам

30. 1969-11: так близко и все же так далеко Не такой уж беспечный ездок И внезапно настали семидесятые

31. Духовный смысл Шестидесятых Мы всё потеряли Беспечный ездок



Список литературы