Чертон - Духовный смысл Шестидесятых
Задолго до наступления Шестидесятых умерли те, кто предрекал их появление. Может быть, дело в том, что лишь немногие свидетели эпохи могут ее понять изнутри, будучи в нее вовлеченными. Уильям Бриз, редактор произведении одного из этих пророков , однажды спросил у выдающегося художника 60-х, фольклориста и режиссера-экспериментатора Гарри Эверетта Смита (1923-1991), как он пережил пятидесятые годы, десятилетие, которое Бриз считал ужасающе бесцветным и скучным. Смит ответил, что оно было не таким уж плохим, ведь тогда в Америке все стоящие люди были наперечет, все было понятно. А что насчет шестидесятых? — спросил Бриз. Ах, они были бы великолепны, — ответил Смит, — если бы мы хоть немного понимали, что делаем...»
Если даже Гарри Смит, оккультный художник, главный инициатор эпической акции «Левитация Пентагона», не понимал, — то кто же понимал? Шестидесятые стали взрывной смесью, всеобщим бунтом. Все «отжигали», «ускорялись», импровизировали, неслись наперегонки с ветром, скользили по гребням волн в поисках ускользающих истин. Самые яркие персонажи эпохи впоследствии могли бы справедливо отнести к себе слова Иисуса: «Прости их, Боже, ибо не ведают, что творят» (Лк.,23:34).
Сомнений в том, что происходило в 60-х, не было лишь у прессы. Журналисты, пророки нашего мира, всегда готовы предсказать будущее, истолковать знамения нынешнего и представить оправдания прошлому. Именно средства массовой информации создают то, что было вчера и что будет завтра, и этот факт, немного прискорбный, ну или нет, как посмотреть, подводит нас к началу этой истории.
Моя дочь родилась в 2000 году. Подростком она в какой-то момент начала коллекционировать виниловые пластинки, в основном переиздания «олдовой» музыки 60-х: Beatles, The Who, The Band, The Byrds, Rolling Stones, Pink Floyd, Джимии Хендрикса, The Doors. Да, отчасти ее интерес мог быть вызван тем, что отец крутил их непрерывно с самого ее рождения, но факт в том, что она сама, по собственной воле выбрала эту музыку. Это меня удивило. Если бы я старался заинтересовать ее, то по понятным причинам был бы послан подальше. Она втянулась в эту историю потому, что там было что-то для нее, что-то очень важное и обращенное напрямую к ее сердцу, в отличие от современной музыки. Да и современная музыка давно уже черпает вдохновение в лучших образцах поп и рок-стиля 60-х. Более того, многие друзья моей дочери считают, что родились не в то время, эпоха шестидесятых подошла бы им больше! Что-то из неуловимой атмосферы той эпохи можно почерпнуть через музыку. Не тоскливую ностальгию, но нечто восторженное, прямо здесь и сейчас — живое. Молодые люди находят эту музыку свежей, актуальной, жизненной. Предпочтения быстро тускнеют, изначальные впечатления гаснут, но есть нечто, некий компонент, созданный музыкантами той эпохи — дерзкая, искренняя юношеская свобода быть, освобождение от оков. Новый, неожиданный реализм, отрицание одиночества, предчувствие перемен, увлеченность и восторженность, свобода в только что созданном пространстве воображения, цвета, звука, тайны, магии — и чего-то большего, чего-то — не побоюсь этого слова — духовного.
Тобиас Чертон - Духовный смысл Шестидесятых - Магия, миф и музыка десятилетия, которое изменило мир
Μ.: Касталия, 2024. — 324 с.
ISBN 978-5-521-24138-5
Тобиас Чертон - Духовный смысл Шестидесятых – Содержание
Благодарности
I
- 1. Шестидесятые — ух! — и я
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2. За и против. Миф о прогрессе
- Перемены и прогресс
- Шестидесятые: исток перемен
II
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3. Определение: Что такое «духовный смысл»?
- Дух — что это значит?
- Как различать духовные вещи
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4. Что наверху, то и внизу. Модели духовного смысла в истории
- Модели духовного смысла в истории
- Луи-Клод де Сент-Мартен
- Антуан Фабр д'Оливе (1767-1825)
III
- 5. Уотертаун
- 6. 1960 год: Заря эпохи
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7. Пластик Фантастик
- Великая пластиковая кнопочная космическая гонка роботов
- «Мы все идем на летние каникулы»
- 8. Психология
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9. Апокалипсис неизбежен
- Запретить бомбу
- Постскриптум. Далеко-далеко отсюда, дальше, чем мы способны представить
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10. Образование: низвержение устоев
- Доктор Спок
- Школа: изменение правил игры
- Образование в фильмах
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11. Неудобные перемены в теологии
- Сейчас мы популярнее Иисуса
- Джон «Хоппи» Хопкинс и Лондонская Свободная школа
- Фрэнсис Йейтс и герметическая традиция
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12. Живучая Библия
- Библия в массовой культуре
- Репрессии в России
- От паломничеств до «Иисус Христос — Суперзвезда»
- Дополнение
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13. Гражданские права
- Джеймс Болдуин
- Какое-то количество общеизвестных фактов в хронологической последовательности
IV
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14. Вечеринка окончена
- Пение и танцы: искусство
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15. Духовное в искусстве Шестидесятых. Эпоха космоса
- Художники
- Настоящая икона
- Ив Кляйн (1928-1962), пророк
- Послесловие
- 16. Духовное в музыке. Кино и джаз
- 17. Все, что нужно миру сейчас —это любовь. Дух в поп-музыке
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18. Кино
- Кино, как это было: один день в кинотеатрах Мельбурна
- Духовные ценности в кино Шестидесятых
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19. Телевидение
- Духовное телевидение?
- Один день 1968 года на ТВ
V
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20. Женщина
- Освобождение Елены
- «Птички»
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21. Сексуальная революция
- Сила цветов
- Порнография
- Гомосексуальность
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22. Психоделики
- Гашиш
- ЛСД-25
- Хип-гнозис
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23. Индия
- Веданта и адвайта
- Махариши Махеш Йоги (ок. 1918-2008 гг.)
- Рави Шанкар (1920-2012)
- Свами Бхактиведанта (1896-1977)
- 24. Шива
VI
- 25. Переломный момент — 1965 год. Эон Победоносного Ребенка
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26. Жить круто: Западное побережье
- Human Be-in и хиппи со всего мира
- Левитация Пентагона
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27. Великий Зверь и Шесть-шесть-шестидесятые
- Великий Зверь в Америке 60-х
- Духовные поиски Вассермана
VII
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28. Нью-Йорк
- Художественная и литературная сцена Нью-Йорка
- Сильна, как Ось, любовь
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29. 1969-1. Нет мира нечестивым
- Амстердамский Bed-In
- Амстердам
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30. 1969-11: так близко и все же так далеко
- Не такой уж беспечный ездок
- И внезапно настали семидесятые
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31. Духовный смысл Шестидесятых
- Мы всё потеряли
- Беспечный ездок
Список литературы
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