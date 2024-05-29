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Чертон - Духовный смысл Шестидесятых

Тобиас Чертон - Духовный смысл Шестидесятых - Магия, миф и музыка десятилетия, которое изменило мир
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, History, Sociology Political Science, Mythology Legends
Задолго до наступления Шестидесятых умерли те, кто предрекал их появление. Может быть, дело в том, что лишь немногие свидетели эпохи могут ее понять изнутри, будучи в нее вовлеченными. Уильям Бриз, редактор произведении одного из этих пророков , однажды спросил у выдающегося художника 60-х, фольклориста и режиссера-экспериментатора Гарри Эверетта Смита (1923-1991), как он пережил пятидесятые годы, десятилетие, которое Бриз считал ужасающе бесцветным и скучным. Смит ответил, что оно было не таким уж плохим, ведь тогда в Америке все стоящие люди были наперечет, все было понятно. А что насчет шестидесятых? — спросил Бриз. Ах, они были бы великолепны, — ответил Смит, — если бы мы хоть немного понимали, что делаем...»
Если даже Гарри Смит, оккультный художник, главный инициатор эпической акции «Левитация Пентагона», не понимал, — то кто же понимал? Шестидесятые стали взрывной смесью, всеобщим бунтом. Все «отжигали», «ускорялись», импровизировали, неслись наперегонки с ветром, скользили по гребням волн в поисках ускользающих истин. Самые яркие персонажи эпохи впоследствии могли бы справедливо отнести к себе слова Иисуса: «Прости их, Боже, ибо не ведают, что творят» (Лк.,23:34).
Сомнений в том, что происходило в 60-х, не было лишь у прессы. Журналисты, пророки нашего мира, всегда готовы предсказать будущее, истолковать знамения нынешнего и представить оправдания прошлому. Именно средства массовой информации создают то, что было вчера и что будет завтра, и этот факт, немного прискорбный, ну или нет, как посмотреть, подводит нас к началу этой истории.
Моя дочь родилась в 2000 году. Подростком она в какой-то момент начала коллекционировать виниловые пластинки, в основном переиздания «олдовой» музыки 60-х: Beatles, The Who, The Band, The Byrds, Rolling Stones, Pink Floyd, Джимии Хендрикса, The Doors. Да, отчасти ее интерес мог быть вызван тем, что отец крутил их непрерывно с самого ее рождения, но факт в том, что она сама, по собственной воле выбрала эту музыку. Это меня удивило. Если бы я старался заинтересовать ее, то по понятным причинам был бы послан подальше. Она втянулась в эту историю потому, что там было что-то для нее, что-то очень важное и обращенное напрямую к ее сердцу, в отличие от современной музыки. Да и современная музыка давно уже черпает вдохновение в лучших образцах поп и рок-стиля 60-х. Более того, многие друзья моей дочери считают, что родились не в то время, эпоха шестидесятых подошла бы им больше! Что-то из неуловимой атмосферы той эпохи можно почерпнуть через музыку. Не тоскливую ностальгию, но нечто восторженное, прямо здесь и сейчас — живое. Молодые люди находят эту музыку свежей, актуальной, жизненной. Предпочтения быстро тускнеют, изначальные впечатления гаснут, но есть нечто, некий компонент, созданный музыкантами той эпохи — дерзкая, искренняя юношеская свобода быть, освобождение от оков. Новый, неожиданный реализм, отрицание одиночества, предчувствие перемен, увлеченность и восторженность, свобода в только что созданном пространстве воображения, цвета, звука, тайны, магии — и чего-то большего, чего-то — не побоюсь этого слова — духовного.

Тобиас Чертон - Духовный смысл Шестидесятых - Магия, миф и музыка десятилетия, которое изменило мир

Μ.: Касталия, 2024. — 324 с.
ISBN 978-5-521-24138-5

Тобиас Чертон - Духовный смысл Шестидесятых – Содержание

Благодарности
I
  • 1. Шестидесятые — ух! — и я
  • 2. За и против. Миф о прогрессе
    • Перемены и прогресс
    • Шестидесятые: исток перемен
II
  • 3. Определение: Что такое «духовный смысл»?
    • Дух — что это значит?
    • Как различать духовные вещи
  • 4. Что наверху, то и внизу. Модели духовного смысла в истории
    • Модели духовного смысла в истории
    • Луи-Клод де Сент-Мартен
    • Антуан Фабр д'Оливе (1767-1825)
III
  • 5. Уотертаун
  • 6. 1960 год: Заря эпохи
  • 7. Пластик Фантастик
    • Великая пластиковая кнопочная космическая гонка роботов
    • «Мы все идем на летние каникулы»
  • 8. Психология
  • 9. Апокалипсис неизбежен
    • Запретить бомбу
    • Постскриптум. Далеко-далеко отсюда, дальше, чем мы способны представить
  • 10. Образование: низвержение устоев
    • Доктор Спок
    • Школа: изменение правил игры
    • Образование в фильмах
  • 11. Неудобные перемены в теологии
    • Сейчас мы популярнее Иисуса
    • Джон «Хоппи» Хопкинс и Лондонская Свободная школа
    • Фрэнсис Йейтс и герметическая традиция
  • 12. Живучая Библия
    • Библия в массовой культуре
    • Репрессии в России
    • От паломничеств до «Иисус Христос — Суперзвезда»
    • Дополнение
  • 13. Гражданские права
    • Джеймс Болдуин
    • Какое-то количество общеизвестных фактов в хронологической последовательности
IV
  • 14. Вечеринка окончена
    • Пение и танцы: искусство
  • 15. Духовное в искусстве Шестидесятых. Эпоха космоса
    • Художники
    • Настоящая икона
    • Ив Кляйн (1928-1962), пророк
    • Послесловие
  • 16. Духовное в музыке. Кино и джаз
  • 17. Все, что нужно миру сейчас —это любовь. Дух в поп-музыке
  • 18. Кино
    • Кино, как это было: один день в кинотеатрах Мельбурна
    • Духовные ценности в кино Шестидесятых
  • 19. Телевидение
    • Духовное телевидение?
    • Один день 1968 года на ТВ
V
  • 20. Женщина
    • Освобождение Елены
    • «Птички»
  • 21. Сексуальная революция
    • Сила цветов
    • Порнография
    • Гомосексуальность
  • 22. Психоделики
    • Гашиш
    • ЛСД-25
    • Хип-гнозис
  • 23. Индия
    • Веданта и адвайта
    • Махариши Махеш Йоги (ок. 1918-2008 гг.)
    • Рави Шанкар (1920-2012)
    • Свами Бхактиведанта (1896-1977)
  • 24. Шива
VI
  • 25. Переломный момент — 1965 год. Эон Победоносного Ребенка
  • 26. Жить круто: Западное побережье
    • Human Be-in и хиппи со всего мира
    • Левитация Пентагона
  • 27. Великий Зверь и Шесть-шесть-шестидесятые
    • Великий Зверь в Америке 60-х
    • Духовные поиски Вассермана
VII
  • 28. Нью-Йорк
    • Художественная и литературная сцена Нью-Йорка
    • Сильна, как Ось, любовь
  • 29. 1969-1. Нет мира нечестивым
    • Амстердамский Bed-In
    • Амстердам
  • 30. 1969-11: так близко и все же так далеко
    • Не такой уж беспечный ездок
    • И внезапно настали семидесятые
  • 31. Духовный смысл Шестидесятых
    • Мы всё потеряли
    • Беспечный ездок
Список литературы
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Rating 5.0 / 5
Added 29.05.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (2)

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