Чейсовская коллекция - 2 - Китросский Лев – Основы веры
Общеизвестно, что религии создают догматы, которые могут быть причиной споров и конфликтов, подобно сатирически описанным в «Путешествиях Гулливера». Существуют ли в иудаизме принципы веры, они же догматы? Если да, то каковы они и сколько их? Большинство современных иудеев ответят на первый вопрос утвердительно, сославшись на приведенный во многих молитвенниках перечень из тринадцати принципов, составленный средневековым еврейским философом рабби Моше бен Маймоном*.
1. Верую истинной и полной верой, что Творец, да будет Имя Его благословенно, творит все творения и управляет ими. Он один делал, делает и будет делать все, что делается.
2. Верую истинной и полной верой, что Творец, благословенно Имя Его, — Один, и нет в мире цельности, подобной абсолютной цельности его, и что лишь Он—Бог наш в прошлом, настоящем и будущем.
3. Верую истинной и полной верой, что Творец, благословенно Имя Его, нематериален, и Ему несвойственны присущие материи состояния, и что у Него вообще нет никакого подобия.
4• Верую истинной и полной верой, что Творец, благословенно Имя Его,—начало всего и конец всего.
5. Верую истинной и полной верой, что одному лишь Творцу, благословенно Имя Его, следует молиться, — Ему, и никому другому.
6. Верую истинной и полной верой, что все слова пророков — истина.
7. Верую истинной и полной верой, что пророчество учителя нашего Моше, пусть душа его покоится в мире, — истина и что он — величайший из всех пророков, бывших до него и пришедших после него.
8. Верую истинной и полной верой, что вся Тора, которой мы обладаем ныне, была дана Всевышним учителю нашему Моше, пусть душа его покоится в мире.
9. Верую истинной и полной верой, что Тора эта не претерпит никаких изменений и что Творец, благословенно Имя Его, не даст нам никакой другой Торы.
10. Верую истинной и полной верой, что Творцу, благословенно Имя Его, известны все дела людей и все их мысли, как сказано: «Сердца их всех сотворил Он, известны Ему все дела их».
11. Верую истинной и полной верой, что Творец, благословенно Имя Его, отвечает добром со блюдающим Его заповеди и карает тех, кто их нарушает.
12. Верую истинной и полной верой в приход Маши- аха, и, хотя он задерживается, я все же каждый день буду ждать его.
13. Верую истинной и полной верой в то, что мертвые вернутся к жизни — тогда, когда того пожелает Творец, благословенно Имя Его, — и да будет превознесено Имя Его всегда, во веки веков.
Сформулированные в XII веке, эти принципы быстро приобрели популярность. Какой-то средневековый еврейский поэт (ученые не пришли к единому мнению, кто это был) даже изложил их стихами, и сегодня религиозный гимн Игдал («Возвеличен») является частью синагогального богослужения:
Возвеличен Бог живой и прославленный. Он сущ — и время не ограничивает Его существование. Он Един — и никто другой так не един; Он скрыт, и нет предела Единству Его. Нет у Него подобия тела, и никакой телесности; ни с чем не можем сравнить Его святость. Он предшествовал всему, что было сотворено; Он первый, но нет начала Ему. <…> В конце дней Он пошлет нам Машиаха, чтобы искупить жаждущих окончательного спасения Его. Мертвых воскресит Бог в великой милости Своей — благословенно навечно прославленное Имя Его.
Лев Китросский – Основы веры – Есть ли в иудаизме догматы?
Москва: Книжники, 2023. — 272 с.
ISBN 978-5-9953-0900-0
Лев Китросский – Основы веры – Содержание
Предисловие
История вопроса
Принципы веры Маймонида
Первый принцип: существование Бога
- Использование леммы о бесконечности
- Онтологическое доказательство
- Космологическое доказательство
- Разумный замысел во вселенной
- Разумный замысел в живой природе
- Аргумент Кузари
- История евреев
- Бог и мораль
- Компьютерное доказательство
- Доказательство как опыт
- Сотворение мира
Второй принцип: Бог един
- Единственность Бога о
- Единство Бога
- Доказательства того, что Бог один
Третий принцип. Бог нематериален
- Историческое значение догмата о бестелесности
Четвертый принцип. Вечность Бога
- Доказательство и значение догмата о вечности Бога
- Альтернативные и современные взгляды на происхождение мира
Пятый принцип. Только Бог должен быть объектом поклонения
Шестой принцип. Существование пророчества
- Тора о пророках и их признаках
- Талмуд об истинном и ложном пророчестве
- Философские теории пророчества у Маймонида
- Механика пророчества и душа
- Правовая сторона пророчества юо
Седьмой принцип. Моше — величайший из пророков
Восьмой принцип. Божественное происхождение Торы
- Проблемы, связанные с восьмым принципом
- Полемика с исламом
- Непрерывность традиции
- Компьютерный анализ Торы
- Изучение Торы и «доказательство» ее Божественного происхождения
- Современное понимание восьмого принципа
Девятый принцип. Вечность Торы
- Значение догмата о вечности Торы
Десятый принцип. Всеведение Творца
Одиннадцатый принцип. Воздаяние
- Воздаяние в Писании
- Страдания праведников и благоденствие грешников
- Методы еврейской теодицеи
Двенадцатый принцип. Грядущий приход Мессии
- Происхождение термина
- Зачем нужен Машиах?
- Пророчества о Машиахе в Торе
- Мессианские пророчества в книгах пророков
- Христалогические толкования Писания
- Машиахе Талмуде имидрашах
- Использование талмудических текстов христианами
- Как мы узнаем Машиаха?
- Эпоха Машиаха
- Машиах больше не придет?
- Мессианство в ХIII-ХVIII веках
- Мессианство в хасидизме
Тринадцатый принцип. Воскрешение из мертвых
- Историческое значение догмата
- Воскрешение в Торе
- Воскрешение в других библейских книгах
- Воскрешение в Талмуде
- Споры о позиции Маймонида
- Воскрешение мертвых и еврейское религиозное право
- Воскрешение и переселение душ
- Воскрешение мертвых и современная мысль
Принципы веры после Маймонида
- Рабби Леви бен Гершом
- Хасдай Крескас
- Йосеф Алъбо
- Ицхак Абарбанелъ
- Еврейская ортопраксия
- Заключение
Литература для дополнительного чтения
- Приложение !. Тексты Торы, имеющие отношение к принципам веры
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Приложение 2. Библейский антропоморфизм
- Почему Библия использует антропоморфные выражения?
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Приложение 3. Любовь к Богу и страх перед Ним
- Отношения естествознания и веры в наше время
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Приложение 4. «Доказательства» истинности Устной Торы
- Точность еврейского календаря
- Приложение 5. Свобода выбора
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Приложение 6. Мессианство, сионизм, религиозный сионизм
- Религиозный антисионизм рабби Тейтелъбойма: три клятвы..
- Религиозный сионизм
- Приложение 7. Вера и знание
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