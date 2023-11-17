Чейсовская коллекция - 2 - Китросский Лев – Основы веры

Общеизвестно, что религии создают догматы, которые могут быть причиной споров и конфликтов, подобно сатирически описанным в «Путешествиях Гулливера». Существуют ли в иудаизме принципы веры, они же догматы? Если да, то каковы они и сколько их? Большинство современных иудеев ответят на первый вопрос утвердительно, сославшись на приведенный во многих молитвенниках перечень из тринадцати принципов, составленный средневековым еврейским философом рабби Моше бен Маймоном*.

1. Верую истинной и полной верой, что Творец, да будет Имя Его благословенно, творит все творения и управляет ими. Он один делал, делает и будет делать все, что делается.

2. Верую истинной и полной верой, что Творец, благословенно Имя Его, — Один, и нет в мире цельности, подобной абсолютной цельности его, и что лишь Он—Бог наш в прошлом, настоящем и будущем.

3. Верую истинной и полной верой, что Творец, благословенно Имя Его, нематериален, и Ему несвойственны присущие материи состояния, и что у Него вообще нет никакого подобия.

4• Верую истинной и полной верой, что Творец, благословенно Имя Его,—начало всего и конец всего.

5. Верую истинной и полной верой, что одному лишь Творцу, благословенно Имя Его, следует молиться, — Ему, и никому другому.

6. Верую истинной и полной верой, что все слова пророков — истина.

7. Верую истинной и полной верой, что пророчество учителя нашего Моше, пусть душа его покоится в мире, — истина и что он — величайший из всех пророков, бывших до него и пришедших после него.

8. Верую истинной и полной верой, что вся Тора, которой мы обладаем ныне, была дана Всевышним учителю нашему Моше, пусть душа его покоится в мире.

9. Верую истинной и полной верой, что Тора эта не претерпит никаких изменений и что Творец, благословенно Имя Его, не даст нам никакой другой Торы.

10. Верую истинной и полной верой, что Творцу, благословенно Имя Его, известны все дела людей и все их мысли, как сказано: «Сердца их всех сотворил Он, известны Ему все дела их».

11. Верую истинной и полной верой, что Творец, благословенно Имя Его, отвечает добром со блюдающим Его заповеди и карает тех, кто их нарушает.

12. Верую истинной и полной верой в приход Маши- аха, и, хотя он задерживается, я все же каждый день буду ждать его.

13. Верую истинной и полной верой в то, что мертвые вернутся к жизни — тогда, когда того пожелает Творец, благословенно Имя Его, — и да будет превознесено Имя Его всегда, во веки веков.

Сформулированные в XII веке, эти принципы быстро приобрели популярность. Какой-то средневековый еврейский поэт (ученые не пришли к единому мнению, кто это был) даже изложил их стихами, и сегодня религиозный гимн Игдал («Возвеличен») является частью синагогального богослужения:

Возвеличен Бог живой и прославленный. Он сущ — и время не ограничивает Его существование. Он Един — и никто другой так не един; Он скрыт, и нет предела Единству Его. Нет у Него подобия тела, и никакой телесности; ни с чем не можем сравнить Его святость. Он предшествовал всему, что было сотворено; Он первый, но нет начала Ему. <…> В конце дней Он пошлет нам Машиаха, чтобы искупить жаждущих окончательного спасения Его. Мертвых воскресит Бог в великой милости Своей — благословенно навечно прославленное Имя Его.

Лев Китросский – Основы веры – Есть ли в иудаизме догматы?

Москва: Книжники, 2023. — 272 с.

ISBN 978-5-9953-0900-0

Лев Китросский – Основы веры – Содержание

Предисловие

История вопроса

Принципы веры Маймонида

Первый принцип: существование Бога

Использование леммы о бесконечности

Онтологическое доказательство

Космологическое доказательство

Разумный замысел во вселенной

Разумный замысел в живой природе

Аргумент Кузари

История евреев

Бог и мораль

Компьютерное доказательство

Доказательство как опыт

Сотворение мира

Второй принцип: Бог един

Единственность Бога о

Единство Бога

Доказательства того, что Бог один

Третий принцип. Бог нематериален

Историческое значение догмата о бестелесности

Четвертый принцип. Вечность Бога

Доказательство и значение догмата о вечности Бога

Альтернативные и современные взгляды на происхождение мира

Пятый принцип. Только Бог должен быть объектом поклонения

Шестой принцип. Существование пророчества

Тора о пророках и их признаках

Талмуд об истинном и ложном пророчестве

Философские теории пророчества у Маймонида

Механика пророчества и душа

Правовая сторона пророчества юо

Седьмой принцип. Моше — величайший из пророков

Восьмой принцип. Божественное происхождение Торы

Проблемы, связанные с восьмым принципом

Полемика с исламом

Непрерывность традиции

Компьютерный анализ Торы

Изучение Торы и «доказательство» ее Божественного происхождения

Современное понимание восьмого принципа

Девятый принцип. Вечность Торы

Значение догмата о вечности Торы

Десятый принцип. Всеведение Творца

Одиннадцатый принцип. Воздаяние

Воздаяние в Писании

Страдания праведников и благоденствие грешников

Методы еврейской теодицеи

Двенадцатый принцип. Грядущий приход Мессии

Происхождение термина

Зачем нужен Машиах?

Пророчества о Машиахе в Торе

Мессианские пророчества в книгах пророков

Христалогические толкования Писания

Машиахе Талмуде имидрашах

Использование талмудических текстов христианами

Как мы узнаем Машиаха?

Эпоха Машиаха

Машиах больше не придет?

Мессианство в ХIII-ХVIII веках

Мессианство в хасидизме

Тринадцатый принцип. Воскрешение из мертвых

Историческое значение догмата

Воскрешение в Торе

Воскрешение в других библейских книгах

Воскрешение в Талмуде

Споры о позиции Маймонида

Воскрешение мертвых и еврейское религиозное право

Воскрешение и переселение душ

Воскрешение мертвых и современная мысль

Принципы веры после Маймонида

Рабби Леви бен Гершом

Хасдай Крескас

Йосеф Алъбо

Ицхак Абарбанелъ

Еврейская ортопраксия

Заключение

Литература для дополнительного чтения