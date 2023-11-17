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Чейсовская коллекция - 2 - Китросский Лев – Основы веры

Лев Китросский – Основы веры – Есть ли в иудаизме догматы
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Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, Theology, Philosophy
Общеизвестно, что религии создают догматы, которые могут быть причиной споров и конфликтов, подобно сатирически описанным в «Путешествиях Гулливера». Существуют ли в иудаизме принципы веры, они же догматы? Если да, то каковы они и сколько их? Большинство современных иудеев ответят на первый вопрос утвердительно, сославшись на приведенный во многих молитвенниках перечень из тринадцати принципов, составленный средневековым еврейским философом рабби Моше бен Маймоном*.
1. Верую истинной и полной верой, что Творец, да будет Имя Его благословенно, творит все творения и управляет ими. Он один делал, делает и будет делать все, что делается.
2. Верую истинной и полной верой, что Творец, благословенно Имя Его, — Один, и нет в мире цельности, подобной абсолютной цельности его, и что лишь Он—Бог наш в прошлом, настоящем и будущем.
3. Верую истинной и полной верой, что Творец, благословенно Имя Его, нематериален, и Ему несвойственны присущие материи состояния, и что у Него вообще нет никакого подобия.
4• Верую истинной и полной верой, что Творец, благословенно Имя Его,—начало всего и конец всего.
5. Верую истинной и полной верой, что одному лишь Творцу, благословенно Имя Его, следует молиться, — Ему, и никому другому.
6. Верую истинной и полной верой, что все слова пророков — истина.
7. Верую истинной и полной верой, что пророчество учителя нашего Моше, пусть душа его покоится в мире, — истина и что он — величайший из всех пророков, бывших до него и пришедших после него.
8. Верую истинной и полной верой, что вся Тора, которой мы обладаем ныне, была дана Всевышним учителю нашему Моше, пусть душа его покоится в мире.
9. Верую истинной и полной верой, что Тора эта не претерпит никаких изменений и что Творец, благословенно Имя Его, не даст нам никакой другой Торы.
10. Верую истинной и полной верой, что Творцу, благословенно Имя Его, известны все дела людей и все их мысли, как сказано: «Сердца их всех сотворил Он, известны Ему все дела их».
11. Верую истинной и полной верой, что Творец, благословенно Имя Его, отвечает добром со блюдающим Его заповеди и карает тех, кто их нарушает.
12. Верую истинной и полной верой в приход Маши- аха, и, хотя он задерживается, я все же каждый день буду ждать его.
13. Верую истинной и полной верой в то, что мертвые вернутся к жизни — тогда, когда того пожелает Творец, благословенно Имя Его, — и да будет превознесено Имя Его всегда, во веки веков.
Сформулированные в XII веке, эти принципы быстро приобрели популярность. Какой-то средневековый еврейский поэт (ученые не пришли к единому мнению, кто это был) даже изложил их стихами, и сегодня религиозный гимн Игдал («Возвеличен») является частью синагогального богослужения:
Возвеличен Бог живой и прославленный. Он сущ — и время не ограничивает Его существование. Он Един — и никто другой так не един; Он скрыт, и нет предела Единству Его. Нет у Него подобия тела, и никакой телесности; ни с чем не можем сравнить Его святость. Он предшествовал всему, что было сотворено; Он первый, но нет начала Ему. <…> В конце дней Он пошлет нам Машиаха, чтобы искупить жаждущих окончательного спасения Его. Мертвых воскресит Бог в великой милости Своей — благословенно навечно прославленное Имя Его.

Лев Китросский – Основы веры – Есть ли в иудаизме догматы?

Москва: Книжники, 2023. — 272 с.
ISBN 978-5-9953-0900-0

Лев Китросский – Основы веры – Содержание

Предисловие
История вопроса
Принципы веры Маймонида
Первый принцип: существование Бога
  • Использование леммы о бесконечности
  • Онтологическое доказательство
  • Космологическое доказательство
  • Разумный замысел во вселенной
  • Разумный замысел в живой природе
  • Аргумент Кузари
  • История евреев
  • Бог и мораль
  • Компьютерное доказательство
  • Доказательство как опыт
  • Сотворение мира
Второй принцип: Бог един
  • Единственность Бога о
  • Единство Бога
  • Доказательства того, что Бог один
Третий принцип. Бог нематериален
  • Историческое значение догмата о бестелесности
Четвертый принцип. Вечность Бога
  • Доказательство и значение догмата о вечности Бога
  • Альтернативные и современные взгляды на происхождение мира
Пятый принцип. Только Бог должен быть объектом поклонения
Шестой принцип. Существование пророчества
  • Тора о пророках и их признаках
  • Талмуд об истинном и ложном пророчестве
  • Философские теории пророчества у Маймонида
  • Механика пророчества и душа
  • Правовая сторона пророчества юо
Седьмой принцип. Моше — величайший из пророков
Восьмой принцип. Божественное происхождение Торы
  • Проблемы, связанные с восьмым принципом
  • Полемика с исламом
  • Непрерывность традиции
  • Компьютерный анализ Торы
  • Изучение Торы и «доказательство» ее Божественного происхождения
  • Современное понимание восьмого принципа
Девятый принцип. Вечность Торы
  • Значение догмата о вечности Торы
Десятый принцип. Всеведение Творца
Одиннадцатый принцип. Воздаяние
  • Воздаяние в Писании
  • Страдания праведников и благоденствие грешников
  • Методы еврейской теодицеи
Двенадцатый принцип. Грядущий приход Мессии
  • Происхождение термина
  • Зачем нужен Машиах?
  • Пророчества о Машиахе в Торе
  • Мессианские пророчества в книгах пророков
  • Христалогические толкования Писания
  • Машиахе Талмуде имидрашах
  • Использование талмудических текстов христианами
  • Как мы узнаем Машиаха?
  • Эпоха Машиаха
  • Машиах больше не придет?
  • Мессианство в ХIII-ХVIII веках
  • Мессианство в хасидизме
Тринадцатый принцип. Воскрешение из мертвых
  • Историческое значение догмата
  • Воскрешение в Торе
  • Воскрешение в других библейских книгах
  • Воскрешение в Талмуде
  • Споры о позиции Маймонида
  • Воскрешение мертвых и еврейское религиозное право
  • Воскрешение и переселение душ
  • Воскрешение мертвых и современная мысль
Принципы веры после Маймонида
  • Рабби Леви бен Гершом
  • Хасдай Крескас
  • Йосеф Алъбо
  • Ицхак Абарбанелъ
  • Еврейская ортопраксия
  • Заключение
Литература для дополнительного чтения
  • Приложение !. Тексты Торы, имеющие отношение к принципам веры
  • Приложение 2. Библейский антропоморфизм
    • Почему Библия использует антропоморфные выражения?
  • Приложение 3. Любовь к Богу и страх перед Ним
    • Отношения естествознания и веры в наше время
  • Приложение 4. «Доказательства» истинности Устной Торы
    • Точность еврейского календаря
  • Приложение 5. Свобода выбора
  • Приложение 6. Мессианство, сионизм, религиозный сионизм
    • Религиозный антисионизм рабби Тейтелъбойма: три клятвы..
    • Религиозный сионизм
  • Приложение 7. Вера и знание
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Rating 5.0 / 5
Added 17.11.2023
Author brat Vadim
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5.0/5 (3)

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