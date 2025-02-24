Василий Чибисов – Путеводитель по психопатам

Вот и получается, что вокруг постоянно происходит кромешный разврат, а в психике это отражается в форме потоков либидо. Точнее, нам удобно думать, что психическое отражение чувственных раздражителей допускает такое толкование. Как там на самом деле происходит отражение и происходит ли вообще… Мрак. Мир меркнет.

Впрочем, для наших целей (книжка сугубо практическая!) хватит самой грубой и про­стой психической модели. Так что не отвлекаемся на теоретические вопросы и продолжаем моделировать.Что имеем на первом этапе? Оно. Резервуар либидо. Внутренности Оно не поддаются анализу. Остановить генерацию сексуальной энергии нельзя. Как психика реагирует на избыток либидо? Так же, как любой здоровый человек реаги­рует на избыточное напряжение. Пытается расслабиться, то есть стремится к разрядке. Пси­хика при любом удобном случае выбрасывает либидо вовне. То есть сексуальная энергия “пере­ходит” в физически наблюдаемые формы: сокращение мускулов, перепад давления, потение, слюноотделение… А если тело попадает в беду из-за того, что психика захотела прямо сейчас устроить разрядку? Э нет. Это уже проблемы тела. Пока есть только Оно, человек не считается с само­сохранением, не делает прогнозов, не соглашается потерпеть. Разрядка любой ценой. Таков принцип удовольствия.

Это одна из аксиом психоанализа: психика стремится к разрядке, к сбросу излишков либидо. Рамкой обводить не будем, потому что это очень вольная и неточная формулировка. Оно живет себе спокойно, излучает во все стороны энергию (либидо), наслаждается гар­монией с природой. У Оно все просто. Видишь еду – съешь, видишь врага – прогони, видишь род – продолжай. Конечно, есть риск отравиться, пасть в бою, подхватить ЗППП… А кому легко? Подобные вещи не входят в зону ответственности Оно. Но все хорошее когда-нибудь заканчивается. Чрезмерное удовольствие вредит здоровью. Ресурсов на всех не хватает. В еду вообще пальмовое масло добавляют. У пещерного человека появляются непрошеные мысли о спокойной старости: “Может, попытаться до тридцати зим дожить?”. Давайте попытаемся. Казалось бы, здесь и появляется Сверх-Я. Безопасность, прогнозирование, планирова­ние, оценка рисков. Но нет, это все слишком рационально для нашего внутреннего сатрапа- идеалиста.

Чтобы и удовольствие получить, и в реальность встроиться, достаточно Я. Функция Я: примирить любовь к приключениям с безопасностью того места, на которое приключения обычно ищут. Важно: психике вполне хватает Я, чтобы отразить реальность и использовать это отра­жение для более эффективного получения удовольствия. Откуда тогда берется Сверх-Я? Эле­ментарно. Следите за руками. Человек слаб, к выживанию в природе не приспособлен. плохо переносит жару и холод, не устойчив к большинству инфекционных заболеваний, когтями и клыками не обладает. Чтобы сохранить жизнь, получить удовольствие и продолжить род, человек должен использо­вать орудия труда. Но где гарантия, что человек сам научится эти орудия использовать? Ника­кой гарантии! И чем сложнее орудие, тем выше требования к когнитивным навыкам homo. Поэтому человек не просто заботится о потомстве, но и обучает отпрысков всем премудростям охоты: будь то облава на волков или стрельба злыми птицами по зеленым швайнам.

Отлично. Дошли до обучения. Сверх-Я приехало? Нет еще. У высших приматов тоже все хорошо с обучением. У орангутанов даже налажен семейный секспросвет. Шимпанзе быстро учатся использовать различные приспособления для решения несложных задач. И “языком” жестов приматы неплохо пользуются. Пожалуй, на этом сходство заканчивается. Довольно об изъянах в обезьянах!

Василий Чибисов – Путеводитель по психопатам

Серия – «Научпоп-Psychology»

Издательство – «АСТ»

Москва – 2018г. / 195с.

ISBN 978-5-17-110046-9

Василий Чибисов – Путеводитель по психопатам – Содержание

Вместо введения. Старый Барабас

Глава 1. Об изъянах в обезьянах

Глава 2. Царь, который не смог

Глава 3. Титан царю не товарищ

Глава 4. Дважды пересеченная местность

Глава 5. В круге малом

Глава 6. Большая диаграмма следит за тобой

Вместо заключения. И опыт, сын ошибок блудный

Приложение

Рисунки