Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Чиновник архиерейского священнослужения

Чиновник архиерейского священнослужения
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, ORTHODOXY, Liturgical Books
Печатается по изданиям:
  • Чин Божественныя Литургии святаго Иоанна Златоустаго: како подобает служити архиереем. 2013
  • Служебник (аналойный формат). М, Изд-во Московской Патриархии, 2017

Чиновник архиерейского священнослужения

М. : Изд-во Сретенского монастыря, 2020. — 144 с.
ISBN 978-5-7533-1657-8

Чиновник архиерейского священнослужения - Содержание

  • На вечерни
  • На литии
  • На утрени
  • На полиелее возгласы
  • По славословии возгласы
  • На Божественной Литургии святителя Иоанна Златоуста
  • Благодарственныя молитвы по Святем Причащении
  • Отпусты Владычних праздников, глаголемии в вечерню, во утреню, и в Литургию по чину
  • Молитва о прекращении междоусобныя брани, на Божественной Литургии по сугубой ектении чтомая
  • Прошения на проскомидии
  • Молитва святаго Амвросиа, епископа Медиоланскаго
Views 340
Rating 4.8 / 5
Added 23.05.2021
Author brat christifid
Rate this publication:
4.8/5 (2)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books