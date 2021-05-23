Чиновник архиерейского священнослужения
Печатается по изданиям:
- Чин Божественныя Литургии святаго Иоанна Златоустаго: како подобает служити архиереем. 2013
- Служебник (аналойный формат). М, Изд-во Московской Патриархии, 2017
Чиновник архиерейского священнослужения
М. : Изд-во Сретенского монастыря, 2020. — 144 с.
ISBN 978-5-7533-1657-8
Чиновник архиерейского священнослужения - Содержание
- На вечерни
- На литии
- На утрени
- На полиелее возгласы
- По славословии возгласы
- На Божественной Литургии святителя Иоанна Златоуста
- Благодарственныя молитвы по Святем Причащении
- Отпусты Владычних праздников, глаголемии в вечерню, во утреню, и в Литургию по чину
- Молитва о прекращении междоусобныя брани, на Божественной Литургии по сугубой ектении чтомая
- Прошения на проскомидии
- Молитва святаго Амвросиа, епископа Медиоланскаго
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