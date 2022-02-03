Георгий Петрович Чистяков - Post scriptum

Чистяков - Post scriptum
Дорогие друзья! В 2019 году вышел в свет девятый том трудов священника Георгия Чистякова (1953-2007). Мы считали этот том последним, полагая, что практически все тексты отца уже увидели свет. Но со временем оказалось, что это не так: при разборе архива неожиданно нашлось еще несколько очень интересных ранних текстов. Было бы непростительной ошибкой не познакомить с ними читателей, ценящих и любящих отцовские труды, поэтому мы задумали обновленный вариант девятого тома. Но в процессе работы стало понятно, что просто дополнить его новыми материалами не получится: в своей совокупности эти тексты составили практически половину тома. Поэтому мы приняли решение отказаться от публикации бесед о богослужении, уже увидевших свет, и в первой части тома поместить ранее неизданные тексты, написанные в семидесятые, восьмидесятые и в самом начале девяностых годов.
Прежде всего, мы знакомим читателей с курсовой работой Георгия Чистякова «Проблема тираннии в греческой историографии конца V в. до н. э», написанной им на четвертом курсе. К тексту курсовой работы прилагается доклад, сделанный на семинаре у Алексея Федоровича Лосева и Азы Алибековны Тахо-Годи - тогда Алексей Федорович высоко оценил эту научную работу. Без сомнения, оба эти текста должны были войти в состав тома научных работ Георгия Чистякова «Труды по античной истории», вышедшего в свет в 2016 году, - но в то время эти тексты еще не были обнаружены (хотя об их существовании, разумеется, было известно). Для лучшего восприятия курсовой работы мы сочли полезным переиздать четыре статьи отца, ранее опубликованные в Научном томе наряду с дипломной работой, кандидатской диссертацией и переводами Плутарха, а также - две небольших работы, напечатанные более тридцати лет назад в малотиражных сборниках. Таким образом, первый раздел этой книги дополняет Научный том.
Совсем недавно среди отцовских бумаг была обнаружена тетрадь с его произведением, пожалуй, довольно неожиданным для читателя -мистической повестью «Меандры», написанной им в студенческие годы - в 1973 году. Без сомнения, это произведение создано под влиянием «Драматической симфонии» Андрея Белого - многочисленные аллюзии на нее с легкостью угадываются, как и целый ряд биографических обстоятельств. В отцовском архиве сохранились и первые две главы второй редакции этой повести — она озаглавлена «Смех богов» и посвящена Николаю Витальевичу Шабурову - сокурснику и близкому другу отца. Эта редакция осталась незавершенной, поэтому мы знакомим читателя лишь с теми ее фрагментами, которые существенно отличаются от первой редакции, к слову, посвященной Елене Александровне Яновской - глубокому знатоку Серебряного века и, в сущности, младшей современнице поэтов той эпохи. Дружбу с ней отец очень ценил, а воспоминания о ней можно найти среди его эссе.
Георгий Петрович Чистяков - Post scriptum
(Серия «Humanitas»)
М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2022 г. - 432 с.
ISBN 978-5-98712-277-8
Георгий Петрович Чистяков - Post scriptum - Содержание
От составителя
Труды по классической филологии
- Проблема тираннии в греческой историографии конца V в. до н. э.
- Предыстория слова xupavvog в греческой политической терминологии
- О трех группах топографических текстов у Павсания
- К вопросу об интерпретации мифографических текстов логографов и периэгетов
- Эллинистический мусейон (Александрия, Пергам, Антиохия)
- О философских взглядах Горация
- Из истории римской элегии
- Классическая филология как компонент высшего гуманитарного образования
- О мифологии, авторе этой книги и ее вдохновителях
- Библиография
- Условные обозначения источников
Из архива Г. П. Чистякова
- Стихотворения разных лет
- Меандры (фантастическая поэма)
- [Записки пилигрима]
- Отрывки
- Pensées
- [Воспоминание]
- Дневниковые записи
- Приложение 1. [Бокщаниниана]
- Приложение 2. [Из бесед с Аристидом Доватуром]
In memoriam: Воспоминания о Г. П. Чистякове
- Аромштам В.
- Батов О., протоиерей
- Большакова Н. - «У нас самое главное - Христос»
- Борисов А., протоиерей
- Брандукова А.
- Вайсбейн О.
- Гаврилюк П. - Златоуст нашего времени
- Гистер М.
- Грацианская Л.
- Грек А.
- Григорьева Е.
- Димитрий (Першин), иеромонах
- Дмитриевский П. - Христианин «несмотря на»
- Зелинский В., протоиерей
- Иоанн (Гуайта), иеромонах - Человек, влюбленный в Христа
- Калмыкова А. - Отец Георгий Чистяков: «Остаться и разделить»
- Кротов Я., священник
- Лукьянова С. - «Сила Божья в немощи совершается...»
- Марголис А.
- Налётов А.
- Никифоров М.
- Парравичини Дж.
- Померанц Г.
- Ручица И. - «Блаженны не видевшие»
- Семёнов К. - Неутешное горе... или светлая радость?
- Семчишина Т. - Он любил каждого как единственного
- Сергазина К. - Смерть по четвергам
- Смолицкая О.
- Тахо-Годи А.А. - Воспоминания об ученике
- Трауберг Н.
- Фёдорова Л. - Территория любви
- Филипенко М. - Путеводная звезда
- Чёрный А. - Гуманитарий на физтехе
- Чигарёва Е. - Об отце Георгии Чистякове
- Чистяков П. - Отец, каким я его помню
- Чистякова В. - Детство Егора
- Шабуров Н.
- Шведов А.
- Языкова И.
- Кротов Я., священник, Файнберг В., Калмыкова А. - Памяти отца Георгия Чистякова
Указатель имен. Составители Л.Л. и Л.М. Тумаринсоны
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