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Чистяков - Post scriptum

Георгий Петрович Чистяков - Post scriptum
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, ORTHODOXY, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Cultural Studies Art
Дорогие друзья! В 2019 году вышел в свет девятый том трудов священника Георгия Чистякова (1953-2007). Мы считали этот том последним, полагая, что практически все тексты отца уже увидели свет. Но со временем оказалось, что это не так: при разборе архива неожиданно нашлось еще несколько очень интересных ранних текстов. Было бы непростительной ошибкой не познакомить с ними читателей, ценящих и любящих отцовские труды, поэтому мы задумали обновленный вариант девятого тома. Но в процессе работы стало понятно, что просто дополнить его новыми материалами не получится: в своей совокупности эти тексты составили практически половину тома. Поэтому мы приняли решение отказаться от публикации бесед о богослужении, уже увидевших свет, и в первой части тома поместить ранее неизданные тексты, написанные в семидесятые, восьмидесятые и в самом начале девяностых годов.
Прежде всего, мы знакомим читателей с курсовой работой Георгия Чистякова «Проблема тираннии в греческой историографии конца V в. до н. э», написанной им на четвертом курсе. К тексту курсовой работы прилагается доклад, сделанный на семинаре у Алексея Федоровича Лосева и Азы Алибековны Тахо-Годи - тогда Алексей Федорович высоко оценил эту научную работу. Без сомнения, оба эти текста должны были войти в состав тома научных работ Георгия Чистякова «Труды по античной истории», вышедшего в свет в 2016 году, - но в то время эти тексты еще не были обнаружены (хотя об их существовании, разумеется, было известно). Для лучшего восприятия курсовой работы мы сочли полезным переиздать четыре статьи отца, ранее опубликованные в Научном томе наряду с дипломной работой, кандидатской диссертацией и переводами Плутарха, а также - две небольших работы, напечатанные более тридцати лет назад в малотиражных сборниках. Таким образом, первый раздел этой книги дополняет Научный том.
Совсем недавно среди отцовских бумаг была обнаружена тетрадь с его произведением, пожалуй, довольно неожиданным для читателя -мистической повестью «Меандры», написанной им в студенческие годы - в 1973 году. Без сомнения, это произведение создано под влиянием «Драматической симфонии» Андрея Белого - многочисленные аллюзии на нее с легкостью угадываются, как и целый ряд биографических обстоятельств. В отцовском архиве сохранились и первые две главы второй редакции этой повести — она озаглавлена «Смех богов» и посвящена Николаю Витальевичу Шабурову - сокурснику и близкому другу отца. Эта редакция осталась незавершенной, поэтому мы знакомим читателя лишь с теми ее фрагментами, которые существенно отличаются от первой редакции, к слову, посвященной Елене Александровне Яновской - глубокому знатоку Серебряного века и, в сущности, младшей современнице поэтов той эпохи. Дружбу с ней отец очень ценил, а воспоминания о ней можно найти среди его эссе.

Георгий Петрович Чистяков - Post scriptum

(Серия «Humanitas»)
М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2022 г. - 432 с.
ISBN 978-5-98712-277-8

Георгий Петрович Чистяков - Post scriptum - Содержание

От составителя
Труды по классической филологии
  • Проблема тираннии в греческой историографии конца V в. до н. э.
  • Предыстория слова xupavvog в греческой политической терминологии
  • О трех группах топографических текстов у Павсания
  • К вопросу об интерпретации мифографических текстов логографов и периэгетов
  • Эллинистический мусейон (Александрия, Пергам, Антиохия)
  • О философских взглядах Горация
  • Из истории римской элегии
  • Классическая филология как компонент высшего гуманитарного образования
  • О мифологии, авторе этой книги и ее вдохновителях
  • Библиография
  • Условные обозначения источников
Из архива Г. П. Чистякова
  • Стихотворения разных лет
  • Меандры (фантастическая поэма)
  • [Записки пилигрима]
  • Отрывки
  • Pensées
  • [Воспоминание]
  • Дневниковые записи
  • Приложение 1. [Бокщаниниана]
  • Приложение 2. [Из бесед с Аристидом Доватуром]
In memoriam: Воспоминания о Г. П. Чистякове
  • Аромштам В.
  • Батов О., протоиерей
  • Большакова Н. - «У нас самое главное - Христос»
  • Борисов А., протоиерей
  • Брандукова А.
  • Вайсбейн О.
  • Гаврилюк П. - Златоуст нашего времени
  • Гистер М.
  • Грацианская Л.
  • Грек А.
  • Григорьева Е.
  • Димитрий (Першин), иеромонах
  • Дмитриевский П. - Христианин «несмотря на»
  • Зелинский В., протоиерей
  • Иоанн (Гуайта), иеромонах - Человек, влюбленный в Христа
  • Калмыкова А. - Отец Георгий Чистяков: «Остаться и разделить»
  • Кротов Я., священник
  • Лукьянова С. - «Сила Божья в немощи совершается...»
  • Марголис А.
  • Налётов А.
  • Никифоров М.
  • Парравичини Дж.
  • Померанц Г.
  • Ручица И. - «Блаженны не видевшие»
  • Семёнов К. - Неутешное горе... или светлая радость?
  • Семчишина Т. - Он любил каждого как единственного
  • Сергазина К. - Смерть по четвергам
  • Смолицкая О.
  • Тахо-Годи А.А. - Воспоминания об ученике
  • Трауберг Н.
  • Фёдорова Л. - Территория любви
  • Филипенко М. - Путеводная звезда
  • Чёрный А. - Гуманитарий на физтехе
  • Чигарёва Е. - Об отце Георгии Чистякове
  • Чистяков П. - Отец, каким я его помню
  • Чистякова В. - Детство Егора
  • Шабуров Н.
  • Шведов А.
  • Языкова И.
  • Кротов Я., священник, Файнберг В., Калмыкова А. - Памяти отца Георгия Чистякова
Указатель имен. Составители Л.Л. и Л.М. Тумаринсоны
Views 285
Rating 5.0 / 5
Added 03.02.2022
Author brat christifid
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5.0/5 (1)

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