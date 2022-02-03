Георгий Петрович Чистяков - Post scriptum

Дорогие друзья! В 2019 году вышел в свет девятый том трудов священника Георгия Чистякова (1953-2007). Мы считали этот том последним, полагая, что практически все тексты отца уже увидели свет. Но со временем оказалось, что это не так: при разборе архива неожиданно нашлось еще несколько очень интересных ранних текстов. Было бы непростительной ошибкой не познакомить с ними читателей, ценящих и любящих отцовские труды, поэтому мы задумали обновленный вариант девятого тома. Но в процессе работы стало понятно, что просто дополнить его новыми материалами не получится: в своей совокупности эти тексты составили практически половину тома. Поэтому мы приняли решение отказаться от публикации бесед о богослужении, уже увидевших свет, и в первой части тома поместить ранее неизданные тексты, написанные в семидесятые, восьмидесятые и в самом начале девяностых годов.

Прежде всего, мы знакомим читателей с курсовой работой Георгия Чистякова «Проблема тираннии в греческой историографии конца V в. до н. э», написанной им на четвертом курсе. К тексту курсовой работы прилагается доклад, сделанный на семинаре у Алексея Федоровича Лосева и Азы Алибековны Тахо-Годи - тогда Алексей Федорович высоко оценил эту научную работу. Без сомнения, оба эти текста должны были войти в состав тома научных работ Георгия Чистякова «Труды по античной истории», вышедшего в свет в 2016 году, - но в то время эти тексты еще не были обнаружены (хотя об их существовании, разумеется, было известно). Для лучшего восприятия курсовой работы мы сочли полезным переиздать четыре статьи отца, ранее опубликованные в Научном томе наряду с дипломной работой, кандидатской диссертацией и переводами Плутарха, а также - две небольших работы, напечатанные более тридцати лет назад в малотиражных сборниках. Таким образом, первый раздел этой книги дополняет Научный том.

Совсем недавно среди отцовских бумаг была обнаружена тетрадь с его произведением, пожалуй, довольно неожиданным для читателя -мистической повестью «Меандры», написанной им в студенческие годы - в 1973 году. Без сомнения, это произведение создано под влиянием «Драматической симфонии» Андрея Белого - многочисленные аллюзии на нее с легкостью угадываются, как и целый ряд биографических обстоятельств. В отцовском архиве сохранились и первые две главы второй редакции этой повести — она озаглавлена «Смех богов» и посвящена Николаю Витальевичу Шабурову - сокурснику и близкому другу отца. Эта редакция осталась незавершенной, поэтому мы знакомим читателя лишь с теми ее фрагментами, которые существенно отличаются от первой редакции, к слову, посвященной Елене Александровне Яновской - глубокому знатоку Серебряного века и, в сущности, младшей современнице поэтов той эпохи. Дружбу с ней отец очень ценил, а воспоминания о ней можно найти среди его эссе.

Георгий Петрович Чистяков - Post scriptum

(Серия «Humanitas»)

М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2022 г. - 432 с.

ISBN 978-5-98712-277-8

Георгий Петрович Чистяков - Post scriptum - Содержание

От составителя

Труды по классической филологии

Проблема тираннии в греческой историографии конца V в. до н. э.

Предыстория слова xupavvog в греческой политической терминологии

О трех группах топографических текстов у Павсания

К вопросу об интерпретации мифографических текстов логографов и периэгетов

Эллинистический мусейон (Александрия, Пергам, Антиохия)

О философских взглядах Горация

Из истории римской элегии

Классическая филология как компонент высшего гуманитарного образования

О мифологии, авторе этой книги и ее вдохновителях

Библиография

Условные обозначения источников

Из архива Г. П. Чистякова

Стихотворения разных лет

Меандры (фантастическая поэма)

[Записки пилигрима]

Отрывки

Pensées

[Воспоминание]

Дневниковые записи

Приложение 1. [Бокщаниниана]

Приложение 2. [Из бесед с Аристидом Доватуром]

In memoriam: Воспоминания о Г. П. Чистякове

Аромштам В.

Батов О., протоиерей

Большакова Н. - «У нас самое главное - Христос»

Борисов А., протоиерей

Брандукова А.

Вайсбейн О.

Гаврилюк П. - Златоуст нашего времени

Гистер М.

Грацианская Л.

Грек А.

Григорьева Е.

Димитрий (Першин), иеромонах

Дмитриевский П. - Христианин «несмотря на»

Зелинский В., протоиерей

Иоанн (Гуайта), иеромонах - Человек, влюбленный в Христа

Калмыкова А. - Отец Георгий Чистяков: «Остаться и разделить»

Кротов Я., священник

Лукьянова С. - «Сила Божья в немощи совершается...»

Марголис А.

Налётов А.

Никифоров М.

Парравичини Дж.

Померанц Г.

Ручица И. - «Блаженны не видевшие»

Семёнов К. - Неутешное горе... или светлая радость?

Семчишина Т. - Он любил каждого как единственного

Сергазина К. - Смерть по четвергам

Смолицкая О.

Тахо-Годи А.А. - Воспоминания об ученике

Трауберг Н.

Фёдорова Л. - Территория любви

Филипенко М. - Путеводная звезда

Чёрный А. - Гуманитарий на физтехе

Чигарёва Е. - Об отце Георгии Чистякове

Чистяков П. - Отец, каким я его помню

Чистякова В. - Детство Егора

Шабуров Н.

Шведов А.

Языкова И.

Кротов Я., священник, Файнберг В., Калмыкова А. - Памяти отца Георгия Чистякова

Указатель имен. Составители Л.Л. и Л.М. Тумаринсоны