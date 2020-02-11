Чистяков Георгий - Размышления о богослужении

Девятым томом мы завершаем публикацию трудов священника Георгия Чистякова (1953-2007). В этой книге собраны литургические беседы Георгия Петровича Чистякова, ученого и священника: его размышления о богослужении, о молитве, о православии. Эти тексты никогда не были написаны и никогда ранее не публиковались — в книге собраны расшифровки аудиозаписей бесед на радио «София», которые звучали еженедельно — по вторникам — с 26 сентября 1995 по 5 марта 1996 года. После долгих споров и размышлений мы решили в этом же томе опубликовать воспоминания об отце Георгии. Большая часть этих текстов была опубликована на страницах Интернета - в личных блогах, на сайте храма Космы и Дамиана в Шубине, в СМИ. Первые тексты - это некрологи, которые были написаны летом 2007 года — в память об ушедшем друге, коллеге, учителе, духовном отце. Здесь же собраны воспоминания, которые писались в годовщины памяти отца Георгия в разные годы, а также тексты выступлений на вечерах памяти, презентациях книг в Культурном центре «Покровские ворота» (3 февраля 2016 года и 21 сентября 2017 года) и конференциях, посвященных новозаветным исследованиям и проходящих в стенах Российского государственного гуманитарного университета, где отец Георгий преподавал несколько лет в конце 1990-х годов (конференции 2010, 2011, 2015 годов). Некоторые воспоминания - меньшая часть текстов - написаны специально для этого сборника. Среди них - рассказы о детстве Георгия Петровича, записанные его младшей сестрой Варварой Петровной Чистяковой.

Мы благодарим всех, кто сохранил в памяти светлый образ священника Георгия Чистякова, смог облечь в слова эти воспоминания — иногда непростые, - кто молился и молится о нем и о всей нашей семье. Иерея Владимира Лапшина благодарим за предисловие к этому тому, за мудрые слова и многолетнюю поддержку. Отдельно мы благодарим Ирину Викторовну Ручицу, расшифровавшую для этого тома беседы и ббльшую часть выступлений, и Аллу Глебовну Калмыкову, неизменного редактора текстов отца Георгия. Публикация всего девятитомника не могла бы состояться без помощи наших друзей: Леонида Леонидовича Тумаринсона и его отца - Леонида Михайловича Тумаринсона, а также нашего издателя - Петра Валентиновича Сосно- ва. Благодарим их за всё — за долгие разговоры на кухне, за бессонные рабочие ночи, за веру в общее дело и за любовь к книгопечатанию.

Петр Чистяков, доцент Учебно-научного центра изучения религий Российского государственного гуманитарного университета

Ксения Сергазина, заместитель главного редактора журнала «Мир музея», доцент Учебно-научного центра изучения религий РГГУ

Москва, декабрь 2019 г.

Чистяков Георгий - Размышления о богослужении

М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2020. 404 с.

Серия «Humanitas»

ISBN 978-5-98712-764-3

Чистяков Георгий - Размышления о богослужении - Содержание

От составителя

Священник Владимир Лапшин. Предисловие

Размышления о богослужении

In memoriam: Воспоминания о Г.П.Чистякове

Библиография. Составители П. Чистяков и К. Сергазина

Указатель имен. Составители Л.Л. и Л.М. Тумаринсоны

Чистяков Георгий - Размышления о богослужении - Предисловие

О христианском богослужении написаны тысячи книг. Это и исторические апологетические заметки, это и опыт Литургического богословия, пособия по изучению и совершению богослужения (Богослужебные указания) и просто учебники по Литургике. Среди них есть замечательные, хорошие, полезные и просто никакие. Перед нами еще одна книга о богослужении, и, как мне кажется, она сильно отличается от всех остальных. Ну, если не от всех, то, по крайней мере, от большинства. Во всяком случае, мне другие такие не попадались. И это потому, что она не написана автором, а составлена из его бесед на радио, из бесед, ориентированных не на специалистов, не на профессионалов и даже не на любителей, а на самых простых, порой просто ничего не знающих о богослужении радиослушателей, но при этом так или иначе считающих себя верующими.

Особенностью этой книги является и то, что автор не считал себя ученым специалистом в этой области, то есть ученым литургистом, да и на самом деле не являлся им. Действительно, отец Георгий не получил специального богословского образования, он не учился в Духовной академии или семинарии (а богословских институтов в то время просто не было), за что его часто упрекали, в том числе и священноначалие. Но при этом он был прекрасно образован — он историк, специалист подревней литературе, он филолог, и он прекрасно разбирался и в восточной и в западной церковных традициях. Да, он был просто священник, приходской священник, но прекрасно образованный и прекрасно знающий уровень литургической осведомленности своих радиослушателей. Формат радиобесед, особенно бесед в прямом эфире (с вопросами и ответами), предполагает широкую свободу и предельную искренность ведущего. И это всегда отличало работу о. Георгия на радио. Он очень просто переходит от богослужебных текстов к литературным, от Псалтыри к Данте, он вплетает в свои беседы цитаты из западных и российских поэтов. Ему ничего не стоит отвлечься от порядка богослужения к личным воспоминаниям. Иногда его ассоциации поражают, на первый взгляд кажутся странными, но они естественны, непосредственны, а значит - оправданы. Одним словом, это не учебник по Литургике, это не диссертация по Литургическому богословию, это личные размышления и переживания в связи с богослужением замечательного священника и прекрасно образованного человека, глубоко укорененного в христианской традиции. И, несомненно, каждый, кто прочитает эту книгу, даже специалист по Литургике, найдет в ней для себя что-то новое, интересное и, во всяком случае, полезное.

Священник Владимир Лапшин, настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы на Успенском Вражке. Москва, июль 2019 г.