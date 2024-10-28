Чмеленко Юлия - Магия и медицина Древней Месопотамии - От демонов Пазузу и Ламашту до целителей асу и экзорцистов Вавилона

Жизнь человека — самое бесценное, что у него есть. За нее боролись, молились, отказывались от того, что дорого, и предлагали все сокровища мира, чтобы сохранить или продлить ее. В поисках эликсира вечной молодости или цветка, способного вернуть жизнь усопшему, герои преодолевали тысячи препятствий и километры пути. Мор, болезни, апатию лечили с помощью волшебных снадобий и заклинаний. Так происходило на протяжении тысячелетий в истории человечества.

Одним из первых мест на земле, где магия и медицина, тесно переплетясь друг с другом, встали на защиту жизни и здоровья человека, стала Древняя Месопотамия. Эта территория раскинулась между двух полноводных рек, Тигром и Евфратом, берущих начало в горах Армянского нагорья. Слово «Месопотамия» древнегреческого происхождения и означает «Междуречье», от μέσος «средний» и ποταμός «река». Оно появилось в IV в. до н. э., когда Александр Македонский покорил территорию современного Ирака.

История этой цивилизации насчитывает более четырех тысяч лет. В данной книге мы будем рассматривать период от изобретения письменности ок. 3000 г. до н. э. до образования государства Селевкидов в 312 г. до н. э.

В разные времена территорию Двуречья населяли самые разные народы, среди которых были шумеры, аккадяне, амореи, хурриты, касситы, халдеи. В данной книге мы подробнее поговорим о жителях Шумера и наследниках их цивилизации: Вавилонии времен Хаммурапи (ок. 2000 г. до н. э.) и Ассирии в период расцвета ее могущества (IX–VII вв. до н. э.). Это поможет нам проследить, как и почему на протяжении веков менялось отношение к лекарям, практикам врачевания с использованием магии и медицины.

Шумеры — один из самых загадочных народов, когда-либо населявших территорию южной Месопотамии. Их цивилизация просуществовала с 4100 по 1750 г. до н. э. Именно с ними связано создание одной из первых цивилизаций, изобретение клинописной системы письменности, ирригации и календарной системы счисления. На сегодняшний день шумерский язык не имеет аналогов в мире, и происхождение этого древнего народа до сих пор окутано тайной. Тем не менее благодаря дешифровке клинописи и дошедшим до нашего времени памятникам шумерской литературы мы можем составить представление о роли магии и медицины в жизни этих людей.

Чмеленко Юлия - Магия и медицина Древней Месопотамии - От демонов Пазузу и Ламашту до целителей асу и экзорцистов Вавилона

Москва : МИФ, 2024. — (Мифы от и до).

ISBN 978-5-00214-935-3

Чмеленко Юлия - Магия и медицина Древней Месопотамии – Содержание

От автора

Введение

ЧАСТЬ I. Магия и медицина у шумеров

ЧАСТЬ II. Магия и медицина в Вавилоне

ЧАСТЬ III. Магия и медицина Ассирийской империи

ЧАСТЬ IV. Наследие Древней Месопотамии

Заключение

Историческая справка

Хронология и периодизация

Глоссарий

Библиография