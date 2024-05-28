«Не верьте мне на слово, — говорил Будда, — проверяйте мои поучения, как ювелир проверяет золото». Например, Будда учил, что если мы слишком фокусируемся на наших собственных выгодах, это приносит боль и беспокойство, а если распространяем нашу любовь и заботу на других — даже на незнакомцев и тех, кто доставляет нам проблемы, — это приносит нам радость и мир. Это поучение мы можем проверить на собственном опыте. Мы можем экспериментировать с этими поучениями; мы можем тестировать их столько раз, сколько это необходимо, чтобы в них убедиться.

Однако поучения, представленные в этой книге, судя по всему, происходят из другой категории. Тибетское слово «бардо», которое будет часто здесь появляться, обычно относится к периоду, следующему за смертью и предшествующему следующей жизни. Но как мы можем что-то проверить на собственном опыте, что происходит после нашей смерти? Как мы можем проверить, что будет некая следующая жизнь? В этой книге вы найдете описание ярких разноцветных видов света, оглушительных звуков, голодных духов, мирных и гневных божеств. Возможно ли проверить эти поучения так же, как ювелир проверяет золото?

Мое намерение не состоит в том, чтобы убедить вас принять тибетское мировоззрение и увидеть эти описания как окончательную правду о том, что происходит с вами после смерти. Если сказать о чем-то, что оно определенно такое или этакое, то это исказило бы смысл. Я полагаю, такой подход шел бы вразрез с сущностью учения Будды. В то же время многие проницательные люди, живущие сегодня, исследуют поучения о бардо и воспринимают их всерьез — не в качестве академического предмета, но как источник глубинной мудрости, которая совершенствует их жизнь. Может быть, мы не сможем подтвердить, что эти традиционные поучения основаны на непосредственном опыте. Но принимаем мы тибетское мировоззрение или нет, если проникнем в суть поучений о бардо, они принесут нам пользу не только после смерти, но и в этом году, сегодня, сейчас.

Чодрон Пема - Как жить и как умирать

перевод с английского Ксении Чуевой

Москва: Эксмо, 2023, 224 с.

Серия "Великие учителя современности"

ISBN 978-5-04-184202-4

Чодрон Пема - Как жить и как умирать - Содержание

Введение

1. Удивительный поток рождения и смерти

2. Непрерывное изменение

3. Мимолетное воспоминание

4. Мы умираем так, как живем

5. Когда явления этой жизни растворятся: бардо умирания

6. История Мингьюра Ринпоче

7. Материнское сияние и сияние ребенка

8. Что проходит через бардо?

9. Две истины

10. Склонности

11. Чувствуй то, что чувствуешь

12. Первый шаг к храбрости: воздержаться

13. Второй шаг к храбрости: позитивное восприятие клеша

14. Две практики для преобразования сердца

15. Третий шаг к смелости: эмоции как путь пробуждения

16. Пять вкусов мудрости

17. Переживая то, каким все является: бардо дхармата

18. Открываясь святому миру

19. От открытости к конкретике: вечная модель

20. Вход в бардо становления

21. Сердечный совет

22. Шесть миров

23. Выбирая следующее перерождение

24. Помогая другим в смерти и умирании

25. Пробуждаясь в бардо

Заключение

ПРИЛОЖЕНИЕ А — История поучений о бардо

ПРИЛОЖЕНИЕ Б — Практики

Основная сидячая медитация

Медитация с открытым осознаванием: практика с ведущим от Йонгей Мингьюр Ринпоче

Тонглен

ПРИЛОЖЕНИЕ В — Схемы и таблицы

Стадии растворения

Пять будда-семейств

Шесть миров самсары

Рекомендации для дальнейшего чтения

Благодарности

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