Чопчик - Духовное возрождение

В этой книге Дмитрий Чопчик исследует один из самых важных вопросов христианской веры — процесс коренного изменения человеческой сущности через Божье вмешательство. Автор подчеркивает, что духовное возрождение не является плодом воспитания, образования или постепенного улучшения характера. Это мгновенный акт Божьей благодати, «чудо свыше», которое делает человека способным воспринимать духовные истины и вступать в живые отношения с Создателем. Чопчик детально разбирает библейские основания этого понятия, показывая, что без возрождения человек остается духовно слепым и неспособным войти в Царство Божье.

Основное внимание в труде уделяется условиям и признакам подлинного возрождения. Автор объясняет роль Слова Божьего и Святого Духа в этом процессе, а также необходимость личного покаяния и веры. Книга служит не только теологическим пособием, но и практическим руководством для самопроверки: Чопчик описывает, как меняются вкусы, желания и цели человека, пережившего встречу с Христом. Работа призывает читателя не довольствоваться внешней религиозностью, а искать глубокого внутреннего обновления, которое является единственным надежным фундаментом для вечной жизни и святого хождения перед Богом.

М.: Протестант, 1993. — 64 с.

ISBN 5-85770-053-1

Чопчик Дмитрий - Духовное возрождение – Содержание

Введение

Глава I. Положение человека

Глава II. Рождение свыше

Глава III. Рожденное от Духа есть дух

Глава IV. Очищение совести

Глава V. Действие закона духа жизни

Глава VI. Совоскресение со Христом

Глава VII. Начало жизни по духу

Глава VIII. Свидетельства возрождения

Заключение