Книга представляет собой глубокий и теологически выверенный рассказ, исследующий тонкую психологию повседневного человеческого эгоизма и преображающую силу жертвенной любви. В центре повествования находится девочка по имени Сюзи, чья привычка выбирать для себя все самое лучшее — будь то посуда за семейным обедом или красивый блокнот в школе — становится поводом для серьезной духовной рефлексии. Автор с удивительной точностью демонстрирует, как безобидные на первый взгляд предпочтения могут служить проявлением глубокой греховности падшей природы, ведущей к чувству вины, лицемерию и отчуждению от ближних.

Переломным моментом в истории становится услышанный Сюзи рассказ о двух братьях-земледельцах из библейских времен, Амосе и Воозе. Их тайные ночные труды по перенесению снопов пшеницы друг другу ради восполнения нужды брата становятся мощной иллюстрацией истинной, самоотверженной любви, не ищущей своего. Этот контраст заставляет главную героиню осознать собственную духовную нищету и понять евангельскую истину: узурпация благ ради самоудовлетворения никогда не приносит настоящего счастья, в то время как исполнение заповеди Иисуса Христа о любви к ближнему дарует подлинную радость и мир.

Что делает любовь

Пер. с англ. А. В. Кореневский. – Издательство «Христианин» МСЦ ЕХБ, 2025.

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