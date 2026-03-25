Монография Татьяны Чумаченко «Государство, православная церковь, верующие. 1941–1961 гг.» представляет собой фундаментальное исследование «золотого пятнадцатилетия» и последующего заката церковно-государственных отношений в СССР. Автор ставит задачу проанализировать сложный путь Русской православной церкви от вынужденного союза со Сталиным в годы войны до жесткого фронтального наступления хрущевской антирелигиозной кампании. Основная идея произведения заключается в том, что «новый курс» 1943 года был не актом доброй воли власти, а прагматичной политической игрой, где Церковь временно получила институциональные права в обмен на лояльность и внешнеполитическую поддержку.

Содержательная часть книги детально восстанавливает работу Совета по делам Русской православной церкви и его влияние на повседневную жизнь приходов. Чумаченко последовательно разбирает механизмы открытия храмов в послевоенный период, восстановление духовного образования и сложную иерархию взаимоотношений между Патриархией и государственными уполномоченными. Автор уделяет значительное внимание периоду 1958–1961 годов, показывая, как административный аппарат, созданный для «опеки» Церкви, был перепрофилирован для её планомерного удушения: закрытия монастырей, снятия с регистрации духовенства и ограничения прав верующих. В книге глубоко исследуется психология верующего человека той поры, зажатого между искренней религиозностью и жесткими рамками советской идеологии.

Текст написан в строгом, академическом и фактографически безупречном стиле, опирающемся на колоссальный массив документов из фондов ГАРФ и партийных архивов. Татьяна Чумаченко мастерски соединяет политический анализ с социальной историей, превращая сухие отчеты уполномоченных в живое повествование о борьбе за веру в условиях тоталитаризма. Работа служит фундаментальным ресурсом для историков, социологов и всех, кто хочет понять внутреннюю кухню советской религиозной политики. Это чтение помогает осознать, что хрущевские гонения были не случайным сбоем, а закономерным возвращением системы к своим атеистическим истокам после тактического отступления военных лет.

Серия "Первая монография" - М.: "АИРО-ХХ", 1999. - 248 с.

ISBN 5-88735-049-0

Татьяна Александровна Чумаченко - Государство, православная церковь, верующие. 1941-1961 гг. - Содержание

Предисловие

Введение

Глава I. ГОСУДАРСТВО И ЦЕРКОВЬ В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ПЕРВЫЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ

1. Совет по делам РПЦ при СНК СССР и его уполномоченные: становление аппарата - 2. Московская патриархия в условиях новой церковной политики правительства - 3. Директивное возрождение Русской православной церкви

Глава II. ГОСУДАРСТВЕННО-ЦЕРКОВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В 1948-1957 гг.

1. ЦК ВКП(б) и Совет по делам РПЦ: попытка пересмотра церковной политики - 2. Противостояние верующих и местных органов власти. Ужесточение контроля за духовенством - 3. От пропагандистского наступления к стабилизации отношений с церковью

ГЛАВА III. СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО И РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В 1958-1961 гг.

1. Совет по делам РПЦ: смена приоритетов политики в новых условиях - 2. Московская патриархия и власть: подготовка нового наступления

Заключение

Список источников и литературы

Указатель имён