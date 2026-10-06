Чёртон - Гностическая философия

«Гностическая философия. От древней Персии до наших дней» Тобиаса Чёртона — масштабная попытка рассмотреть гносис не как локальную ересь раннего христианства, а как устойчивый тип религиозно-философского опыта, вновь возникающий в различных культурах и эпохах. Автор начинает с дохристианских предпосылок — Упанишад, зороастризма, иудейской апокалиптики, представлений об Антропосе, Софии, Логосе и Демиурге, — затем подробно анализирует раннехристианский гностицизм, средневековую магию, суфизм, культуру трубадуров, катаров и тамплиеров, теософию Якоба Бёме, розенкрейцерство и масонство, французский оккультизм, Алистера Кроули, психологию Карла Юнга и попытки сближения мистического мировоззрения с современной физикой.

Для Чёртона гносис — прежде всего опыт духовного пробуждения и освобождения человека от ограниченного, «материального» восприятия реальности. Поэтому книга строится не как история одной организации или непрерывной тайной традиции, а как исследование повторяющихся мотивов: отчуждения духа в мире, противопоставления знания и неведения, поиска посредника между видимым и невидимым, возвращения к божественному источнику, символики Света, Софии, Антропоса и внутреннего преображения. Особое достоинство труда — огромный исторический диапазон и стремление отличить документируемые связи от популярных конспирологических построений, хотя предложенное автором чрезвычайно широкое понимание гностической традиции само порой делает границы понятия спорными.

Чёртон Тобиас – Гностическая философия – От древней Персии до наших дней

Чёртон, Тобиас. Гностическая философия. От древней Персии до наших дней / Тобиас Чёртон ; пер. с англ. К. А. Зайцева. — М.: РИПОЛ классик, 2008. — 464 с. — (Сокровища философской мысли).

ISBN 978-5-386-00502-3

Чёртон Тобиас – Гностическая философия – Содержание