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Чёртон - Гностическая философия

Чёртон - Гностическая философия
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Philosophy, History, Religious Studies Atheism, Gnosticism Secret Societies, Esotericism Mysticism Kabbalah, Hermeticism Alchemy Magic Astrology, Магия, Масонство Тайные общества, Каббала, Эзотеризм

«Гностическая философия. От древней Персии до наших дней» Тобиаса Чёртона — масштабная попытка рассмотреть гносис не как локальную ересь раннего христианства, а как устойчивый тип религиозно-философского опыта, вновь возникающий в различных культурах и эпохах. Автор начинает с дохристианских предпосылок — Упанишад, зороастризма, иудейской апокалиптики, представлений об Антропосе, Софии, Логосе и Демиурге, — затем подробно анализирует раннехристианский гностицизм, средневековую магию, суфизм, культуру трубадуров, катаров и тамплиеров, теософию Якоба Бёме, розенкрейцерство и масонство, французский оккультизм, Алистера Кроули, психологию Карла Юнга и попытки сближения мистического мировоззрения с современной физикой.

Для Чёртона гносис — прежде всего опыт духовного пробуждения и освобождения человека от ограниченного, «материального» восприятия реальности. Поэтому книга строится не как история одной организации или непрерывной тайной традиции, а как исследование повторяющихся мотивов: отчуждения духа в мире, противопоставления знания и неведения, поиска посредника между видимым и невидимым, возвращения к божественному источнику, символики Света, Софии, Антропоса и внутреннего преображения. Особое достоинство труда — огромный исторический диапазон и стремление отличить документируемые связи от популярных конспирологических построений, хотя предложенное автором чрезвычайно широкое понимание гностической традиции само порой делает границы понятия спорными.

Чёртон Тобиас – Гностическая философия – От древней Персии до наших дней

Чёртон, Тобиас. Гностическая философия. От древней Персии до наших дней / Тобиас Чёртон ; пер. с англ. К. А. Зайцева. — М.: РИПОЛ классик, 2008. — 464 с. — (Сокровища философской мысли).

ISBN 978-5-386-00502-3

Чёртон Тобиас – Гностическая философия – Содержание

  • Предисловие

  • Введение

    • Гностическая философия

  • Часть первая. Древность

    1. До гностиков

      • Так говорил Заратуштра

      • Мудрый Господь

      • Старый черт время

      • Посредник Митра

      • Явление Демиурга

    1. От волхвов до св. Павла

      • Иудейские мотивы

      • Антропос: человек

      • София

      • Неведомый бог и демиург

      • Филон Александрийский

      • Ессеи

      • Книга Еноха

      • Жизнь у Мертвого моря

      • Иисус

      • Каменное богословие

      • Павел

    1. Первые гностики

      • Гностицизм

      • Ханс Йонас: гностическая религия

      • Неодолимый характер гносиса, или «Дух есть волеизъявление»

      • Бытие есть видение

      • Климент Александрийский: гносис, истинно так называемый?

  • Часть вторая. Средневековье

    1. Магия в Средние века

      • Неоплатоническая теургия

      • Небесные иерархии

      • Метафизика света

      • После договора

      • Каббалистическая магия

      • Роджер Бэкон

    1. Суфии

      • Озарения суфизма

      • Суфии и философия

      • Маулана Джалалиддин Руми: интересные времена

    1. Трубадуры

      • Пролог: два мира

      • Кто такой трубадур?

      • Мираваль

      • Дамы в его жизни

      • Лоба

      • Правила любви: руководство Мираваля по успешному ухаживанию

      • Была ли куртуазная любовь духовной любовью?

      • Аллегория любви

      • Трубадуры и катары

      • Последняя песня

      • Радость, которую мы потеряли

      • Творение — продукт боли

      • Были ли трубадуры сексуальными мистиками?

    1. Рыцари-тамплиеры

      • Тамплиеры и катары

      • Тамплиеры и Грааль

      • Бафомет

      • Тамплиеры в поисках камней

      • Килвиннинг

      • Заключение: гностики в храме?

  • Часть третья. Просвещение

    1. Теософический космос Якоба Бёме

      • Жизнь Бёме

      • Элементы теософии Бёме

      • Влияние Якоба Бёме

      • Уильям Лоу

      • Романтическая философия

      • Неорозенкрейцеры

      • Уильям Блейк

    1. Германия 1710–1800 гг.: возвращение Розового Креста

      • Золото и розенкрейцеры

      • Масонство в Германии

      • Радикалы под ударом: «Золото и Розенкрейц» против иллюминатов

      • Настоящий король-розенкрейцер на прусском троне

      • Розенкрейцеры в Польше

      • Россия

      • «Азиатские братья»

      • Романтизм

    1. Масонство во Франции

      • «Избранные Коэны»

      • Элифас Леви: великий маг-социалист и деятель оккультного возрождения

      • Наследие Леви

      • Возрождение магии во Франции

  • Часть четвертая. Современность

    1. Новый эон: Алистер Кроули

      • Айвасс: посланец богов

      • «Книга Закона»

      • Кризис

      • Алистер Кроули: сексуальный маг

      • Сексуальная алхимия

    1. Свет в сосуде

    • Карл Юнг

    1. Гносис и новая физика

    • Копенгагенская интерпретация

    1. Гносис сегодня: личный взгляд

      • Рудольф Штейнер

      • Гносис и экология

      • Неогностики

      • Кино

      • Хип-гностики: поп-музыка

      • Искусство

  • Примечания

Views 70
Rating 5.0 / 5
Added 06.10.2026
Author brat lexmak
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5.0/5 (1)

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