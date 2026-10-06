Чёртон - Гностическая философия
«Гностическая философия. От древней Персии до наших дней» Тобиаса Чёртона — масштабная попытка рассмотреть гносис не как локальную ересь раннего христианства, а как устойчивый тип религиозно-философского опыта, вновь возникающий в различных культурах и эпохах. Автор начинает с дохристианских предпосылок — Упанишад, зороастризма, иудейской апокалиптики, представлений об Антропосе, Софии, Логосе и Демиурге, — затем подробно анализирует раннехристианский гностицизм, средневековую магию, суфизм, культуру трубадуров, катаров и тамплиеров, теософию Якоба Бёме, розенкрейцерство и масонство, французский оккультизм, Алистера Кроули, психологию Карла Юнга и попытки сближения мистического мировоззрения с современной физикой.
Для Чёртона гносис — прежде всего опыт духовного пробуждения и освобождения человека от ограниченного, «материального» восприятия реальности. Поэтому книга строится не как история одной организации или непрерывной тайной традиции, а как исследование повторяющихся мотивов: отчуждения духа в мире, противопоставления знания и неведения, поиска посредника между видимым и невидимым, возвращения к божественному источнику, символики Света, Софии, Антропоса и внутреннего преображения. Особое достоинство труда — огромный исторический диапазон и стремление отличить документируемые связи от популярных конспирологических построений, хотя предложенное автором чрезвычайно широкое понимание гностической традиции само порой делает границы понятия спорными.
Чёртон Тобиас – Гностическая философия – От древней Персии до наших дней
Чёртон, Тобиас. Гностическая философия. От древней Персии до наших дней / Тобиас Чёртон ; пер. с англ. К. А. Зайцева. — М.: РИПОЛ классик, 2008. — 464 с. — (Сокровища философской мысли).
ISBN 978-5-386-00502-3
Чёртон Тобиас – Гностическая философия – Содержание
Предисловие
Введение
Гностическая философия
Часть первая. Древность
До гностиков
Так говорил Заратуштра
Мудрый Господь
Старый черт время
Посредник Митра
Явление Демиурга
От волхвов до св. Павла
Иудейские мотивы
Антропос: человек
София
Неведомый бог и демиург
Филон Александрийский
Ессеи
Книга Еноха
Жизнь у Мертвого моря
Иисус
Каменное богословие
Павел
Первые гностики
Гностицизм
Ханс Йонас: гностическая религия
Неодолимый характер гносиса, или «Дух есть волеизъявление»
Бытие есть видение
Климент Александрийский: гносис, истинно так называемый?
Часть вторая. Средневековье
Магия в Средние века
Неоплатоническая теургия
Небесные иерархии
Метафизика света
После договора
Каббалистическая магия
Роджер Бэкон
Суфии
Озарения суфизма
Суфии и философия
Маулана Джалалиддин Руми: интересные времена
Трубадуры
Пролог: два мира
Кто такой трубадур?
Мираваль
Дамы в его жизни
Лоба
Правила любви: руководство Мираваля по успешному ухаживанию
Была ли куртуазная любовь духовной любовью?
Аллегория любви
Трубадуры и катары
Последняя песня
Радость, которую мы потеряли
Творение — продукт боли
Были ли трубадуры сексуальными мистиками?
Рыцари-тамплиеры
Тамплиеры и катары
Тамплиеры и Грааль
Бафомет
Тамплиеры в поисках камней
Килвиннинг
Заключение: гностики в храме?
Часть третья. Просвещение
Теософический космос Якоба Бёме
Жизнь Бёме
Элементы теософии Бёме
Влияние Якоба Бёме
Уильям Лоу
Романтическая философия
Неорозенкрейцеры
Уильям Блейк
Германия 1710–1800 гг.: возвращение Розового Креста
Золото и розенкрейцеры
Масонство в Германии
Радикалы под ударом: «Золото и Розенкрейц» против иллюминатов
Настоящий король-розенкрейцер на прусском троне
Розенкрейцеры в Польше
Россия
«Азиатские братья»
Романтизм
Масонство во Франции
«Избранные Коэны»
Элифас Леви: великий маг-социалист и деятель оккультного возрождения
Наследие Леви
Возрождение магии во Франции
Часть четвертая. Современность
Новый эон: Алистер Кроули
Айвасс: посланец богов
«Книга Закона»
Кризис
Алистер Кроули: сексуальный маг
Сексуальная алхимия
Свет в сосуде
Карл Юнг
Гносис и новая физика
Копенгагенская интерпретация
Гносис сегодня: личный взгляд
Рудольф Штейнер
Гносис и экология
Неогностики
Кино
Хип-гностики: поп-музыка
Искусство
Примечания
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