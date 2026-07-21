Чертон - Алистер Кроули в Индии - Том 1
Эта книга представляет собой русское издание первого тома исследования Тобиаса Чертона о формировании Алистера Кроули в период его путешествий по Индии, Цейлону, Бирме и Гималаям. В центре внимания находится не просто биографический эпизод из жизни Кроули, а тот сложный духовный, культурный и психологический перелом, в котором восточные религиозные практики, теософия, буддизм, ведантическая раджа-йога, альпинизм, личные кризисы и оккультные поиски постепенно складываются в будущую систему его магического самопонимания.
Чертон показывает Индию не как декоративный фон для экзотических приключений, а как пространство напряжённой встречи Кроули с иной религиозной традицией, с колониальной реальностью Британской империи, с духовным наследием Блаватской и Теософского общества, с опытом Аллана Беннетта и с собственной волей к преодолению пределов тела, сознания и культуры. Книга особенно ценна тем, что соединяет биографическое повествование с работой по дневникам, письмам, воспоминаниям, архивным свидетельствам и визуальным материалам, включая карту Индии 1902 года и фотографии экспедиционного круга Кроули.
Чертон Тобиас – Алистер Кроули в Индии – Тайное влияние восточного мистицизма на магию и оккультизм. Том 1
Пер. с англ. Константин Барабанов, Никита Миронов; ред. Гаянэ Форат. – «Касталия», 2026. – 244 с.
ISBN 978-5-908110-64-8
Чертон Тобиас – Алистер Кроули в Индии – Содержание
Благодарности
Введение. Переломный момент в отношении Индии: Катализатор для Кроули
Часть первая. Кроули в Индии
Глава 1. Восток ждёт, молодой человек!
Глава 2. Разрыв и возвращение
Глава 3. Зверь в Коломбо
Глава 4. Канди
Глава 5. Большая игра, маленькие игры
Глава 6. Цель — самобытие: Калькутта
Глава 7. Бирма: поездом, лодкой и пароходом
Глава 8. По Индии
Глава 9. К2
Глава 10. Возвращение на Цейлон через Болескин
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