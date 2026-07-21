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Чертон - Алистер Кроули в Индии - Том 1

Чертон - Алистер Кроули в Индии - Том 1
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, History, *Biographies Memoirs, Religious Studies Atheism, Esotericism Mysticism Kabbalah, Hermeticism Alchemy Magic Astrology, Occultism Paganism Witchcraft, Магия, Масонство Тайные общества, Каббала, Эзотеризм

Эта книга представляет собой русское издание первого тома исследования Тобиаса Чертона о формировании Алистера Кроули в период его путешествий по Индии, Цейлону, Бирме и Гималаям. В центре внимания находится не просто биографический эпизод из жизни Кроули, а тот сложный духовный, культурный и психологический перелом, в котором восточные религиозные практики, теософия, буддизм, ведантическая раджа-йога, альпинизм, личные кризисы и оккультные поиски постепенно складываются в будущую систему его магического самопонимания.

Чертон показывает Индию не как декоративный фон для экзотических приключений, а как пространство напряжённой встречи Кроули с иной религиозной традицией, с колониальной реальностью Британской империи, с духовным наследием Блаватской и Теософского общества, с опытом Аллана Беннетта и с собственной волей к преодолению пределов тела, сознания и культуры. Книга особенно ценна тем, что соединяет биографическое повествование с работой по дневникам, письмам, воспоминаниям, архивным свидетельствам и визуальным материалам, включая карту Индии 1902 года и фотографии экспедиционного круга Кроули.

Чертон Тобиас – Алистер Кроули в Индии – Тайное влияние восточного мистицизма на магию и оккультизм. Том 1

Пер. с англ. Константин Барабанов, Никита Миронов; ред. Гаянэ Форат. – «Касталия», 2026. – 244 с.
ISBN 978-5-908110-64-8

Чертон Тобиас – Алистер Кроули в Индии – Содержание

  • Благодарности

  • Введение. Переломный момент в отношении Индии: Катализатор для Кроули

  • Часть первая. Кроули в Индии

    • Глава 1. Восток ждёт, молодой человек!

    • Глава 2. Разрыв и возвращение

    • Глава 3. Зверь в Коломбо

    • Глава 4. Канди

    • Глава 5. Большая игра, маленькие игры

    • Глава 6. Цель — самобытие: Калькутта

    • Глава 7. Бирма: поездом, лодкой и пароходом

    • Глава 8. По Индии

    • Глава 9. К2

    • Глава 10. Возвращение на Цейлон через Болескин

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Added 21.07.2026
Author brat Vadim
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