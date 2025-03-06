Ребисс - Крест, увитый розами

Орден розенкрейцеров — один из самых загадочных посвященческих орденов Запада. «Крест розами увит и облицован. По чьей он мысли розами увит?»1 — задается вопросом Гёте. Этот символ объединяет два элемента, наделенных противоположными значениями: объявший перекладинами четыре стороны света крест символизирует материальный мир, в то время как тонкий аромат розы говорит о неуловимом аспекте вещей, о духовном мире. Таким образом, роза и крест символизируют тайну соединения противоположностей, брак тела и души.

Роза на кресте символизирует не только эволюцию человека, этот символ также говорит об эволюции творения в целом. XVII в., золотой век розенкрейцерства, видел в браке розы и креста процесс, посредством которого человек помогает возрождению всей природы. Несомненно, именно это имел в виду Жозефен Пела- дан, когда формулировал знаменитый девиз: Ad rosam per crucem, ad crucem per rosam, in ea, in eis gemmatus resurgam2. Через мистический брак розы и креста, человека и творения, божественное проявляется во всем своем великолепии. Эти предварительные замечания позволяют понять, какой притягательной силой начиная с XVII в. обладает символ розы и креста для тех, кто задается вопросами о тайнах Бога, человека и Вселенной.

История розенкрейцерства начинается в 1614 г. с публикации Fama Fraternitatis, загадочного текста, заявившего о существовании Братства розенкрейцеров. В то время, когда Европу терзали кровавые религиозные войны и разрушительные эпидемии, а новые научные открытия поколебали привычную картину мира, этот текст приглашал ученых присоединиться к братству, основанному Христианом Розенкрейцем. Розенкрейцеры обещают передать ученым мужам Европы удивительные знания, которые помогут спасти общество в условиях кризиса. За первым манифестом вскоре последовал второй, Confessio Fraternitatis, а затем третий, «Химическая свадьба Христиана Розенкрейца». Они были опубликованы в 1615 и 1616 гг. соответственно. Эти три текста имели огромный успех. Они распространились по всей Европе, благодаря им было написано и опубликовано огромное количество книг. А 1623 г. парижане увидели на стенах своего города плакаты, извещающие о том, что братья розенкрейцеры пребывают «видимыми и невидимыми» в столице Франции.

Кто же они, эти как будто бы невидимые и неуловимые розенкрейцеры? Откуда они взялись? Те ли они люди, которые, по пророчеству Иоахима Флорского, должны основать новую религию в преддверии эпохи Святого Духа? Представляют ли они Илию Художника, того, который, по предсказанию Парацельса, откроет человечеству все тайны Натуры? Что это за таинственная универсальная наука, которой владеет братство, по его утверждению? Эти вопросы будут в центре внимания многих ученых, философов и мыслителей XVII в., таких как Рене Декарт или Исаак Ньютон.

По мнению одних, орден розенкрейцеров так же стар, как и мир. По мнению других, он возник во времена фараонов и, по-видимому, впоследствии вобрал в себя наследие пифагорейцев, Элевсинских мистерий, персидских магов, ессеев, тамплиеров и ордена Золотого Руна. Некоторые считают, что он появился в результате заговора иезуитов. Другие убеждены, что такого ордена не существует, что это всего лишь легенда, придуманная в XVII в. кругом интеллектуалов, чтобы заставить современников задуматься о пороках своего времени. Наконец, некоторые говорят, что это принадлежащее к невидимым мирам братство состоит из «Неизвестных Высших», которые следят за судьбами человечества.

Ребисс X. - Крест, увитый розами - История, символы и традиции ордена розенкрейцеров

Пер. с фр. М. В. Григоренко. — М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2024. — 400 с.; ил.

ISBN 978-5-389-23705-6

Ребисс X. - Крест, увитый розами – Содержание

Предисловие

1. Египет и Первичная Традиция

2. Герметизм и Philosophia Perennis

3. Кризис европейского сознания

4. «Наометрия» и эра Святого Духа

5. Эхо Розы и Креста

6. Confessio Fraternitatis

7. Изумрудная земля

8. Химическая свадьба

9. Роза цветущая

10. Философы и розенкрейцерство

11. Розенкрейцерство и франкмасонство (Истоки: Египет, ессеи и тамплиеры)

12. Магнетизм и египтософия

13. В поисках Психеи

14. Розарий магов

15. Первые розенкрейцеры Америки

16. Харви Спенсер Льюис

17. Путешествие на Восток

18. Античный Мистический Орден Розы и Креста

19. Международные союзы

20. Современный период

Заключение

Хронологическая таблица

Тематическая библиография