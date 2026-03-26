Чёртон - Золотые строители: алхимики, розенкрейцеры, первые масоны

«Почему тебя так интересует алхимия, розенкрейцерство и другие подобные темы?» - недавно спросила меня мама.

«В магии есть что-то прекрасное», - ответил я, не задумываясь. Когда я предложил заменить предисловие к моей новой книге, в которой она рекомендовала добавить букву «к» к «магии» (magic(k)): к старой орфографии, чтобы отличить его от избитого колдовать, фокусничать.

К магии всегда предъявлялись высокие требования. Торжественная речь Пико делла Мирандола о достоинстве человека (1486) резко разграничила «Магию» как науку магов от «Гоэтии» понятия, включающее демонов и ужасных сущностей - то, что мы сейчас называем черной магией. Колыбель Христа в Новом Завете приветствует волхвов с Востока, в то время как Деяния Апостолов погружают Петра и Павла в очередной конфликт с «магами». Математику в средние века и в эпоху Возрождения часто классифицируют невинно, как «естественную магию», а на колдовство налагался запрет. Это слово используется так невинно сегодня, на обложке альбома для ребенка «волшебный альбом для рисования», хотя его пользователь может быть маленьким дьяволом.

Магия в этом смысле обозначает потрясающую силу, что может быть описана с прилагательным «волшебная», но которая является простым действием законов природы, которые мы воспринимаем как особенные (например, реакция кристаллов воды). Не удивительно тогда, что магия часто ассоциируется со словом иллюзия - Волшебный фонарь обманывает глаза. Кино, которое мало что сделало еще за столетие, закономерно становится проводником глобальной мифологии.

Тобиас Чертон - Золотые строители: алхимики, розенкрейцеры, первые масоны

М.: Клуб Касталия. 2018.— 338 с.

Перевод: Анна СЕРГЕЕВА

ISBN 978-5-519-60789-6

Тобиас Чертон - Золотые строители: алхимики, розенкрейцеры, первые масоны - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

БЛАГОДАРНОСТИ

ВВЕДЕНИЕ

ЧАСТЬ 1:ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ

Глава 1 Гермес: Звезда Александрии Неоплатонизм и герметическая традиция

Глава 2 Алхимия

Глава 3 Гермеc и Ислам Гнозис в Харране и Багдаде Табит Табит и Грааль Сабийское наследие на Западе Алхимия в средние века Сэр Джордж Рипли (1415-1490? гг)

Глава 4 Герметический ренессанс Дух меркурия Людовико Лацарелли – возрожденный гностик В герметической чаше На солнце

Глава 5 Герметические корни первых розенкрейцеров Парацельс (1483-1541) Амфитеатр вечной мудрости ЧАСТЬ 2: ИСТИННАЯ ИСТОРИЯ РОЗЕНКРЕЙЦЕРОВ

Глава 6 Слава Братства Fama Миф о Кристиане Розенкрейце В Обители Святого Духа Хасльмайр и Парацельс Плёцкау

Глава 7 Новый век Апокалипсис Джон Ди – пророк Апокалипсиса Спасение мира Огненные Тригоны Снятие печатей Тобиас Гесс и числа апокалипсиса

Глава 8 Гесс и Андреэ Андреэ и радикальная реформа Каспар Швенкфельд (1489-1561) 6 Себастьян Франк (1499-1542) Благочестие и мистицизм Кристоф Бесолд (1577-1649) Кристоф Бесольд

Глава 9 Самый большой рекламный ход всех времен Роза Начало фурора Падение Камня Дьявол в Париже Убийство Истины Андреэ называет Время Иоганн Валентин Андреэ и история

Глава 10 Трудились другие Удар камнем Камни в действии Коменский (1592-1671) Новый суд в Гааге Возвращение Fama Охота на ведьм Призраки духов Ди



ИЛЛЮСТРАЦИИ

ЧАСТЬ 3: ЭЛИАС ЭШМОЛ (1617-1692)