Чёртон - Золотые строители: алхимики, розенкрейцеры, первые масоны

Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, Psychology Psychotherapy, Esotericism Mysticism Kabbalah

«Почему тебя так интересует алхимия, розенкрейцерство и другие подобные темы?» - недавно спросила меня мама.

«В магии есть что-то прекрасное», - ответил я, не задумываясь. Когда я предложил заменить предисловие к моей новой книге, в которой она рекомендовала добавить букву «к» к «магии» (magic(k)): к старой орфографии, чтобы отличить его от избитого колдовать, фокусничать.

К магии всегда предъявлялись высокие требования. Торжественная речь Пико делла Мирандола о достоинстве человека (1486) резко разграничила «Магию» как науку магов от «Гоэтии» понятия, включающее демонов и ужасных сущностей - то, что мы сейчас называем черной магией. Колыбель Христа в Новом Завете приветствует волхвов с Востока, в то время как Деяния Апостолов погружают Петра и Павла в очередной конфликт с «магами». Математику в средние века и в эпоху Возрождения часто классифицируют невинно, как «естественную магию», а на колдовство налагался запрет. Это слово используется так невинно сегодня, на обложке альбома для ребенка «волшебный альбом для рисования», хотя его пользователь может быть маленьким дьяволом.

Магия в этом смысле обозначает потрясающую силу, что может быть описана с прилагательным «волшебная», но которая является простым действием законов природы, которые мы воспринимаем как особенные (например, реакция кристаллов воды). Не удивительно тогда, что магия часто ассоциируется со словом иллюзия - Волшебный фонарь обманывает глаза. Кино, которое мало что сделало еще за столетие, закономерно становится проводником глобальной мифологии.

Тобиас Чертон - Золотые строители: алхимики, розенкрейцеры, первые масоны

М.: Клуб Касталия. 2018.— 338 с.
Перевод: Анна СЕРГЕЕВА

ISBN 978-5-519-60789-6

Тобиас Чертон - Золотые строители: алхимики, розенкрейцеры, первые масоны - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

БЛАГОДАРНОСТИ

ВВЕДЕНИЕ

ЧАСТЬ 1:ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ

  • Глава 1 Гермес: Звезда Александрии

    • Неоплатонизм и герметическая традиция

  • Глава 2 Алхимия

  • Глава 3 Гермеc и Ислам

    • Гнозис в Харране и Багдаде

    • Табит

    • Табит и Грааль

    • Сабийское наследие на Западе

    • Алхимия в средние века

    • Сэр Джордж Рипли (1415-1490? гг)

  • Глава 4 Герметический ренессанс

    • Дух меркурия

    • Людовико Лацарелли – возрожденный гностик

    • В герметической чаше

    • На солнце

  • Глава 5 Герметические корни первых розенкрейцеров

    • Парацельс (1483-1541)

    • Амфитеатр вечной мудрости

    • ЧАСТЬ 2: ИСТИННАЯ ИСТОРИЯ РОЗЕНКРЕЙЦЕРОВ

  • Глава 6 Слава Братства

    • Fama

    • Миф о Кристиане Розенкрейце

    • В Обители Святого Духа

    • Хасльмайр и Парацельс

    • Плёцкау

  • Глава 7 Новый век

    • Апокалипсис

    • Джон Ди – пророк Апокалипсиса

    • Спасение мира

    • Огненные Тригоны

    • Снятие печатей

    • Тобиас Гесс и числа апокалипсиса

  • Глава 8 Гесс и Андреэ

    • Андреэ и радикальная реформа

    • Каспар Швенкфельд (1489-1561) 6

    • Себастьян Франк (1499-1542)

    • Благочестие и мистицизм

    • Кристоф Бесолд (1577-1649)

    • Кристоф Бесольд

  • Глава 9 Самый большой рекламный ход всех времен

    • Роза

    • Начало фурора

    • Падение Камня

    • Дьявол в Париже

    • Убийство Истины

    • Андреэ называет Время

    • Иоганн Валентин Андреэ и история

  • Глава 10 Трудились другие

    • Удар камнем

    • Камни в действии

    • Коменский (1592-1671)

    • Новый суд в Гааге

    • Возвращение Fama

    • Охота на ведьм

    • Призраки духов Ди

ИЛЛЮСТРАЦИИ

ЧАСТЬ 3: ЭЛИАС ЭШМОЛ (1617-1692)

  • Глава 11 Великий благородный человек

    • Его жизнь

    • Возвращение

  • Глава 12 Элиас Эшмол и истоки масонства

    • Мейнваринги

    • Уоррингтон, что случилось?

    • Клятва

    • Масонские Манускрипты

    • Ложа в Верхах – Одобрени и Лондонская Масонская Кампания

