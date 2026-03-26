Чёртон - Золотые строители: алхимики, розенкрейцеры, первые масоны
«Почему тебя так интересует алхимия, розенкрейцерство и другие подобные темы?» - недавно спросила меня мама.
«В магии есть что-то прекрасное», - ответил я, не задумываясь. Когда я предложил заменить предисловие к моей новой книге, в которой она рекомендовала добавить букву «к» к «магии» (magic(k)): к старой орфографии, чтобы отличить его от избитого колдовать, фокусничать.
К магии всегда предъявлялись высокие требования. Торжественная речь Пико делла Мирандола о достоинстве человека (1486) резко разграничила «Магию» как науку магов от «Гоэтии» понятия, включающее демонов и ужасных сущностей - то, что мы сейчас называем черной магией. Колыбель Христа в Новом Завете приветствует волхвов с Востока, в то время как Деяния Апостолов погружают Петра и Павла в очередной конфликт с «магами». Математику в средние века и в эпоху Возрождения часто классифицируют невинно, как «естественную магию», а на колдовство налагался запрет. Это слово используется так невинно сегодня, на обложке альбома для ребенка «волшебный альбом для рисования», хотя его пользователь может быть маленьким дьяволом.
Магия в этом смысле обозначает потрясающую силу, что может быть описана с прилагательным «волшебная», но которая является простым действием законов природы, которые мы воспринимаем как особенные (например, реакция кристаллов воды). Не удивительно тогда, что магия часто ассоциируется со словом иллюзия - Волшебный фонарь обманывает глаза. Кино, которое мало что сделало еще за столетие, закономерно становится проводником глобальной мифологии.
Тобиас Чертон - Золотые строители: алхимики, розенкрейцеры, первые масоны
М.: Клуб Касталия. 2018.— 338 с.
Перевод: Анна СЕРГЕЕВА
ISBN 978-5-519-60789-6
Тобиас Чертон - Золотые строители: алхимики, розенкрейцеры, первые масоны - Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
БЛАГОДАРНОСТИ
ВВЕДЕНИЕ
ЧАСТЬ 1:ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ
Глава 1 Гермес: Звезда Александрии
Неоплатонизм и герметическая традиция
Глава 2 Алхимия
Глава 3 Гермеc и Ислам
Гнозис в Харране и Багдаде
Табит
Табит и Грааль
Сабийское наследие на Западе
Алхимия в средние века
Сэр Джордж Рипли (1415-1490? гг)
Глава 4 Герметический ренессанс
Дух меркурия
Людовико Лацарелли – возрожденный гностик
В герметической чаше
На солнце
Глава 5 Герметические корни первых розенкрейцеров
Парацельс (1483-1541)
Амфитеатр вечной мудрости
ЧАСТЬ 2: ИСТИННАЯ ИСТОРИЯ РОЗЕНКРЕЙЦЕРОВ
Глава 6 Слава Братства
Fama
Миф о Кристиане Розенкрейце
В Обители Святого Духа
Хасльмайр и Парацельс
Плёцкау
Глава 7 Новый век
Апокалипсис
Джон Ди – пророк Апокалипсиса
Спасение мира
Огненные Тригоны
Снятие печатей
Тобиас Гесс и числа апокалипсиса
Глава 8 Гесс и Андреэ
Андреэ и радикальная реформа
Каспар Швенкфельд (1489-1561) 6
Себастьян Франк (1499-1542)
Благочестие и мистицизм
Кристоф Бесолд (1577-1649)
Кристоф Бесольд
Глава 9 Самый большой рекламный ход всех времен
Роза
Начало фурора
Падение Камня
Дьявол в Париже
Убийство Истины
Андреэ называет Время
Иоганн Валентин Андреэ и история
Глава 10 Трудились другие
Удар камнем
Камни в действии
Коменский (1592-1671)
Новый суд в Гааге
Возвращение Fama
Охота на ведьм
Призраки духов Ди
ИЛЛЮСТРАЦИИ
ЧАСТЬ 3: ЭЛИАС ЭШМОЛ (1617-1692)
Глава 11 Великий благородный человек
Его жизнь
Возвращение
Глава 12 Элиас Эшмол и истоки масонства
Мейнваринги
Уоррингтон, что случилось?
Клятва
Масонские Манускрипты
Ложа в Верхах – Одобрени и Лондонская Масонская Кампания
No comments yet. Be the first!