Цифровые гуманитарные исследования – Монография

Digital humanities — направление исследований, которое за два десятилетия завоевало свое место в научной повестке гуманитарных междисциплинарных компьютеризированных изысканий. Компьютеризация в гуманитарных науках, в принципе, имеет давние традиции: к помощи компьютерной техники ученые-гуманитарии начали обращаться еще в эпоху больших вычислительных машин. Но настоящий «цифровой поворот» в гуманитарных науках начался после микрокомпьютерной революции, с развитием вычислительных мощностей и персонализацией компьютерных систем, позволяющих производить сложные подсчеты в домашних условиях, не только создавать сложные виртуальные реконструкции, но и представлять их в электронной среде с помощью многообразных средств Всемирной паутины. За последние десятилетия существенно снизился порог входа в тематику цифровых методов, все больше ученых вовлекается в орбиту количественных исследований, что приводит к значительным институциональным и концептуальным изменениям в смежных гуманитарных дисциплинах.

Термину digital humanities не повезло с переводом на русский язык. Проблема кроется в отсутствии в русскоязычной традиции удобного эквивалента для слова humanities, которое трудно перевести кратко. Наиболее адекватным является длинный перевод из двух слов «гуманитарные науки», в реальном употреблении он как будто требует сокращения, и это сокращение находится в неудачном слове «гуманитаристика».

Неудачность этого слова в том, что стилистически оно не нейтрально, то есть создает ненужный сниженный эффект, давно замеченный лингвистами для слов с формантом -истика (шагистика, ерундистика). В более выгодном положении оказываются давно заимствованные слова «журналистика», «логистика», «лингвистика», но, чтобы оказаться в этом ряду, все еще имеющей ореол новизны «гуманитаристике» придется проделать длинный и сложный путь адаптации в русском языке. Отдельно от определения «цифровой» это слово в русском научном языке почти не употреблялось, поэтому и не воспринимается как привычный нейтральный термин.

Цифровые гуманитарные исследования – Монография

А.Б. Антопольский, А.А. Бонч-Осмоловская, Л.И. Бородкин [и др.]. — Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2023. — 272 с.

ISBN 978-5-7638-4876-2

Цифровые гуманитарные исследования – Содержание

Предисловие

Глава 1. Digital humanities: (само)определение, обзор направлений

Глава 2. Данные в цифровых гуманитарных исследованиях

Глава 3. Культурное наследие и цифровые коллекции данных

Глава 4. Культуромика: исследование культуры и языка с помощью больших текстовых данных

Глава 5. Базы данных: модели, структуры, связанные данные

Глава 6. Компьютерный анализ текста

Глава 7. Геоинформационные системы: подходы, методики, данные

Глава 8. 3D-моделирование, виртуальные реконструкции и VR/AR/MR-технологии в задачах сохранения культурного наследия

Глава 9. Сетевой анализ данных (social network analysis, SNA): подходы и технологии

Глава 10. Информационная инфраструктура цифровых гуманитарных исследований

Послесловие

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