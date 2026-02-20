Cуриков - Сократ

Книга «Сократ» из серии «Жизнь замечательных людей» (ЖЗЛ) за авторством Игоря Сурикова — это одно из самых глубоких и достоверных исследований жизни и философии самого загадочного афинского мыслителя. Суриков, будучи выдающимся антиковедом, ставит перед собой задачу очистить образ Сократа от позднейших мифологических наслоений и представить его в контексте реальной политической и социальной жизни Афин V века до н. э. Автор детально реконструирует эпоху Пелопоннесской войны и кризиса демократии, показывая, почему фигура философа стала столь неудобной для его сограждан.

Главная особенность книги — попытка разгадать «сократовский вопрос»: кем на самом деле был человек, который не оставил после себя ни одной написанной строки. Суриков сопоставляет свидетельства Платона, Ксенофонта и Аристофана, выявляя черты реального Сократа — ироничного собеседника, храброго гоплита и принципиального гражданина, для которого истина была выше жизни. Особое внимание уделено знаменитому судебному процессу и смерти философа, которые автор трактует не просто как трагическую случайность, а как осознанный выбор человека, оставшегося верным своему «даймонию» (внутреннему голосу).

Суриков пишет живым, доступным языком, при этом сохраняя строгую научную аргументацию. Он показывает, что Сократ совершил настоящий переворот в мышлении, переведя фокус философии с изучения космоса на изучение человека и его души. Книга помогает понять, почему спустя два с половиной тысячелетия идеи Сократа остаются фундаментом европейской этики и культуры.

М.: Академический проект, 2017, 372 с.

Серия "Всеобщая история: портреты Античности"

ISBN 978-5-8291-2134-1

Cуриков Игорь - Сократ - Содержание

Знакомый и загадочный

Многоликий Сократ

Сын каменотеса и повитухи

Путь к философии

Круг собеседников (I): софисты

Круг собеседников (II): друзья, ученики, попутчики

Сократ и Алкивиад

«Афинский силен»

Искусство диалога

Сократовская ирония

Демоний — божественный голос

Над пропастью Сфинкса

Сократ и государство

В трудную пору

Сократ и «Тридцать тиранов»

Суд над возмутителем спокойствия

Последние дни, последние часы

«Языческий Христос» и его апостолы

Сократ в веках

Основные даты, связанные с жизнью и деятельностью Сократа

Краткая библиография

Примечания