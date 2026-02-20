Cуриков - Сократ

Книга «Сократ» из серии «Жизнь замечательных людей» (ЖЗЛ) за авторством Игоря Сурикова — это одно из самых глубоких и достоверных исследований жизни и философии самого загадочного афинского мыслителя. Суриков, будучи выдающимся антиковедом, ставит перед собой задачу очистить образ Сократа от позднейших мифологических наслоений и представить его в контексте реальной политической и социальной жизни Афин V века до н. э. Автор детально реконструирует эпоху Пелопоннесской войны и кризиса демократии, показывая, почему фигура философа стала столь неудобной для его сограждан.
Главная особенность книги — попытка разгадать «сократовский вопрос»: кем на самом деле был человек, который не оставил после себя ни одной написанной строки. Суриков сопоставляет свидетельства Платона, Ксенофонта и Аристофана, выявляя черты реального Сократа — ироничного собеседника, храброго гоплита и принципиального гражданина, для которого истина была выше жизни. Особое внимание уделено знаменитому судебному процессу и смерти философа, которые автор трактует не просто как трагическую случайность, а как осознанный выбор человека, оставшегося верным своему «даймонию» (внутреннему голосу).
Суриков пишет живым, доступным языком, при этом сохраняя строгую научную аргументацию. Он показывает, что Сократ совершил настоящий переворот в мышлении, переведя фокус философии с изучения космоса на изучение человека и его души. Книга помогает понять, почему спустя два с половиной тысячелетия идеи Сократа остаются фундаментом европейской этики и культуры.
Cуриков Игорь - Сократ
М.: Академический проект, 2017, 372 с.
Серия "Всеобщая история: портреты Античности"
ISBN 978-5-8291-2134-1
Cуриков Игорь - Сократ - Содержание
Знакомый и загадочный
Многоликий Сократ
Сын каменотеса и повитухи
Путь к философии
Круг собеседников (I): софисты
Круг собеседников (II): друзья, ученики, попутчики
Сократ и Алкивиад
«Афинский силен»
Искусство диалога
Сократовская ирония
Демоний — божественный голос
Над пропастью Сфинкса
Сократ и государство
В трудную пору
Сократ и «Тридцать тиранов»
Суд над возмутителем спокойствия
Последние дни, последние часы
«Языческий Христос» и его апостолы
Сократ в веках
Основные даты, связанные с жизнью и деятельностью Сократа
Краткая библиография
Примечания
