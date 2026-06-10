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Далл - От выгорания к балансу

Далл - От выгорания к балансу
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Обзор книги
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Category ESXATOS BOOKS, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy, **Practical Psychology

Я ПАНИКУЮ ПЕРЕД ВСТРЕЧЕЙ

Подготовка к важной встрече всегда провоцирует у меня личностный кризис. Мне очевидно, что мы не живем в эпоху меритократии и на все грани общественной жизни неизменно влияет предвзятость. Я впадаю в панику: мне кажется, что ко мне отнесутся несправедливо, потому что я женщина, потому что я волнуюсь или говорю с акцентом. У вас могут свои причины для тревоги, возможно даже более серьезные: расизм, эйблизм, транс- или гомофобия. Или вы просто переживаете, что оденетесь нелепо.

Правда в том, что вам необязательно следовать советам, приведенным в этом разделе. Одним своим присутствием, сохраняя верность себе, мы постепенно меняем систему. Но если вы устали и находитесь на грани выгорания, мои рекомендации помогут не поддаться сокрушительной панике перед встречей.

Имоджен Далл - От выгорания к балансу. Как успокоить нервы, снять стресс и подзарядиться

пер. с англ. Ю. Распутиной.

— Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2021.—192 с.

ISBN 978-5-00169-936-1

Имоджен Далл - От выгорания к балансу. Как успокоить нервы, снять стресс и подзарядиться - Содержание

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОСТРЫЕ СЛУЧАИ

  • Панические атаки

  • Почемумнетак плохо?

  • Мрачные мысли

КРАТКОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

  • Стресс подрывает мое здоровье

  • Я боюсь идти на работу

  • Когда работыслишком много

  • Я не смогу закончить эту работу вовремя

  • Я паникую перед встречей

  • Я не могу сказать «нет». Я не могу выпасть из процесса У меня закончились идеи

  • Я не могусмириться с поражением

  • Со мной общаются свысока

  • Я прокрастинирую. Уменя нет мотивации

  • Я не могус ним работать!

  • Все болит. Я в ужасной физической форме

ПРОБЛЕМЫДЛИТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

  • Ачто, если я недотягиваю? Я сомневаюсь, что когда-нибудь добьюсь своей цели

  • Я ненавижунеформальное общение

  • Я зарабатываю недостаточно

  • Никто меня не поддерживает. Надоело полагаться только на себя

  • Меня не ценят

  • На работе нездоровая атмосфера

  • Мне сложно управлять подчиненными

  • Я завидую окружающим и их успехам

  • Никто не собираетсявыполнять обещания, которые давали при приеме на работу

  • Я не уверен, что правильно выбрал профессию

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ПРИМЕЧАНИЯ

Views 50
Rating 5.0 / 5
Added 10.06.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 6 hours ago
Благодарю.

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