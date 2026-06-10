Далл - От выгорания к балансу
Я ПАНИКУЮ ПЕРЕД ВСТРЕЧЕЙ
Подготовка к важной встрече всегда провоцирует у меня личностный кризис. Мне очевидно, что мы не живем в эпоху меритократии и на все грани общественной жизни неизменно влияет предвзятость. Я впадаю в панику: мне кажется, что ко мне отнесутся несправедливо, потому что я женщина, потому что я волнуюсь или говорю с акцентом. У вас могут свои причины для тревоги, возможно даже более серьезные: расизм, эйблизм, транс- или гомофобия. Или вы просто переживаете, что оденетесь нелепо.
Правда в том, что вам необязательно следовать советам, приведенным в этом разделе. Одним своим присутствием, сохраняя верность себе, мы постепенно меняем систему. Но если вы устали и находитесь на грани выгорания, мои рекомендации помогут не поддаться сокрушительной панике перед встречей.
Имоджен Далл - От выгорания к балансу. Как успокоить нервы, снять стресс и подзарядиться
пер. с англ. Ю. Распутиной.
— Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2021.—192 с.
ISBN 978-5-00169-936-1
Имоджен Далл - От выгорания к балансу. Как успокоить нервы, снять стресс и подзарядиться - Содержание
ОГЛАВЛЕНИЕ
ОСТРЫЕ СЛУЧАИ
Панические атаки
Почемумнетак плохо?
Мрачные мысли
КРАТКОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Стресс подрывает мое здоровье
Я боюсь идти на работу
Когда работыслишком много
Я не смогу закончить эту работу вовремя
Я паникую перед встречей
Я не могу сказать «нет». Я не могу выпасть из процесса У меня закончились идеи
Я не могусмириться с поражением
Со мной общаются свысока
Я прокрастинирую. Уменя нет мотивации
Я не могус ним работать!
Все болит. Я в ужасной физической форме
ПРОБЛЕМЫДЛИТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА
Ачто, если я недотягиваю? Я сомневаюсь, что когда-нибудь добьюсь своей цели
Я ненавижунеформальное общение
Я зарабатываю недостаточно
Никто меня не поддерживает. Надоело полагаться только на себя
Меня не ценят
На работе нездоровая атмосфера
Мне сложно управлять подчиненными
Я завидую окружающим и их успехам
Никто не собираетсявыполнять обещания, которые давали при приеме на работу
Я не уверен, что правильно выбрал профессию
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ПРИМЕЧАНИЯ
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