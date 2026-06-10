Я ПАНИКУЮ ПЕРЕД ВСТРЕЧЕЙ

Подготовка к важной встрече всегда провоцирует у меня личностный кризис. Мне очевидно, что мы не живем в эпоху меритократии и на все грани общественной жизни неизменно влияет предвзятость. Я впадаю в панику: мне кажется, что ко мне отнесутся несправедливо, потому что я женщина, потому что я волнуюсь или говорю с акцентом. У вас могут свои причины для тревоги, возможно даже более серьезные: расизм, эйблизм, транс- или гомофобия. Или вы просто переживаете, что оденетесь нелепо.

Правда в том, что вам необязательно следовать советам, приведенным в этом разделе. Одним своим присутствием, сохраняя верность себе, мы постепенно меняем систему. Но если вы устали и находитесь на грани выгорания, мои рекомендации помогут не поддаться сокрушительной панике перед встречей.

Имоджен Далл - От выгорания к балансу. Как успокоить нервы, снять стресс и подзарядиться

пер. с англ. Ю. Распутиной.

— Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2021.—192 с.

ISBN 978-5-00169-936-1

Имоджен Далл - От выгорания к балансу. Как успокоить нервы, снять стресс и подзарядиться - Содержание

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОСТРЫЕ СЛУЧАИ

Панические атаки

Почемумнетак плохо?

Мрачные мысли

КРАТКОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Стресс подрывает мое здоровье

Я боюсь идти на работу

Когда работыслишком много

Я не смогу закончить эту работу вовремя

Я паникую перед встречей

Я не могу сказать «нет». Я не могу выпасть из процесса У меня закончились идеи

Я не могусмириться с поражением

Со мной общаются свысока

Я прокрастинирую. Уменя нет мотивации

Я не могус ним работать!

Все болит. Я в ужасной физической форме

ПРОБЛЕМЫДЛИТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

Ачто, если я недотягиваю? Я сомневаюсь, что когда-нибудь добьюсь своей цели

Я ненавижунеформальное общение

Я зарабатываю недостаточно

Никто меня не поддерживает. Надоело полагаться только на себя

Меня не ценят

На работе нездоровая атмосфера

Мне сложно управлять подчиненными

Я завидую окружающим и их успехам

Никто не собираетсявыполнять обещания, которые давали при приеме на работу

Я не уверен, что правильно выбрал профессию

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ПРИМЕЧАНИЯ