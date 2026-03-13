Даниелу - В начале - Книга Бытия 1-11

•В начале• (Au commencement. Genese 1-1 1 . 1963) - одно из небольших произведений, созданных Ж. Даниелу в рамках его просветительской, пастырской и миссионерской деятельности в молодежной среде. Работа написана в жанре популярной экзегетики. В проникновенной и доступной форме автору удается сказать о, казалось бы, недоступном. Однако это популяризация самого высокого уровня, ни в коем случае не в ущерб содержанию. Даниелу предлагает продуманный, взвешенный подход, где он выступает одновременно и экзегетом, и богословом, и апологетом, и пастырем. Выбор первых глав Книги Бьпия в качестве предмета в вероучителъном дискурсе представляется и плодотворным, и актуалъным. Это ключевые главы для понимания Священного Писания, поскольку здесь находят выражение основополагающие представления библейского откровения о Боге и мире, о происхождении и предназначении человека, добре и зле, праведности и грехе, ходе мировой и человеческой истории. Это текст, без которых просто невозможно представить Библию, ибо они составляют ее богословский фундамент, причем как Ветхого, так и Нового Завета.

С первых шагов становления христианского вероучения их содержание вошло неотъемлемой частью в церковную догматику, стало одним из, по сути, обязательных предметов христианской экзегезы. И тот факт, что каждая эпоха задает им свои сокровенные вопросы, побуждая на их новое и новое осмысление, свидетельствует о неослабевающем интересе к этим текстам, настойчивом ощущении непреходящей значимости их откровенного содержания. И в настоящее время эти вопросы продолжают оставаться одними из наиболее острых, трудных и деликатных в библейской экзегезе, поскольку с позиции современных научных знаний представления первых глав Книги Бытия о мироздании воспринимаются как наивные и безнадежно устаревшие. Данное обстоятельство способно вызвать глубокий конфликт веры, когда их исключительное вероучителъное значение не может быть поколеблено, а задействованная в них модель мироздания не выдерживает критики. Этот замкнутый круг, казалось бы, нерешаемых проблем тонко чувствует автор и, ни на йоту не поступаясь честностью исследователя, находит убедительный богословский и пастырский ответ на брошенный вызов, а также выход из этого запутанного лабиринта, отделяя преходящее и говоря о неизменном, откровенном содержании библейского начала.

Ему в полной мере удалось увидеть и передать гармонию и целостность этих текстов, указать на их современную актуалъность, их непреходящее значение в вероучении. Работа ни в коем случае не устарела в своем научном и богословском выражении за прошедшее после ее написания время. А выводы автора и слово, с которым он обратился к обществу в сложную эпоху, последовавшую за окончанием Второй мировой войны, звучат сегодня, в первые десятилетия XXI века не менее злободневно, нежели шестьдесят лет назад.

Жан Даниелу - В начале. Книга Бытия 1-11

Богословский редактор Б. А. Тихомиров. Пер. с фр. К. В. Агеевой. — СПб.: Изд-во РХГА, 2023. - 112 с.

ISBN 978-5-907613-19-5

Жан Даниелу - В начале - Содержание